LOS ANGELES, 17 août 2023 /CNW/ -- Des feux de forêt à grande échelle dans un écosystème rendu vulnérable au feu par les changements climatiques ont causé la disparition du tigre à dents de sabre, du loup menaçant et d'autres grands mammifères dans le sud de la Californie, il y a près de 13 000 ans, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs au site de La Brea Tar Pits.

Publiée dans la revue Science, l'étude examinée par des pairs ouvre de nouvelles perspectives dans un débat scientifique qui dure depuis des décennies sur ce qui a déclenché la dernière extinction majeure de la Terre. Appuyée par la datation précise des fossiles conservés au site de La Brea Tar Pits, la recherche nous aide à mieux comprendre la dynamique entre les changements environnementaux spectaculaires, la croissance de la population humaine, l'activité des feux de forêt et la disparition soudaine de la mégafaune de la période glaciaire.

« L'importance de cette recherche se fera sentir pendant des décennies bien au-delà du domaine scientifique, a déclaré Lori Bettison-Varga, présidente et directrice, Natural History Museums, du comté de Los Angeles. Le site de La Brea Tar Pits est le seul endroit sur Terre qui possède les archives fossiles nécessaires pour examiner de cette façon le dernier événement important lié aux changements climatiques. La collection de millions de fossiles de l'époque glaciaire du site offre une occasion unique d'étudier les changements environnementaux. »

L'étude a mis en évidence une chaîne désastreuse d'événements écologiques reconstruits à partir des registres du climat, de la végétation et des incendies conservés dans les sédiments du lac Elsinore à proximité. Tout a commencé avec le réchauffement et l'assèchement graduels du paysage et un déclin simultané des grands herbivores adaptés à la forêt pendant plus de 2 000 ans, alors que la Terre émergeait du dernier âge glaciaire et que les glaciers reculaient. Puis, au moment même où les populations humaines ont commencé à augmenter de façon marquée en Amérique du Nord, l'écosystème a subi un changement spectaculaire : les températures ont augmenté rapidement, une sécheresse d'une durée de 200 ans s'est abattue sur le paysage et des feux de forêt massifs ont transformé les communautés végétales. En moins de 300 ans, tous les géants de l'époque glaciaire à La Brea étaient disparus, et le chaparral, écosystème moderne et adapté au feu de la Californie, était apparu.

La compréhension de la relation entre le changement environnemental et l'activité humaine est tout aussi importante pour relever les défis actuels, selon l'étude. On y a noté que les températures en Californie du Sud ont augmenté plus rapidement au cours du dernier siècle qu'elles ne l'ont fait pendant la dernière époque pléistocène. La superficie des terres brûlées par les feux de forêt dans l'ouest des États-Unis a quadruplé au cours des 20 dernières années, et cette tendance ne devrait qu'empirer au cours des prochaines années.

Dossier de presse complet

Personne-ressource pour les médias :

Maura Klosterman-Vu

310 552-4117

[email protected]

SOURCE Natural History Museums of Los Angeles County