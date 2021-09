MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Marquant de belle façon sa 20e année de fondation, le cabinet-conseil spécialisé en rémunération globale PCI-Perrault Conseil a dévoilé aujourd'hui une toute nouvelle identité d'entreprise, PCI rémunération-conseil, qui lui permettra de consolider sa présence dans son secteur d'activité. Cette annonce est une étape importante de sa croissance qui mise sur une relève compétente et dynamique, et l'évolution de son offre de services.

Grâce à une approche sur mesure et des programmes adaptés à leur réalité organisationnelle et concurrentielle, PCI rémunération-conseil aide les organisations à réaliser leurs stratégies d'affaires au rythme de leur croissance sur les marchés nationaux et internationaux et à se démarquer dans un environnement où les enjeux de main-d'œuvre sont de plus en plus complexes.

« Notre nouvelle identité incarne parfaitement la raison d'être de l'organisation et notre passion pour la rémunération, a déclaré Bridgit Courey, associée. Elle vient préciser sans équivoque ce qui a été le moteur de notre croissance depuis plus de 20 ans, et ce qui représente encore aujourd'hui le pilier de notre succès. »

Élaborée avec la complicité de l'agence Contractuelle communicateurs-conseils, la nouvelle identité vise à refléter l'ouverture, la collaboration et la compétence qui caractérisent l'équipe de PCI, de même que la recherche de l'équilibre entre les intérêts de toutes les parties prenantes d'une organisation. Elle se décline aussi sur un nouveau site Web complètement repensé pour mettre en valeur toute l'étendue des services développés par PCI pour accompagner ses clients dans la conception de programmes de rémunération efficients, de la réflexion stratégique jusqu'au déploiement.

« En amorçant ce nouveau chapitre de notre histoire, nous capitalisons sur toute l'expérience et tout le savoir acquis et nous regardons vers l'avant pour mieux servir nos clients et assurer notre croissance, en plus d'offrir un environnement stimulant et enrichissant à la relève , de conclure Marc Chartrand, associé. Notre nouvelle image est le reflet du dynamisme et de la créativité de ceux et celles qui incarnent le présent de PCI, mais surtout qui façonnent son avenir. »

À propos de PCI rémunération-conseil

Reconnue comme un partenaire de choix par des centaines d'organisations œuvrant dans les secteurs privé, public, parapublic, OBNL et associatif, PCI rémunération-conseil est l'un des plus importants cabinets-conseils indépendants spécialisés en rémunération globale au Canada. Grâce à son équipe en constante croissance composée de plus de 25 experts aux profils diversifiés, l'entreprise offre une gamme complète de services liés à la rémunération globale des conseils d'administration, des dirigeants et des employés. Depuis plus de 20 ans, PCI aide ses clients à se démarquer en les dotant de programmes de rémunération sur mesure qui permettent d'aligner tous les talents de l'organisation sur ses objectifs, en tenant compte de sa propre réalité d'affaires et en tirant profit des meilleures pratiques de l'industrie. Pour plus d'informations, consultez le www.pciremuneration.com. Autrefois PCI-Perrault Conseil. Nouvelle image. Même équipe tournée vers l'avenir.

