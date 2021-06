Une nouvelle étude menée par Thermacell révèle que la majorité des Canadiens veut se distancer physiquement cet été…des moustiques

Les antimoustiques ambiants, non-pulvérisables puissants de Thermacell sont essentiels pour profiter des activités de plein air

BEDFORD, Mass., le 1er juin 2021 /CNW/ - Depuis la mise en œuvre du programme de vaccination et de l'allègement des mesures de distanciation sociale, les Canadiens sont plus que jamais déterminés à sortir en plein air et à profiter de l'été. Une nouvelle étude+ menée par Thermacell Repellents a révélé que la majorité des Canadiens avait l'intention de passer plus de temps à l'extérieur cet été, bien plus qu'au cours des années précédentes. En effet, 52 % des Canadiens ont l'intention de partir à la découverte du pays en voiture et 38 % des Canadiens ont l'intention de passer leurs vacances dans un chalet ou de faire du camping. Mais 70 % d'entre eux ont déclaré qu'ils passeraient davantage de temps à l'extérieur s'il existait un moyen sûr et efficace de combattre les moustiques. Ceci est, en fait, tout à fait possible, grâce à la gamme d'antimoustiques ambiants de Thermacell, ce qui inclut le nouvel anti-moustique E55 rechargeable, qui permettra aux Canadiens de profiter de l'été, sans moustiques.

Les moustiques ne sont pas invités dans votre bulle sociale

De nombreuses lignes directrices ont limité le nombre de personnes que nous pouvions fréquenter au cours de l'année passée. Nos bulles s'élargissent petit à petit, mais elles ne devraient pas inclure les moustiques. Les Canadiens sont d'accord, et les deux tiers ont déclaré avoir cessé de pratiquer une activité de plein air en raison des moustiques. Le Canada compte beaucoup d'amoureux de la nature, qui aiment aller à la pêche, faire du camping ou tout simplement passer du temps dans leur jardin et les moustiques ne devraient pas gâcher leur plaisir.

« Le fait de passer du temps à l'extérieur promeut la santé physique et mentale et il est essentiel de passer du temps à l'extérieur, maintenant que nos vies redeviennent plus normales, sans cependant devoir s'inquiéter de la présence indésirable des moustiques », a déclaré Kyle Adelman, directeur de marketing de Thermacell Repellents. « Nous savons qu'il est essentiel de profiter des activités de plein air et c'est pour cette raison que nous avons développé une gamme d'antimoustiques puissants qui maintiendra les moustiques à une distance d'au moins 15 pieds, ce qui vous permettra de sortir et de profiter de l'été. »

Une protection adéquate

Les Canadiens savent bien que les moustiques peuvent gâcher les activités d'extérieur pendant les mois d'été et ils cherchent donc à se protéger et à s'assurer qu'ils pourront passer du temps à l'extérieur, mais ce qui est encore plus important pour eux est ce que ces produits antimoustiques contiennent. Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens désirent trouver un antimoustique efficace, soixante-dix-neuf pour cent des Canadiens cherchent un antimoustique sans odeur et non pulvérisable, et cinquante-six pour cent d'entre eux veulent s'assurer que leur produit ne contient pas de DEET.

La gamme de produits Thermacell a été développée pour répondre au besoin de trouver une solution éprouvée et efficace, tout en étant sécuritaire pour le consommateur et la planète. Ce produit permet de créer une bulle de protection de 15 pieds, qui maintient les moustiques à distance et vous permet de profiter pleinement de vos activités d'extérieur. Les antimoustiques de Thermacell sont exempts de DEET et sans odeur ; ils maintiennent les moustiques à distance, sans toutefois nuire aux pollinisateurs de jardin, des animaux très utiles, et ils contiennent une version synthétique d'un antimoustique naturel que l'on trouve dans les chrysanthèmes et qui est à la base de l'efficacité de ces produits et des résultats obtenus.

Anti-moustique, de par sa nature

La moitié des Canadiens (53 % plus précisément) ne sont pas satisfaits des solutions antimoustiques qu'ils ont essayées et la gamme de produits Thermacell a donc été développée en se basant sur ces données pour fournir une solution de protection à l'extérieur de longue durée à laquelle les Canadiens peuvent faire confiance.

Les produits Thermacell sont conçus non seulement pour éloigner les moustiques, mais également pour s'harmoniser à la décoration de tous les lieux de vie extérieurs, que ce soit un jardin ou encore un chalet. Grâce à leur format profilé et à leur petite taille, les nouveaux modèles E55 et Patio Shield trouvent facilement leur place sur votre table de jardin. Si vous partez en camping ou à la pêche, choisissez le modèle portable de Thermacell, qui peut être arrimé à un objet fixe, comme un arbre, un piquet de tente ou une chaise pliante, ce qui vous permettra de vous protéger ou que le vent vous mène.

Protégez-vous cet été

Les Canadiens commencent à élargir leur bulle sociale à l'approche de l'été et à passer davantage de temps à l'extérieur et les moustiques ne devraient pas gâcher leur plaisir. Il n'a jamais été plus facile de se protéger, car les antimoustiques de Thermacell vous permettront de maintenir tous ces intrus à distance.

Les antimoustiques de Thermacell sont disponibles chez de nombreux détaillants ; ils sont vendus en ligne, dans les grands magasins, dans les magasins de bricolage et dans les magasins d'équipement de plein air. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : https://www.canadiantire.ca/en/all-brands/thermacell.html.

À propos de Thermacell® Repellents, Inc.

Thermacell Repellents, Inc., dont le siège social se trouve à Bedford, dans le Massachusetts, conçoit, fabrique et vend des antimoustiques ambiants et des solutions de lutte contre les insectes. Les produits Thermacell sont vendus dans la plupart des magasins d'équipement de plein air, d'équipement sportif, de bricolage et de décoration intérieure et chez les détaillants de masse. Les produits Thermacell sont également disponibles à un niveau international, dans plus de 30 pays. Pour plus de renseignements sur Thermacell et sa gamme complète de produits antimoustiques, consulter les commentaires des clients et vous renseigner sur le revendeur le plus proche, merci de visiter www.thermacell.com ou d'appeler le 1-866-753-3837.

Thermacell® est une marque déposée enregistrée de Thermacell Repellents Inc.

+ A propos de ce sondage :

Les résultats indiqués dans ce communiqué sont les résultats d'un sondage mené par Thermacell® Repellents du 7 au 9 mai 2021, basé sur un échantillon représentatif de 1 505 Canadiens (en ligne) dans le cadre d'un sondage omnibus Angus Reid. Ce sondage a été mené en anglais et en français.

À propos des sondages omnibus Angus Reid :

La précision des sondages omnibus Angus Reid est mesurée en utilisant un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, la marge d'erreur aurait été de +/- 2,5 pour cent, ou les résultats auraient été exacts 19 fois sur 20 si tous les Canadiens avaient participé au sondage. Tous les sondages d'opinion et enquêtes peuvent inclure des erreurs, ce qui inclut, mais sans s'y limiter, des erreurs de couverture et des erreurs de mesure.

