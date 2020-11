Une nouvelle force financière pour mieux accompagner les entreprises d'économie sociale du Québec

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - En ce mois de l'économie sociale, la Caisse d'économie solidaire Desjardins et la Caisse Desjardins du Chaînon unissent leurs forces. Les membres des deux caisses ont voté à une très forte majorité de 93 % pour le regroupement. La fusion sera effective le premier janvier 2021.

La nouvelle caisse conservera le nom de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Ce regroupement renforcera la capacité financière de la Caisse d'économie solidaire à contribuer à l'essor de l'économie du Québec par le développement de l'économie sociale.

En 2021, la Caisse d'économie solidaire regroupera 21 686 membres, dont 17 687 membres citoyens (82% du sociétariat) et 3 999 membres entreprises : coopératives, associations, syndicats et entreprises privées (18% du sociétariat).

La Caisse d'économie solidaire Desjardins agrandie compte parmi les 50 plus grosses caisses Desjardins en termes de volume d'affaires et au 45e rang des 218 caisses Desjardins sur la base de l'actif.

Dans le contexte actuel de la COVID-19, le rôle joué par les entreprises d'économie sociale a permis de répondre à des besoins en matière de services aux aînés, d'autonomie alimentaire, d'équipements, d'achat local, de logement ou de qualité de vie. Avec cette fusion, la Caisse d'économie solidaire se donne les moyens pour jouer un rôle encore plus déterminant dans le soutien de ces entreprises collectives (coop et OBNL). Elle offre aussi un moyen aux individus qui veulent gérer leurs finances personnelles de manière à la fois judicieuse et responsable.

La Caisse d'économie solidaire Desjardins, spécialisée en investissement responsable, est le centre d'expertise en financement de coopératives et d'OBNL partout au Québec. Elle investit une grande partie de l'épargne qui lui est confiée - plus de 600 millions de dollars - en économie sociale, notamment en habitation communautaire, et ce, partout au Québec. Caissesolidaire.coop

