OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - HabiloMédias annonce aujourd'hui le lancement de Ma voix est plus forte que la haine, une nouvelle ressource qui utilise des outils de narration numérique et de création de mèmes pour encourager les jeunes à intervenir face à la haine en ligne.

Il est essentiel d'enseigner aux jeunes à réagir lorsqu'ils sont témoins de n'importe quel type de haine en ligne parce que même les soi-disant « préjugés fortuits » (comme les mèmes racistes qui ne visent pas une personne en particulier) peuvent contribuer à la propagation des mouvements haineux.

Ma voix est plus forte que la haine : une nouvelle plateforme pour aider les jeunes à intervenir face à la haine en ligne (Groupe CNW/MediaSmarts/HabiloMedias)

Selon une récente étude réalisée par HabiloMédias, bien que la majorité des jeunes estiment qu'il est important d'intervenir lorsqu'ils sont témoins de haine en ligne, bon nombre d'entre eux hésitent à le faire parce qu'ils ne savent pas comment réagir et qu'ils croient que les adultes dans leur vie ne peuvent pas les aider.

Les jeunes ont également déclaré qu'ils ne savaient pas quoi faire face aux formes plus subtiles de préjugés fortuits qu'ils rencontrent régulièrement.

« J'aurais aimé en apprendre davantage sur les préjugés fortuits à l'école. Je ne pense pas que la plupart des adolescents savent qu'ils sont victimes de préjugés en raison de ce qu'ils disent en ligne. » [traduction] - Répondant, Les jeunes Canadiens en ligne : repoussant la haine

Ma voix est plus forte que la haine est une plateforme multimédia qui aide les élèves de la 9e à la 12e année à explorer différentes façons de réagir aux préjugés en ligne. Ils apprendront comment d'autres personnes ont lutté contre la haine en ligne, apprendront à réagir dans différentes situations et s'exerceront, et partageront leurs réflexions et expériences.

La plateforme offre un outil de narration numérique qui permet aux élèves de combiner des images, du texte, de la musique et de la narration pour créer des histoires numériques, ainsi qu'un créateur de mèmes qui leur montre comment utiliser l'humour, lorsqu'il est approprié de le faire, pour réagir face aux préjugés.

« En tant que cybercitoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans l'élaboration des normes de nos espaces virtuels, ce qui inclut notamment intervenir lorsque nous sommes témoins de haine et de préjugés, » a déclaré Kathryn Ann Hill, directrice générale de HabiloMédias. « Nous voulons habiliter les jeunes lorsqu'ils naviguent en ligne et donner aux éducateurs les outils dont ils ont besoin pour aider les élèves à apprendre comment réagir lorsqu'ils voient des personnes ou des groupes être ciblés de cette manière. »

Le programme a été rendu possible grâce aux contributions financières du Fonds pour la résilience communautaire de Sécurité publique Canada. Deux plans de leçon accompagnent la plateforme multimédia en ligne, ainsi qu'un atelier de formation et un guide pour préparer les enseignants à dispenser ces leçons et à gérer les conversations difficiles qui pourraient survenir.

« À l'ère du numérique, il faut absolument offrir aux jeunes Canadien.ne.s les outils et le langage pour résister à toutes formes de haine en ligne. La Sécurité publique du Canada est fière d'investir dans un projet qui offrira aux éducatrices et aux éducateurs un matériel et des ressources en classes efficaces et nécessaires pour outiller nos jeunes à assurer la sécurité de leurs espaces numériques communautaires. » - L'honorable Marco Mendicino, Ministre de la sécurité publique

HabiloMédias est un organisme canadien sans but lucratif reconnu pour son expertise en culture numérique et en éducation aux médias. Depuis 25 ans, HabiloMédias contribue à l'éducation aux médias et à la littératie numérique partout au Canada, tant à l'école qu'à la maison. Visitez habilomedias.ca pour en savoir davantage.

Renseignements: Personne-ressource : Tricia Grant, Directrice du marketing et des communications | HabiloMédias, 613-224-7721 poste 231, [email protected]