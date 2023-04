Une nouvelle place publique sera construite au cœur de Tétreaultville

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, annonce l'intention de son administration d'acquérir un terrain situé au cœur commercial de Tétreaultville afin d'y aménager une place publique. Le terrain se situe à l'angle des deux artères commerciales principales du quartier, soient les rues Hochelaga et Des Ormeaux. Ce projet d'acquisition sera voté par les membres du conseil d'arrondissement lors de la séance du 1er mai prochain.

La vocation et la forme que prendrait ce nouvel espace public seront réfléchies avec la population, les organismes et la communauté commerciale du secteur dans le cadre d'une future démarche de consultation, afin qu'elle soit un symbole d'appartenance et reflète la vision des gens et des groupes du quartier.

« Hochelaga / Des Ormeaux, c'est le cœur de Tétreaultville. Malheureusement, ce secteur a beaucoup souffert ces dernières décennies. Avec cette nouvelle place publique, nous voulons inviter les citoyens à se réapproprier ce cœur de quartier et le faire vibrer pleinement », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Le terrain, d'une superficie de 403,2 m², accueille actuellement un bâtiment commercial vacant. Suivant l'achat du terrain, l'arrondissement devra procéder à la démolition du bâtiment et à l'aménagement d'un espace public transitoire temporaire comprenant le gazonnement et l'installation de mobilier temporaire, d'ici à ce qu'un réaménagement permanent soit réalisé dans les prochaines années.

Tétreaultville : un quartier en plein essor

Grâce à son offre commerciale qui se diversifie et son caractère familial, Tétreaultville bénéficie depuis quelques années d'une croissance économique et démographique marquée. L'Association des commerçants de Tétreaultville, fondée par une vingtaine de commerçants en 2018 avec le soutien de l'arrondissement, compte aujourd'hui plus de 70 membres et s'occupe de l'animation festive du secteur Hochelaga/Des Ormeaux. Une place publique aurait pour effet de stimuler l'achalandage dans les rues et les commerces, en plus de servir à organiser des événements, des foires commerciales, des prestations artistiques, etc.

« L'achat par notre arrondissement de ce terrain, en plein cœur du quartier, est une excellente nouvelle pour le dynamisme commercial de Tétreaultville. Cette acquisition est également un bel aboutissement du travail qui est effectué par la collaboration entre l'association et l'arrondissement pour le développement commercial de Tétreaultville depuis 5 ans, et l'amélioration des aménagements de nos artères commerciales. Cet espace restera un leg important pour la communauté à long terme », a déclaré Annie Martel, Vice-présidente de l'Association des commerçants de Tétreaultville.

