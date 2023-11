Les dons effectués par des femmes au Canada ont presque triplé depuis 2011

TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Un nouveau rapport publié par Gestion de patrimoine TD examine le rôle essentiel et croissant que jouent les femmes dans le secteur caritatif au Canada. Les épouses, conjointes et filles étant en voie d'hériter d'un billion de dollars au cours de la prochaine décennie, les femmes sont une force motrice de la philanthropie canadienne. Le nouveau rapport intitulé « Confiance et transformation : les femmes canadiennes et la philanthropie » étudie les motivations et les approches uniques des femmes en matière de dons, et examine en profondeur les différences évolutives entre les générations de femmes philanthropes.

Les dons déclarés par les femmes dans leurs déclarations de revenus annuelles sont passés de 1,5 milliard de dollars en 2011 à 4,3 milliards de dollars en 2021, et devraient atteindre 5,9 milliards de dollars d'ici 2030, mais l'étude de la TD montre que les incitatifs fiscaux ne sont pas une motivation clé pour les femmes lorsque celles-ci prennent des décisions philanthropiques. La confiance est plutôt apparue comme un moteur essentiel de la philanthropie au féminin au Canada, qui influence le montant et les bénéficiaires des dons.

La confiance, clé du don au féminin

La confiance est un facteur de décision important. En effet, de nombreuses femmes suivent un processus de recherche et de diligence raisonnable pour s'assurer d'être pleinement satisfaites de la solidité d'un organisme de bienfaisance avant d'offrir leur soutien financier, notamment en faisant du bénévolat pour mieux comprendre le travail de l'organisme et en tissant des liens avec des membres clés de la direction. En outre, les femmes qui ont participé à l'étude ont souligné l'importance et la confiance qu'elles accordent à l'opinion de leur cercle d'amis, des membres de leur famille et de leurs collègues lorsqu'elles décident de faire un don.

« Avant de faire un don, les femmes ont tendance à faire preuve d'une plus grande diligence que les hommes, affirme Jo-Anne Ryan, vice-présidente, Services de conseils philanthropiques pour Gestion de patrimoine TD. Elles demandent conseil à leur famille et à leurs amis lorsqu'elles décident de faire un don à un organisme de bienfaisance, et elles sont également influencées par leurs expériences familiales, leur conscience sociale et l'accroissement de leurs ressources financières. Elles font également du bénévolat pour mieux comprendre le travail de l'organisme de bienfaisance et tissent des liens avec les membres clés de la direction avant d'apporter un soutien financier. Les femmes sont une force motrice essentielle du secteur caritatif au Canada. Sans elles, les quelque 86 000 organismes de bienfaisance canadiens ne pourraient tout simplement pas fonctionner. En plus de répondre au besoin criant de financement et de déployer un escadron de bénévoles, les femmes qui participent au secteur sont de plus en plus à l'origine de changements systémiques. »

Différences générationnelles dans le comportement philanthropique

Le rapport explore également les différences de priorités philanthropiques entre les donatrices plus jeunes et plus âgées. Les résultats montrent que les premières sont davantage tournées vers l'avenir, s'efforçant d'améliorer les inégalités historiques et émergentes, tandis que les deuxièmes continuent à soutenir les organismes de bienfaisance auxquels leur famille a traditionnellement fait des dons. Les jeunes femmes sont également plus enclines à s'identifier comme philanthropes, et l'émergence de femmes à des postes de direction et comme modèles a encouragé les jeunes femmes à s'engager comme bénévoles, collectrices de fonds et bailleuses de fonds.

En outre, les femmes entrepreneures sont devenues des chefs de file dans la création d'entreprises qui allient réussite commerciale et possibilité de créer une société meilleure. Appelées « entrepreneures sociales », elles sont plus nombreuses que jamais à intégrer la philanthropie dans leurs plans d'entreprise.

« Nous voyons plus d'entrepreneures sociales ajouter la philanthropie à leur plan d'affaires, réinvestir de l'argent dans leur collectivité et intégrer les dons comme un but à atteindre dans leurs pratiques d'embauche, poursuit Jo-Anne Ryan. Elles sont poussées à aider les autres par un sentiment de responsabilité sociale et la conviction que quiconque est en mesure de le faire devrait consacrer du temps, des efforts et des ressources personnelles pour aider à bâtir une collectivité juste et équitable. Les femmes ont plus que jamais la capacité de donner, et il est important que les organismes de bienfaisance canadiens de tous types et de toutes tailles démontrent leur pertinence et leur impact positif sur les communautés qu'ils servent. »

Autres résultats du rapport :

Entre 2020 et 2023, les transferts à l'intérieur des familles, comme des règlements de divorce et des héritages, représenteront 40 % de la croissance totale du patrimoine contrôlé par les femmes.

2023, les transferts à l'intérieur des familles, comme des règlements de divorce et des héritages, représenteront 40 % de la croissance totale du patrimoine contrôlé par les femmes. Les dons des femmes sont motivés par un certain nombre de facteurs, notamment les expériences familiales, la sensibilisation aux enjeux sociaux, l'influence des amis et la croissance des ressources financières.

Les femmes sont plus susceptibles de réagir aux événements actuels et aux crises humanitaires, comme l'incidence négative de l'inflation sur le logement et la sécurité alimentaire, et les catastrophes environnementales liées aux changements climatiques au Canada .

. Les principales causes soutenues par les Canadiennes sont le soutien et la recherche en matière de santé mentale (42 %), la recherche et les traitements médicaux (38 %), ainsi que les changements climatiques et les efforts en faveur de l'environnement (37 %).

« Alors que l'influence des femmes sur la richesse au Canada continue de s'accroître, il est important de reconnaître que tout comme nous planifions notre avenir financier et notre retraite, il est tout aussi important d'avoir un plan philanthropique, ajoute Jo-Anne Ryan. Parler avec un conseiller ou une conseillère de vos objectifs et stratégies philanthropiques est une étape essentielle pour avoir un impact significatif et durable sur les causes qui vous tiennent à cœur. Il peut s'agir d'obtenir des conseils sur la manière dont la philanthropie s'inscrit dans votre stratégie financière globale ou d'obtenir de l'aide pour mettre en place une structure permettant de laisser un héritage, comme les fondations privées ou les fonds à vocation arrêtée par le donateur. Nous réussissons toujours mieux avec un plan, et cela vaut également pour nos projets philanthropiques. »

À propos du rapport « Confiance et transformation : les femmes canadiennes et la philanthropie »

Le rapport « Confiance et transformation : les femmes canadiennes et la philanthropie » est un rapport de recherche sur les femmes canadiennes et la philanthropie, commandé par Gestion de patrimoine TD dans le cadre d'une initiative visant à mieux comprendre les besoins financiers, les habitudes et les aspirations des femmes canadiennes. Il est fondé sur les conclusions d'une série d'entrevues menées par des professionnels de KCI auprès d'environ 60 personnes qui s'identifient comme des femmes, partout au Canada.

