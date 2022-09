Une nouvelle image de marque qui reflète l'ambition de Lavery

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lavery est fier de dévoiler aujourd'hui sa nouvelle image de marque. Cette transformation en profondeur incarne l'ambition du cabinet de propulser la croissance des organisations faisant des affaires au Québec. À la fois chaleureux et accessible, le résultat de cet exercice témoigne de l'unicité du cabinet, et de sa volonté affirmée de briser les codes de l'industrie par une approche humaine et innovante axée sur l'accompagnement personnalisé.

La nouvelle plateforme visuelle réalisée par BrandBourg en collaboration avec l'équipe interne a été conçue pour communiquer la mission de Lavery, axée sur le partenariat avec sa clientèle et sa proximité avec le milieu des affaires. Elle combine des couleurs actuelles distinctives et une imagerie contemporaine du réputé illustrateur québécois Sébastien Thibault, dont le travail accompagne les articles de publications aussi prestigieuses que le New York Times, The Guardian et The Economist.

« Notre signature complètement renouvelée reflète à la fois plus fidèlement ce qu'est notre firme aujourd'hui, et ce qu'elle aspire à incarner encore davantage au cours des prochaines années », affirme Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery. « Nous venons ainsi réaffirmer notre engagement envers la réussite de nos clients, qui s'appuie sur l'approche personnalisée d'une équipe compétente, intégrée dans une approche 360, et véritablement à leur écoute ».

Traduire visuellement la promesse Lavery

La palette graphique de Lavery joue désormais avec les nuances du vert qui distingue déjà le cabinet dans l'industrie. La couleur accent corail apporte pour sa part contraste, originalité et chaleur.

Le logo actualisé conserve l'aspect convivial et accessible déjà conféré à la marque, en plus de lui donner un caractère intemporel et affirmé. Le trait vert qui accompagne le nom Lavery rappelle la ligne sur laquelle nous apposons une signature et symbolise ainsi notre engagement.

Quant à elle, la nouvelle signature manuscrite « Signé Lavery » réfère à la dimension humaine de Lavery et à la personnalisation de son service.

Le retrait du descripteur « Avocats », qui se retrouvait dans la précédente version du logotype, témoigne à la fois de la présence dans les rangs du cabinet d'un nombre croissant de professionnels juridiques complémentaires à la pratique d'avocat et d'une confiance affirmée quant au positionnement du cabinet dans le milieu des affaires.

« Notre identité visuelle reflète le dynamisme de notre cabinet et l'unicité de son positionnement. Elle nous permettra d'exploiter encore mieux les codes du numérique, en plus de nous offrir de nouvelles options pour communiquer de manière engagée et imagée avec nos auditoires cibles, tant à l'interne qu'à l'externe », souligne Joanne Lajeunesse, directrice des communications et du marketing.

Les clients sondés dans le cadre de l'exercice ont souligné, quant à eux, le caractère à la fois innovant, professionnel, artistique et sophistiqué du rendu final.

Un positionnement à l'image du Lavery d'aujourd'hui

Notre image de marque s'appuie sur l'engagement, l'expérience, la création de valeur et la croissance, les quatre piliers principaux qui guident les actions et donnent un sens à chacune des interventions du cabinet.

La promesse Lavery, c'est un gage de loyauté et d'excellence qui se partage au bénéfice de nos clients, acteurs clés de l'économie. C'est une promesse de mettre notre talent à leur profit.

À propos de Lavery

Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

