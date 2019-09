Une nouvelle étude d'UPS® révèle les habitudes d'achat en ligne des Canadiens

La recherche représente une partie importante du processus d'achat. Selon l'étude, 62 % des consommateurs canadiens effectuent des recherches sur un marché en ligne, et principalement sur Amazon (57 %). Le prix des produits et les rabais (88 %), les options de livraison (71 %) et les détails du produit (48 %) sont les éléments de recherche les plus importants avant la prise d'une décision d'achat.

Les marchés en ligne continuent de s'accaparer d'une grande partie du pouvoir d'achat mondial - 90 % des répondants au sondage vivant en Amérique, en Europe, en Inde et dans la région Asie-Pacifique effectuent leurs achats par ce canal. Au Canada, 68 % des consommateurs ont indiqué que les bas prix constituaient la principale raison de l'achat sur un marché en ligne, devant la livraison gratuite, la meilleure disponibilité des stocks, l'éventail plus large de produits et l'accès à des évaluations des produits.

Coût et choix peuvent influencer la fidélité à une marque - les acheteurs en ligne n'apprécient pas de devoir payer les frais d'expédition. En effet, 62 % des Canadiens sont prêts à envisager une livraison moins rapide s'ils peuvent économiser de l'argent, et 96 % trouvent important de connaître les prix des différentes options d'expédition. Les paniers sont souvent abandonnés en raison d'un manque de transparence; près de la moitié des Canadiens ont déjà abandonné leurs achats en ligne parce que les coûts de livraison étaient plus élevés que prévu.

« Mobilisez vos clients : permettez-leur de personnaliser leur expérience personnelle en les laissant choisir ce qu'ils privilégient entre les coûts et la rapidité de livraison », a déclaré Paul Gaspar, directeur principal du segment des petites entreprises chez UPS Canada. « C'est également une bonne idée d'intégrer de la visibilité à votre plateforme en ligne et de proposer des options d'expédition et de suivi flexibles. »

Lorsqu'ils effectuent des achats en ligne, les consommateurs et les entreprises du Canada privilégient les politiques de retour et les options d'expédition flexibles. C'est l'un des principaux facteurs qui entre dans la prise d'une décision d'achat et dans la fidélisation des clients. Par ailleurs, les consommateurs canadiens souhaitent pouvoir compter sur des options de livraison et des politiques de retour transparentes, comme en témoigne le fait que 57 % d'entre eux ont répondu qu'ils vérifiaient la politique de retour du détaillant avant d'acheter un article. De plus, 72 % des consommateurs canadiens ont déclaré que leur expérience de retour auprès d'un détaillant en ligne influençait la probabilité qu'ils deviennent des clients réguliers. La plupart des entreprises et des consommateurs canadiens effectuent un suivi actif de leurs colis et considèrent cet élément comme une partie intégrante d'une expérience de retour positive.

« Il est possible d'assurer un excellent service et d'améliorer la profitabilité d'une entreprise en gérant efficacement les coûts d'expédition, les délais de livraison et les retours », a ajouté Paul Gaspar. « Pour croître dans l'univers concurrentiel du commerce en ligne, il est important de connaître toutes les options qui permettent de répondre aux attentes des consommateurs afin qu'ils puissent passer leur commande. »

Pour connaître d'autres conclusions de l'étude, téléchargez le résumé du sondage Pouls de l'acheteur en ligne selon UPS.

À propos de l'étude Pouls de l'acheteur en ligne selon UPS : L'étude évalue les habitudes de magasinage des consommateurs avant l'achat des articles et après la livraison de ceux-ci. L'étude dont les résultats reposent sur un sondage réalisé par PwC auprès de plus de 18 000 acheteurs en ligne dans le monde, a été menée au début de 2019.

