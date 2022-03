La plateforme fait partie des 13 nouveaux programmes de formation uniques dont le financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances. Les programmes de formation sont une initiative des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

En tant que réseau canadien de la technologie et du vieillissement, la plateforme de formation en recherche en santé Jeunes professionnels, carrières inspirées en AgeTech (EPIC-AT) est propulsée par AGE-WELL et dirigée par 11 universités et hôpitaux de recherche de six provinces canadiennes. La plateforme EPIC-AT est administrée à l'Université de Toronto.

La plateforme d'apprentissage par l'expérience axée sur les compétences est un prolongement du programme de formation de calibre mondial EPIC d'AGE-WELL et permettra à au moins 127 étudiants des cycles supérieurs, boursiers postdoctoraux et chercheurs en début de carrière au sein d'établissements canadiens d'obtenir une bourse d'un an entre 2022 et 2027. L'accent est mis sur les solutions de santé numériques pour les personnes âgées ayant des besoins de santé complexes.

Les participants seront en mesure de développer, de mettre en œuvre et d'évaluer des solutions technologiques numériques dans des domaines comme les technologies de l'information et des communications (TIC), la télémédecine, l'intelligence artificielle, les capteurs, les environnements intelligents et les dispositifs portables. Ces solutions aideront les personnes âgées du Canada à vieillir en toute sécurité, dans l'indépendance et la dignité et dans l'environnement de leur choix.

Les IRSC financent le programme EPIC-AT à hauteur de 2,4 millions de dollars sur six ans. La Stratégie de recherche axée sur le patient octroie également du financement pour favoriser la participation des intervenants aux programmes de la plateforme. Par ailleurs, plus de 41 organismes collaborateurs à l'échelle du pays fournissent un soutien financier de plus de 6,1 millions de dollars, ainsi qu'un soutien en nature d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Il s'agit notamment d'organismes des secteurs public, privé et à but non lucratif qui contribuent aux salaires des participants, mettent en commun leur expertise, agissent à titre de mentor, accueillent des stagiaires, élaborent des cours en ligne et plus encore.

« Cette initiative fera croître le nombre de chefs de file hautement qualifiés au sein d'organismes de recherche, gouvernementaux et avec but non lucratif, qui pourront mettre plus rapidement des solutions de santé numériques à la disposition de personnes âgées ayant des besoins complexes en matière de santé, ainsi que de leurs aidants naturels et de leurs soignants, à domicile, en milieu communautaire et dans un contexte de soins de longue durée, a affirmé Alex Mihailidis, candidat principal désigné pour EPIC-AT, professeur et vice-recteur associé aux partenariats internationaux à l'Université de Toronto et directeur scientifique et chef de la direction, AGE-WELL, qui procure le personnel et l'infrastructure nécessaires pour EPIC-AT. La pandémie a mis en lumière le potentiel des solutions de santé numériques, comme l'expansion rapide de la télésanté, pour répondre aux besoins des personnes âgées, ainsi que la nécessité d'effectuer d'autres travaux à l'avenir dans ce secteur. »

Le professeur Mihailidis se réjouit du financement d'EPIC-AT et de la participation d'un si grand nombre d'organismes provenant de multiples secteurs. « Le moment est venu pour le Canada de devenir un chef de file mondial en matière de solutions numériques dans le secteur de la technologie du vieillissement, a-t-il dit. Les Canadiens sont prêts et disposés à se prévaloir d'innovations numériques en matière de santé, et leur utilisation à grande échelle aurait une incidence très positive sur la vie des personnes âgées, les aidants naturels et les soignants, ainsi que le système de soins de santé. »

Faits saillants sur EPIC-AT :

L'appel de candidatures pour les bourses débutera au printemps 2022; il comprendra des appels ciblés pour les prix PANDC.

Les étudiants des cycles supérieurs et les boursiers postdoctoraux retenus recevront un montant d'au moins 8 000 $ en soutien salarial, et les chercheurs en début de carrière, un montant d'au moins 10 000 $.

Les possibilités exceptionnelles en matière de stages, de mentorat et d'apprentissage par l'expérience abonderont grâce à de vastes partenariats.

L'engagement des intervenants est essentiel; les personnes participant à la plateforme créeront conjointement des solutions avec les personnes âgées, les aidants naturels, les professionnels de la santé et d'autres personnes.

Les 11 chercheurs et établissements qui collaborent à la direction d'EPIC-AT sont le candidat principal désigné Alex Mihailidis, de l'Université de Toronto, ainsi que les candidats principaux suivants : Nathalie Bier, Université de Montréal; MohamedAmine Choukou, Université du Manitoba; Shannon Freeman, Université du Nord de la Colombie-Britannique; Thomas Hadjistavropoulos, Université de Regina; Karen Kobayashi, Université de Victoria; Bianca Stern, Centre de soins gériatriques Baycrest; Heidi Sveistrup, Institut de recherche Bruyère; Robyn Tamblyn, Université McGill; Grace Warner, Université Dalhousie; Azadeh Yadollahi, The KITE Research Institute-Réseau universitaire de santé.

Pour en savoir plus sur EPIC-AT, visitez : https://agewell-epic.ca/fr/accueil/

Cliquez ici pour lire l'annonce de financement de la plateforme de formation en recherche sur la santé des IRSC.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca

