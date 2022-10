Une nouvelle murale pour célébrer les 100 ans du muralisme mexicain à Montréal : une œuvre réalisée par l'artiste Dolores Navarro YUDA, originaire du Mexique.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La murale « Guerrilleras », située au 7080, rue De Saint-Vallier, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie sera inaugurée, le vendredi 28 octobre 2022, à 13 h. Située à quelques pas du métro Jean-Talon, cette nouvelle œuvre d'art public a été réalisée en collaboration avec le Consulat du Mexique à Montréal et Creativo Arts, sous la direction artistique de Rodrigo Ardiles.

Cette œuvre souligne le mouvement social et politique de résistance et d'identité. C'est un hommage aux luttes menées pour les droits des femmes du monde. Elle est aussi le résultat de l'apport culturel et éducatif de la diaspora latino-américaine présente depuis plus d'un demi-siècle au Canada.

Pendant la réalisation de l'oeuvre, l'artiste a reçu l'affection et le respect du voisinage, et déclare : « Pour ma part, ce que je cherche à travers ce travail, c'est d'utiliser cette machette pour dénoncer l'insécurité dans laquelle nous vivons, de l'utiliser pour exprimer à travers mon travail la voix et la force de nous tous qui demandons la fin de la violence. »

« En tant que consul général du Mexique a Montreal, je crois que Dolores Navarro YUDA, comme une grande artiste mexicaine, a réussi à relier la tradition murale mexicaine aux questions les plus pertinentes et les plus actuelles qu'ils sont importantes de transmettre aujourd'hui : les femmes et leurs droits, le travail temporaire, l'agriculture, l'environnement, l'éducation et bien d'autres sujets qui font partie intégrante des communautés latino-américaines de Montréal. »a commenté Alejandro Ives Estivill Castro, consul général du Mexique à Montréal.

« En plus de démocratiser l'art en le rendant accessible à toutes et tous, cette murale vibrante et remplie d'émotions participe à l'embellissement de notre quartier et contribue à faire de Rosemont-La Petite-Patrie un endroit où il fait bon vivre. L'œuvre de l'artiste Yuda témoigne du dynamisme, de la diversité culturelle et artistique de notre arrondissement. Elle révèle également l'éclectisme et l'inclusivité de notre beau quartier! Aussi, je félicite et remercie chaleureusement Yuda pour sa créativité et sa générosité ainsi que le Consulat du Mexique pour ce don à la communauté et l'organisme Creativo Arts pour sa vision » a souligné Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard.

Cette nouvelle murale est un cadeau pour le quartier. Elle s'ajoute à la collection d'art public latino-américaine du Canada, une initiative de Creativo Arts.

SOURCE Muralmex

Renseignements: Larise Balcon, 514 266 0343 - [email protected]; www.muralmex.ca - @muralmex.ca