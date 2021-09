Une nouvelle image de marque et une porte-parole lumineuse pour faire briller le Phare, Enfants et Familles

Depuis 22 ans, Le Phare, Enfants et Familles accueille des enfants atteints d'une maladie à issue fatale et offre à leur famille accompagnement, répit et suivi de deuil. Pour poursuivre cette mission essentielle et offrir des services sans frais, l'organisation compte sur l'implication et la générosité de la communauté.

Un Phare qui illumine des vies

Le Phare, Enfants et Familles arborait la même image depuis de nombreuses années. Depuis, des soins et des services se sont ajoutés à son offre et les besoins des enfants admis au Phare et de leur famille n'ont cessé de croître. L'organisme se dote donc d'une nouvelle image à la hauteur de ses ambitions et de sa mission unique.

« Notre souhait est que Le Phare rayonne et soit connu de toutes les familles qui pourraient bénéficier de ses services. La communauté doit être sensibilisée à l'existence, à l'importance et à la différence que notre appui et nos soins peuvent faire dans le parcours des enfants et de leur entourage qui souhaitent, par-dessus tout, pouvoir profiter du moment présent », souligne Lyne St-Martin, directrice générale du Phare, Enfants et Familles.

Brillamment illustrée par des cercles de différents tons, la nouvelle identité de marque symbolise la lumière du Phare : les enfants, les familles et la communauté, c'est-à-dire l'équipe de soins, les bénévoles, les donateurs, les partenaires, etc.

Toutes ces parties forment un tout qui est le reflet de la mission de l'organisme qui illumine la vie des enfants, fait briller la mémoire des disparus et éclaire le parcours des familles, grâce soutien de la communauté.

Lumineuse Jorane

Jorane devient ainsi la toute première porte-parole du Phare, Enfants et Familles. Habituellement très discrète sur sa vie personnelle, c'est avec beaucoup de générosité qu'elle a accepté de raconter comment l'organisme a illuminé le parcours de son fils aîné Manolo et le quotidien de sa famille, grâce à ses services de répit et d'accompagnement.

« Si j'ai accepté d'être porte-parole du Phare, Enfants et Familles, c'est que je peux témoigner de son importance dans la vie de tant de gens. Je désire faire connaître ce lieu unique qui mérite la reconnaissance et l'appui de tous, au nom des enfants les plus vulnérables et de leurs familles qui doivent adapter toute leur vie pour les soutenir », confie l'artiste et mère de trois garçons.

Collaborer pour mieux briller

Fruit d'une consultation amorcée en 2019, la nouvelle image du Phare, Enfants et Familles a vu le jour grâce à la contribution exceptionnelle de l'agence de communication McCann Montréal. L'agence a offert un généreux don en services pour le travail professionnel d'une vingtaine de leurs spécialistes en communication afin de créer cette identité de marque lumineuse.

La nouvelle identité illustre parfaitement l'engagement, le respect, la bienveillance et l'altruisme de cette communauté, telle qu'elle a été décrite par les familles, les membres du personnel, les bénévoles et les donateurs rencontrés au cours du processus de création.

Pour la prochaine décennie, elle accompagnera les projets d'avenir de l'organisme qui souhaite mieux accompagner les familles, préparer la relève professionnelle et bénévole, ainsi que stimuler les solidarités communautaires et philanthropiques. Le Phare deviendra ainsi facilement reconnaissable à travers les diverses campagnes qu'il mettra de l'avant.

À propos de Jorane

Artiste québécoise en constant mouvement, Jorane est une surprenante créatrice et une vocaliste instinctive. Instrumentiste émérite et compositrice affranchie, elle compte plus d'une douzaine d'albums à son actif et s'est vu remettre plusieurs récompenses et prix soulignant son talent, dont seize nominations à l'ADISQ et deux nominations aux Juno Awards. Pour plus d'information, cliquez ici.

À propos du Phare, Enfants et Familles

Le Phare, Enfants et Familles est une organisation à but non lucratif qui offre aux enfants atteints d'une maladie à issue fatale des soins palliatifs et des services d'accompagnement à leur famille tout au long de la maladie, en fin de vie et pendant la période de deuil. Pour plus d'informations ou pour faire un don :

phare-lighthouse.com ou 514 954-4848.

SOURCE Le Phare, Enfants et Famille

Renseignements: Alexandra Graveline, SENS communications durables, [email protected], 438.390.8778; Marie-Ève Taillefer, Phare, Enfants et Familles, [email protected], 514.787.5090

Liens connexes

http://www.phare-lighthouse.com