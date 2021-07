Une nouvelle étude de Lightspeed met en lumière l'impact de COVID-19 sur les entreprises LGBTQ+ en Amérique du Nord

L'étude rév èle que les villages gais ont connu un nombre disproportionné de fermetures, de vitrines condamnées et de loyers élevés par rapport au reste de la communauté commerciale LGBTQ+.

MONTRÉAL, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD), la plateforme de commerce à guichet unique permettant aux commerçants du monde entier de simplifier, de mettre à l'échelle et de créer des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude sur les impacts du COVID-19 sur la communauté entrepreneuriale nord-américaine LGBTQ+.

Lightspeed a commandé l'étude exploratoire à la Sprott School of Business de l'Université Carleton avec le soutien de la Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC). Cette étude exploratoire s'inscrit dans le cadre de l'initiative globale de Lightspeed intitulée Community through Commerce. Il s'agit d'une approche tactique, fondée sur les données, visant à mieux comprendre les entreprises que Lightspeed propulse grâce à sa plateforme de commerce unique. Lightspeed a cherché à recueillir des données qui soutiendraient certaines hypothèses formulées sur les véritables impacts de COVID-19 sur la communauté LGBTQ+. Dans la prochaine étape de cette initiative, Lightspeed s'engagera avec les chambres de commerce LGBTQ+ locales d'Amérique du Nord pour identifier des moyens d'aider les commerçants à continuer à créer des entreprises florissantes.

Lightspeed a également mené une étude inaugurale sur la diversité et l'inclusion au sein de ses employés révélant que 16,81 % de ceux-ci s'identifient comme LGBTQ+ et 9 sur 10 déclarent qu'ils se sentent à l'aise de parler de leurs cultures avec leurs collègues. 83 % des personnes interrogées se sentent à l'aise d'être authentiquement eux-mêmes dans le lieu de travail.

« Lightspeed a été fondée en 2005, dans le village gai de Montréal et ses membres originaux faisaient tous partie de la communauté LGBTQ+. L'éthique de notre entreprise a toujours été axée sur la diversité et l'inclusion depuis le tout début, il ne faut donc pas s'étonner que cette recherche ait été particulièrement importante pour nous », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Aux États-Unis comme au Canada, les entreprises majoritairement LGBTQ+ génèrent des milliards de dollars de contributions au PIB total. Compte tenu de leur importance et de leur influence sur nos économies, nous voulions comprendre exactement comment la pandémie affectait cette communauté et entamer une conversation avec ces entreprises et chambres de commerce, pour nous aider à créer de meilleurs outils pour la résilience. »

Objectif de l'étude :

Évaluer si la pandémie a eu un impact négatif ou positif disproportionné sur les entreprises et entrepreneurs LGBTQ+ par rapport à la population générale des entreprises.

Explorer si les entreprises LGBTQ+, en répondant à la crise du COVID-19, se sont explicitement tournées vers les villages/quartiers gais et/ou les organisations similaires, ou en ont bénéficié.

Explorer les options d'investissement et de soutien que les personnes interrogées perçoivent comme nécessaires ou utiles pour le rétablissement post-pandémie.

Résultats clés :

Selon les données qualitatives recueillies dans le cadre de l'étude, les villages gais ont connu un nombre disproportionné de fermetures, de vitrines condamnées et de loyers élevés par rapport au reste de la communauté commerciale LGBTQ+.

Les types d'entreprises situées dans les villages sont principalement des commerces de détail, des restaurants, des bars et des lieux de divertissement, qui, selon Statistique Canada, ont été les plus durement touchés pendant la pandémie.

Le produit intérieur brut (PIB) réel des services de restauration et des débits de boissons a diminué de 39,5 % en mars 2020 et de 40,8 % en avril 2020, puisqu ' un grand nombre de ces entreprises ont dû fermer pour de bon ou réduire grandement leurs activités, fournissant exclusivement des services de mets à emporter ou de livraison.

Plus de la moitié (56 %) des fournisseurs de services de restauration et des exploitants de débits de boissons ont déclaré avoir fermé à un moment donné en avril dernier, tandis que 41 % ont déclaré avoir fermé pendant tout le mois .



avril 2020, les ventes dans le sous-secteur des services de restauration et des débits de boisson avaient diminué de 61,3 % par rapport aux niveaux observés avant la pandémie en février 2020. De même, aux États-Unis, la National Restaurant Association a signalé que les ventes des restaurants et des services alimentaires étaient inférieures de 240 milliards de dollars à leurs prévisions d'avant la pandémie de 2020.

110 000 établissements de restauration ont fermé temporairement ou définitivement et 2,5 millions d'emplois dans le secteur de la restauration ont disparu.

Les Villages n'ont pas été perçus comme encourageant les entreprises et l'esprit d'entreprise ou fournissant une communauté ou des ressources pour les entreprises en dehors du commerce de détail et de l'hôtellerie.

Les types d'entreprises situées dans les villages sont principalement des commerces de détail, des restaurants, des bars et des lieux de divertissement, qui ont été les plus durement touchés pendant la pandémie.

Une collaboration et un partenariat accrus avec le développement économique et les ZAC (zones d'amélioration des affaires) pourraient renforcer les opportunités dans les villages gais.

Les villages ont la possibilité de promouvoir la diversité au sein des entreprises LGBTQ+ dans leurs services et leurs actions de sensibilisation, et de devenir des espaces sûrs et des pôles d'innovation.

