Une nouvelle méthode d'essai Torch and Grit de UL Solutions offre une approche normalisée de sélection des matériaux des boîtiers de batteries de véhicules électriques

UL Solutions lance sa toute dernière offre de services de sélection des matériaux des boîtiers de batterie, Torch and Grit, conçue pour fournir une approche normalisée aux fournisseurs de matériaux pour véhicules électriques et aux utilisateurs finaux.

NORTHBROOK, Illinois, 7 octobre 2022 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial de la science de la sécurité, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle méthode d'essai Torch and Grit (TaG) pour la sélection des matériaux des boîtiers des batteries des véhicules électriques (VE). Les boîtiers de batterie et les matériaux qui les composent jouent un rôle essentiel dans la sécurité des véhicules électriques. La méthode d'essai TaG comprend des essais à petite échelle qui aident à prédire le rendement des matériaux en cas d'emballement thermique.

Les batteries des VE couvrent habituellement toute la base d'un véhicule. Les matériaux utilisés pour loger ces batteries doivent résister à des contraintes d'emballement thermique. La méthode TaG simule des températures élevées et des contraintes d'impact mécanique en situation d'emballement thermique d'une batterie pour classer les matériaux des boîtiers de batterie.

Alors que l'industrie automobile cherche à réduire le poids de nombreux composants, les fabricants d'équipement d'origine (FEO) se tournent de plus en plus vers des matériaux en matières plastiques et composites pour les boîtiers de batteries. Les FEO doivent choisir un matériau de boîtier approprié avant de construire un prototype coûteux, afin de réduire au minimum les dépenses et d'éviter d'éventuels problèmes de sécurité. En classant les matériaux, la méthode TaG peut réduire la quantité de matériaux nécessaires pour subir des essais de prototypage et de validation à grande échelle, ce qui peut être coûteux et long pour les FEO.

La norme UL 2596, une méthode d'essai pour les performances thermiques et mécaniques des matériaux des boîtiers de batteries, normalise les méthodes d'essai pour l'évaluation des matériaux des boîtiers de batteries de VE. La méthode d'essai TaG devrait être publiée en tant qu'ajout à la norme UL 2596 en 2023.

