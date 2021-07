Lorsque le sondage a été mené, plus de la moitié des campeurs canadiens ont indiqué que les restrictions liées à la COVID-19 ont restreint leurs voyages de camping entre mars et la mi-juin 2021. Une majorité de campeurs (78 %) ont déclaré avoir dû modifier leurs plans de camping pour des raisons liées à la COVID-19. Malgré cela, de nombreux campeurs sont frustrés de ne pas avoir pu camper jusqu'à maintenant cette année. Les deux tiers des campeurs estiment que le gouvernement canadien aurait dû assouplir les restrictions pour permettre aux gens de camper pendant la pandémie.

« Malgré les nombreuses restrictions ayant limité les voyages l'an dernier, il est encourageant de constater que les campeurs ont hâte de sortir et de recommencer à camper, et qu'ils prévoient même de rattraper les voyages de camping manqués après une année qui a été très difficile, a déclaré Toby O'Rourke, président et chef de la direction de Kampgrounds of America (KOA). Nous savons, grâce à nos sondages annuels, que le camping ne permet pas seulement aux campeurs d'échapper au stress de la vie quotidienne. Cette activité contribue aussi au bien-être émotionnel, car elle permet de nous rapprocher de la nature, de nous-mêmes et des autres. Nous croyons que cet aspect est plus important que jamais. Ainsi, nos terrains de camping, nos propriétaires et notre personnel sont prêts à aider les gens à reprendre leurs activités en plein air et à se réunir grâce au camping. »

Selon les campeurs, le camping est considéré comme une solution de rechange plus sécuritaire que d'autres formes de voyages. En ce qui concerne la reprise du camping, une proportion quasi égale de campeurs a répondu souhaiter partir en camping avec des amis et la famille (39 %) ou seulement avec la famille immédiate (38 %). Et lorsqu'on a interrogé les campeurs sur leurs destinations de choix, la Colombie-Britannique (30 %), l'Alberta (26 %) et l'Ontario (23 %) figuraient en tête de liste.

Les campeurs prévoient de faire du camping surtout dans les terrains de camping des parcs provinciaux (44 %), suivis des terrains de camping des parcs nationaux du Canada (35 %) et des terrains de camping privés (28 %), qui offrent des commodités pour rendre le camping facile et agréable. Qu'il s'agisse de chalets de luxe avec espace personnel permettant de pratiquer la distanciation sociale, ou de sites de camping conçus pour répondre aux préférences respectives des campeurs sous tente et en véhicule récréatif, les terrains de camping de KOA offrent des commodités et des services qui répondent aux différents besoins en matière de camping. Les 33 terrains de camping de KOA au Canada comprennent des propriétés à proximité des parcs nationaux et des régions métropolitaines, ce qui en facilite l'accès pour les voyages sur de courtes ou de longues distances.

Le rapport de recherche mensuel de KOA est une initiative menée aux États-Unis et au Canada pour suivre l'évolution rapide de l'industrie du camping. Le rapport mensuel fait le suivi du taux de participation, de l'incidence et des intentions, des destinations préférées des campeurs et des conséquences de la pandémie sur le comportement de ceux-ci.

Pour consulter le rapport complet ainsi que les éditions antérieures du rapport annuel sur le camping en Amérique du Nord, visitez la salle de presse de KOA.

MÉTHODE D'ENQUÊTE

La méthode d'enquête ciblait un échantillon de ménages canadiens sélectionnés au hasard. L'échantillonnage a été conçu pour arriver à n=1 200 questionnaires remplis auprès de ménages canadiens représentatifs. Un échantillon de n=1 200 ménages canadiens est associé à une marge d'erreur de +/- 2,83 %. Tous les sondages ont été remplis en ligne au moyen d'une demande envoyée à un échantillon de ménages canadiens sélectionnés au hasard. L'échantillon de ménages à partir duquel les enquêtes ont été menées a été statistiquement équilibré afin de s'assurer que les résultats correspondent aux chiffres globaux de la population selon l'âge, le sexe et l'origine ethnique.

AU SUJET DE KAMPGROUNDS OF AMERICA

Kampgrounds of America, Inc. (KOA) est le plus grand réseau au monde de terrains de camping ouverts au public, comptant plus de 520 sites aux États-Unis et au Canada. Véritable chef de file de l'industrie de l'accueil en plein air, la gamme de sites de camping de marque KOA, soit KOA Journey, KOA Holiday et KOA Resort, offre des sites et des commodités conçus pour chaque type d'expérience de camping. L'entreprise fondée il y a 59 ans à Billings, au Montana, et qui sert aujourd'hui plus d'un million de familles de campeurs chaque année, compte sur les normes d'excellence et les aventures de plein air uniques pour lesquelles KOA est reconnu. Pour en savoir plus, consultez le site KOA.com.

AU SUJET DE CAIRN CONSULTING GROUP

Cairn Consulting Group est un bureau de conseillers en recherche commerciale qui possède une vaste expérience dans les industries du tourisme d'accueil et des services. Au cours des dernières années, Cairn Consulting Group a travaillé auprès d'organismes des secteurs de l'accueil intérieur et extérieur, y compris les secteurs du jeu et des casinos, les services alimentaires et les restaurants, l'hébergement, les voyages et le tourisme, ainsi que les produits et services qui font partie de l'industrie du tourisme d'accueil. L'organisation offre également des services aux clients en matière de positionnement de marque et d'image de marque, d'évaluation du comportement des consommateurs, d'opinion publique et d'élaboration de politiques et de produits.