Les villages (zones ou quartiers) gais sont considérés comme ayant un tissu social fort, des communautés soudées, avec le potentiel d'atteindre les membres des communautés intersectionnelles.

Il existe une opportunité pour les villages d'atteindre et d'attirer de jeunes entrepreneurs et personnes d'affaires, qui apprécient la communauté et l'opportunité de collaborer.

Les femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprises sont largement sous-représentées dans les entreprises LGBTQ+ et une plus grande attention est nécessaire pour développer plus d'opportunités et de soutien à l'intersectionnalité au sein de la communauté.

Les participants à l'étude étaient majoritairement des hommes (70 %), ce qui reflète des études nationales montrant que 80 % des entreprises étaient détenues majoritairement par des hommes aux États-Unis (United States Census Bureau) et 79 % au Canada (Statistique Canada).

La majorité des répondants ne se sont pas identifiés comme intersectionnels (80 %).

L'étude révèle que le Canada est en retard sur les États-Unis en ce qui concerne la reconnaissance des entreprises LGBTQ+ pour les dépenses préférentielles, les marchés publics et les fonds de secours.

Aux États-Unis, la reconnaissance se fait au niveau des villes et des États, avec une forte tendance à la reconnaissance fédérale des entreprises LGBTQ+.

Depuis janvier 2021, la ville de New York a reconnu les entreprises appartenant à des personnes LGBTQ comme des entreprises appartenant à des minorités , ce qui leur permet de bénéficier de milliards de dollars de contrats municipaux, ainsi que d'un accès à des services de conseil, de mentorat, de programmes éducatifs et d'autres ressources.

a reconnu les entreprises appartenant à des personnes LGBTQ comme des , ce qui leur permet de bénéficier de milliards de dollars de contrats municipaux, ainsi que d'un accès à des services de conseil, de mentorat, de programmes éducatifs et d'autres ressources. Au Canada cependant, le gouvernement fédéral tarde à reconnaître la communauté des entreprises LGBTQ+ dans la même catégorie, ce qui les empêche d'accéder à des fonds similaires.

Les petites entreprises/nouveaux entrepreneurs souhaitent disposer d'un éventail d'options de financement, notamment des prêts, des subventions et des investissements.

Les propriétaires d'entreprises intersectorielles ont trouvé qu'il était particulièrement difficile d'avoir accès au financement.

Méthodologie

Cette étude exploratoire a porté sur les entreprises de six villes nord-américaines : Toronto , Montréal, Vancouver , San Francisco , New York et Los Angeles .

, Montréal, , , et . L'étude exploratoire comportait deux parties :

Une enquête auprès des chefs d'entreprise



Entretiens avec des dirigeants d'organisations qui représentent, soutiennent ou défendent la communauté des affaires LGBTQ+.

Enquête : L'enquête pilote était ouverte à tout cadre supérieur ou fondateur d'une entreprise détenue majoritairement par une personne s'identifiant comme membre de la communauté LGBTQ+.

Entretiens : Des entretiens structurés ont été menés avec des dirigeants des chambres de commerce LGBT, avec des dirigeants d'organisations de défense similaires et avec des dirigeants d'entreprise LGBTQ+.

Un large éventail d'entreprises a été inclus, variant en taille et en secteur, principalement des entreprises de services et de technologie.

Les données démographiques présentées dans les résultats peuvent refléter notre approche des participants par le biais des chambres de commerce des villes, avec les chambres canadiennes comme principaux partenaires.

Cette étude peut être reproduite dans d'autres villes et dans un plus grand nombre d'industries.

L'étude était disponible en français et en anglais avec des données recueillies à partir de mai 2021 et est à jour à la date de publication de ce communiqué.

« Notre équipe de recherche à l'Université Carleton a été heureuse d'entreprendre cette recherche passionnante. Les résultats de notre étude exploratoire démontrent la nécessité de mieux comprendre le milieu des affaires LGBTQ2S+ et les possibilités qui existent pour réaliser le plein potentiel des entrepreneurs et des entreprises LGBTQ2S+, qui apportent déjà une contribution importante aux économies canadienne et américaine », a déclaré le Dr Dana Brown, doyen de la Sprott School of Business de l'Université Carleton, ainsi que les Drs Alastair Summerlee, professeur auxiliaire, et Rick Colbourne, doyen adjoint, Équité et communautés inclusives.

L'étude a également confirmé les tendances dont Lightspeed a fait état lors de ses résultats du troisième trimestre concernant la croissance du chiffre d'affaires en Australie, qui a récemment rouvert son économie. À l'instar de ces résultats, les personnes LGBTQ+ interrogées dans le cadre de notre étude nord-américaine ont déclaré qu'elles achetaient intentionnellement des produits locaux et soutenaient les villes/quartiers pour qu'ils se rétablissent. Ces résultats sont également conformes à ceux de notre étude paneuropéenne sur le comportement des consommateurs, qui montre que les Européens reviennent aux repas en personne et sont prêts à payer plus cher, à donner plus de pourboires et à privilégier les restaurants locaux par rapport aux chaînes.

L'étude reste ouverte afin de saisir l'évolution des tendances nord-américaines. Les dirigeants/fondateurs d'entreprises à majorité LGBTQ+ peuvent participer de manière anonyme en se rendant sur le site :

https://carletonu.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIaKhXjubYRqzrM

Il est également étendu au Royaume-Uni, où il sera dirigé par le Center for Inclusive and Sustainable Entrepreneurship and Innovation de l'université de Southampton, en partenariat avec l'Innovation Hub et la Sprott School of Business de l'université Carleton.

