Une nouvelle place publique dédiée à la diffusion artistique verra le jour dans le Vieux-Montréal

« Avec cette nouvelle place publique, on vient offrir aux résidents, artistes, travailleurs et visiteurs du quartier un lieu de rassemblement agréable et unique en son genre. Développé en co-construction avec le milieu, le concept de ce futur espace répond aux besoins de ses utilisateurs actuels et futurs. Animations artistiques quatre saisons, événements à ciel ouvert et aménagements extérieurs réfléchis en s'appuyant sur l'histoire industrielle de l'ancien Faubourg des Récollets et selon des principes de développement durable et de transition écologique, c'est ce qu'on l'on propose avec cette nouvelle place publique et j'en suis très fier » s'est réjoui Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Une nouvelle place publique vivante et invitante

Situé au cœur de l'ancien Faubourg des Récollets, cet espace de près de 1000 mètres carrés aura plus d'une vocation. Place publique avant tout, il sera également un lieu central de choix pour l'expression artistique et événementielle de ses utilisateurs et un endroit tout indiqué pour la tenue d'animations culturelles de toutes sortes. Déjà animé pendant la période estivale depuis plusieurs années par la Fonderie Darling, cet espace vivant bénéficiera désormais des aménagements lui permettant d'exploiter son plein potentiel culturel.

« En créant ce lieu d'expression, la Fonderie Darling affirme le rôle de l'art dans l'enrichissement au bien-être et à la qualité de vie de la communauté. Pensée comme un espace de construction collective de la conception à la réalisation, la place publique concrétise enfin sa vocation d'être une portion d'asphalte que se réapproprient artistes et citoyens » de renchérir Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice artistique de la Fonderie Darling.

Le concept de la nouvelle place publique, réalisé par la firme d'architecture de paysage Daoust-Lestage, propose un équilibre parfait entre verdure, aménagements et mobilier contemporain. Elle accueillera plusieurs arbres et végétaux pour une meilleure gestion des eaux de pluie et réduire les îlots de chaleur, un grand banc linéaire de près de 60 mètres ainsi qu'une arche métallique symbolique qui rappelle l'histoire industrielle de la Fonderie Darling; le centre d'arts visuels adjacent à la future place publique. Enfin, le sol en béton clair avec insertions de pierres polies ne laissera personne indifférent avec son effet « terrazzo » naturel des plus réussi.

Un concept développé en mode « co-construction » avec le milieu

La Fonderie Darling, un établissement culturel implanté depuis 2002 sur la rue Ottawa, occupe en période estivale le tronçon de la rue Ottawa depuis une dizaine d'années afin d'y faire la promotion de l'expression artistique de diverses disciplines. En raison de sa proximité avec le lieu et de son important apport à la communauté du quartier, l'Arrondissement de Ville-Marie a tenu à mettre à profit sa contribution au processus de co-construction. Étant riverain direct et propriétaire d'une portion de terrain de la future place publique, Hydro-Québec a également participé aux nombreuses rencontres tenues pour le développement du concept de ce projet. Enfin, pour leur mobilisation avec le milieu, le Collectif Place Publique a également pris part aux discussions menant à l'élaboration du concept, réalisé par la firme d'architecture de paysage Daoust-Lestage.

Consultations pour l'appellation de la future place publique

Le processus de dénomination toponymique est fait en collaboration avec la Fonderie Darling qui invite, en ce moment, les citoyens à soumettre des idées de nom.

Il devrait être possible de découvrir les nouveaux aménagements de la place publique vers l'automne 2022.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Virginie Leblanc, Chargée de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]; Relations de presse | La Fonderie Darling, Morgane Lecocq-Lemieux, [email protected], T. 514 392-1554, C. 514 243-3230

Liens connexes

https://montreal.ca/ville-marie