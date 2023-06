Les cinq stratégies principales pour préparer la prochaine génération selon la Fondation des familles entrepreneuriales

OAKVILLE, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - Au moment où nous assistons au grand transfert de patrimoine et d'entreprises familiales, il faut combler les clivages entre les générations, préparer les successeurs et établir des liens émotionnels pour assurer une transition harmonieuse, constate la Fondation des familles entrepreneuriales (FFE) dans sa nouvelle étude.

Une nouvelle étude propose une feuille de route générationnelle pour le transfert de l’entreprise familiale. (Groupe CNW/Fondation des familles entrepreneuriales)

Dans son dernier rapport, Préparer la prochaine génération : feuille de route pour les entreprises familiales, la FFE a exploré en profondeur les perspectives de la prochaine génération de membres d'entreprises familiales afin de déterminer des stratégies qui aideront toutes les générations à mieux harmoniser la propriété et la gestion de l'entreprise. Ce rapport visait à cerner les obstacles à un transfert et à déterminer comment les familles entrepreneuriales peuvent mieux préparer leur prochaine génération de successeurs.

« Étant donné que plus de 60 % des entreprises familiales devraient être transférées au cours de la prochaine décennie, il s'agit d'un moment crucial pour les générations concernées. L'enjeu est énorme non seulement pour l'entreprise familiale, mais aussi pour le patrimoine, la réputation, l'héritage et l'harmonie de la famille… sans parler de l'économie nationale », affirme Bill Brushett, président et chef de la direction de la Fondation des familles entrepreneuriales.

Lorsque les propriétaires d'entreprises familiales réfléchissent à leur parcours successoral et à l'avenir de leur organisation, ils se concentrent souvent sur les finances et les actifs corporels exclusivement. Cependant, un rapport antérieur de la FFE a révélé que ce qui suscite les plus grandes préoccupations dans la relève intergénérationnelle, c'est la préparation de la prochaine génération. Bien que les aspects financiers doivent toujours occuper une partie du portrait global, l'avenir du patrimoine d'une famille repose dans son capital humain et dans la préparation efficace de la prochaine génération.

Des entrevues approfondies avec des membres de la prochaine génération d'entreprises familiales ont permis de dégager cinq stratégies pratiques pour aider les deux générations à se préparer au transfert :

Favoriser l'engagement et la connexion émotionnelle dès le début : Faites en sorte que la prochaine génération développe des liens émotionnels solides envers l'entreprise familiale grâce à une exposition et une implication précoces, ce qui permet de susciter et de mesurer l'intérêt. Planifier la formation et la préparation : Créez un programme complet de formation et de préparation pour la prochaine génération. Celui-ci doit comporter des structures d'apprentissage formelles et informelles, et peut également comprendre une expérience acquise à l'extérieur de l'entreprise. Encourager le mentorat et les interactions entre pairs : Encouragez les interactions entre pairs et le mentorat afin d'offrir aux membres de la prochaine génération un solide réseau d'apprentissage qui leur durera toute leur carrière. Étonnamment, presque tous les participants à l'étude ont reçu des conseils d'un mentor. Trouver le bon rôle : Les programmes de rotation sont utiles pour aider les membres de la nouvelle génération à trouver le rôle qui leur convient dans l'entreprise. Néanmoins, la plupart des répondants croient que la prochaine génération ne devrait pas être forcée de jouer un rôle dans l'entreprise et qu'il ne devrait pas y avoir d'attentes à cet égard. Par exemple, beaucoup pensent qu'un membre de la relève devrait s'investir seulement s'il connaît les responsabilités liées à la propriété d'entreprise et s'il a vraiment envie d'y participer. Faire appel à des conseillers de confiance : Les participants citent les conseillers externes comme l'une des formes de soutien les plus recherchées et les plus profitables pour les entreprises familiales. Faites appel à des conseillers spécialement formés pour travailler avec les entreprises familiales afin de maintenir l'harmonie en ouvrant la communication et en améliorant la transparence.

« Ce rapport a fait ressortir l'importance vitale d'une préparation précoce et de communications bidirectionnelles fréquentes lors de la planification de la relève afin d'assurer la longévité de l'entreprise familiale. Les deux générations qui travailleront ensemble pour tracer une voie vers l'avenir s'assureront que la famille sera la mieux préparée pour gérer les facteurs de stress liés au transfert et pour permettre à l'entreprise et au patrimoine familial de prospérer à long terme », affirme Richa Arora, conseillère auprès d'entreprises familiales (FEA) et leader du groupe Dynamique familiale et gouvernance au Bureau de gestion familiale de KPMG au Canada.

Méthodologie

Du 6 septembre au 29 novembre 2022, Abacus Data a mené 25 entrevues approfondies avec des adultes canadiens de la prochaine génération, dont certains participent à l'entreprise de leur famille et d'autres non. Ce rapport a été préparé par la Fondation des familles entrepreneuriales en collaboration avec le Bureau de gestion familiale de KPMG au Canada.

Ce rapport s'appuie sur deux études quantitatives précédentes de la Fondation des familles entrepreneuriales sur les intentions de transfert des entreprises familiales canadiennes, soit « Ready, Willing and Interested or NOT? » (2021, en anglais) et « Qui sont les gardiens de l'héritage familial? » (2022).

À propos de la Fondation des familles entrepreneuriales

La Fondation des familles entrepreneuriales (FFE) est la fondation caritative d'Entreprises familiales Canada. En tant que porte-parole des entreprises familiales au Canada, la Fondation joue de multiples rôles dans le but d'assurer la longévité du patrimoine intergénérationnel : préparation de matériel éducatif, recherches et études, création d'un réseau solide et connecté, et promotion du succès et de la durabilité des familles entrepreneuriales et de leurs entreprises. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à FamilyEnterpriseFoundation.org.

Un mot au sujet du Bureau de gestion familiale de KPMG

Le Bureau de gestion familiale de KPMG travaille avec des clients de sociétés fermées, des bureaux de gestion familiale ainsi que des personnes et des familles prospères qui souhaitent définir et atteindre leurs objectifs, leur offrant clarté, stabilité et tranquillité d'esprit afin de naviguer en toute confiance à travers les complexités de la gestion de leur patrimoine. Notre approche est fondée sur un engagement indéfectible dans le cadre duquel nous établissons des relations profondes fondées sur la confiance, l'intégrité et des valeurs communes. Nous aidons nos clients en constituant une équipe diversifiée et tournée vers l'avenir, formée spécialement pour eux et capable de prendre en compte leurs besoins particuliers. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à kpmg.com/ca/bureaudegestionfamiliale.

