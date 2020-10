Une nouvelle murale en l'honneur de Renée Claude dans le quartier Centre-Sud

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Société pour Promouvoir Les Arts Gigantesques (S.P.A.G.) Bain Mathieu, en collaboration avec la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie, vous présente sa toute nouvelle murale réalisée en hommage à l'artiste Renée Claude, cette chanteuse qui a charmé le public tant par sa voix, sa beauté et le côté positif et joyeux de ses chansons.