Une nouvelle première ministre et l'avenir de l'audiovisuel en ligne de mire

Six associations du milieu de l'audiovisuel québécois félicitent Christine Fréchette pour son accession au poste de première ministre du Québec et insistent sur l'importance d'assurer une continuité pour leur industrie, en respectant notamment les engagements pris par le gouvernement dans le dernier budget de mars 2026.

Montréal, Apr. 13, 2026 Alors que s'ouvre un nouveau chapitre politique au Québec, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Guilde canadienne des réalisateur⸱ trices (GCR Québec), la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC), la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), la Société des auteur.e.trice.s de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l'Union des artistes (UDA) sont convaincues que l a nouve lle premi ère ministre aura à cœur d'agir rapidement pour assurer la défense de notre souveraineté culturelle. Elles souhaitent donc, dans les prochaines semaines, voir aboutir certains travaux essentiels très avancés, et attendus par le milieu comme une bouffée d'oxygène dans un environnement suffocant.

En effet, après des mois de consultations et d'analyses, le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ) rendait public son rapport en septembre 2025. Ce document, accueilli chaleureusement par l'industrie dans son ensemble, doit dorénavant faire office de feuille de route pour notre écosystème de plus en plus complexe et menacé.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a fait preuve de beaucoup d'écoute et de volonté sur ce dossier. C'est pourquoi nous espérons assister sous peu au dévoilement d'une véritable stratégie québécoise pour l'audiovisuel. Nous d emandons à la premi ère ministre de confirmer rapidement son intention de mettre en œuvre ce projet avant la fin de la session parlementaire en juin prochain, et éviter ainsi de voir le rapport du GTAAQ relégué aux oubliettes. Un dialogue constant avec le milieu demeure essentiel pour l'avenir du miieu.

Les organisations syndicales signataires représentent des milliers d'artistes, de créatrices et créateurs œuvrant dans l'ensemble des secteurs de l'audiovisuel québécois. Par leur expertise et leur ancrage sur le terrain, l'ARRQ, la GCR Québec, la FNCC, la GMMQ, la SARTEC et l'UDA défendent depuis de nombreuses années les conditions de création, de production et de diffusion des œuvres d'ici, ainsi que la reconnaissance économique et culturelle du travail des artistes et artisan•e•s qui les portent.

SOURCE ARRQ-FNCC-GCR QUÉBEC-GMMQ-SARTEC-UDA

Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ) Charles Brière-Garneau, conseiller en communication et relations publiques [email protected] 450-822-5656; Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC)Martin Petit [email protected] 514-894-1326; Guilde canadienne des réalisateur⸱ trices (GCR Québec)Michelle D. Arvisais, chargée de communications [email protected] 514-844-4084 poste 106; Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) Guy Bernard, directeur général [email protected] 514-842-2866, poste 246; Société des auteur.e.trice.s de radio, télévision et cinéma (SARTEC) Isabelle Desmarais, conseillère aux communications [email protected] 514-602-0977; Union des artistes (UDA)Mélodie Roy, stratège aux communications et au Service aux membres [email protected] 514-887-9356