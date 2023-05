50 % des travailleurs sont au bureau quatre jours ou plus par semaine.

À peine 31 % des employés canadiens sont à l'aise avec le rapport actuel entre le travail au bureau et le travail à la maison.

79 % des travailleurs seraient plus enclins à aller travailler sur place si on leur attribuait un bureau.

TORONTO, le 26 mai 2023 /CNW/ -- Les employeurs au Canada peinent à convaincre leurs employés de retourner travailler au bureau et ils ne tiennent pas compte du souhait des employés de retourner au bureau pour une semaine de travail de quatre jours. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par des spécialistes mondiaux de la création d'espace de travail, Unispace .

Une nouvelle recherche d’Unispace révèle que les employeurs et les employés ont des vues différentes concernant les politiques de retour au travail. (Photo d’Unispace)

Le rapport Returning for Good, a Unispace Global Workplace Insights a révélé que la moitié des travailleurs sont au bureau quatre jours ou plus par semaine, mais seulement 31 % d'entre eux aiment être au travail aussi souvent. Cette déconnexion entre ce que veulent les employés et l'organisation du travail qui est offerte est une occasion potentielle, puisque 41 % des employés jouent actuellement au « bureau musical » ou partagent un poste de travail avec d'autres employés, mais 79 % ont laissé entendre qu'ils seraient plus enclins à se rendre au bureau si on leur donnait leur propre bureau.

Selon l'étude, il y a aussi un malentendu entre les travailleurs et leurs gestionnaires sur ce que les employés aiment et ce dont ils ont besoin dans les milieux de travail canadiens; plus de la moitié (55 %) des employés interrogés sont réticents à retourner au bureau, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 51 %. Les principaux facteurs mentionnés sont, notamment, le manque d'intimité (34 %), des niveaux de productivité plus faibles (29 %) et le sentiment d'être moins efficace dans un milieu de travail plus effervescent (28 %).

Les employeurs croient que le principal avantage de travailler dans un bureau est l'accès à des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement (27 %), qui se classe seulement au 14e rang parmi les facteurs que les employés apprécient sur le lieu de travail. Si les employeurs veulent vraiment que les travailleurs canadiens soient de retour au bureau à temps plein, ils devraient peut-être envisager les avantages d'une fin de semaine de trois jours, puisque 87 % des employés interrogés ont déclaré souhaiter faire l'essai d'une semaine de travail de quatre jours.

Ryan Caffyn-Parsons, chef de la direction, Americas at Unispace, a déclaré :

« Les données des répondants canadiens montrent que les employeurs mettent manifestement l'accent sur la valeur du milieu de travail, mais ce n'est peut-être pas suffisant en soi pour stimuler la mobilisation et le rendement des employés. Nos données montrent également que les employeurs ratent peut-être une occasion de mieux définir la raison d'être de leur bureau et la meilleure façon de permettre à leurs employés de bénéficier d'un écosystème de travail complet. »

Methodology for Returning for Good, a Unispace Global Workplace Insights Report (en anglais seulement)

La recherche a été menée en partenariat avec Opinium Research entre le 3 avril 2023 et le 14 avril 2023. L'enquête a été menée auprès de 9 500 employés et 6 650 chefs d'entreprise de 17 pays dans le monde, dont 1 500 employés américains dans des entreprises de 50 employés et plus et 1 500 décideurs de haut niveau dans des entreprises de 50 employés et plus aux États-Unis. On a pris soin de s'assurer que les caractéristiques géographiques et démographiques des populations étudiées soient correctement représentées.

À propos d'Unispace

Un chef de file en matière de stratégie, de conception et de construction qui crée des expériences de travail pour un monde en évolution rapide. Unispace est une entreprise mondiale qui offre une solution unifiée pour les équipes en vue de créer des espaces axés sur les personnes et dotés d'un but précis. Ces espaces incluent des bureaux, des laboratoires et des installations dédiées aux sciences de la vie, des campus, des QG, des établissements hôteliers et de sport et des espaces de vente au détail qui stimulent l'intelligence, approfondissent les liens, et favorisent un sentiment d'appartenance et le succès. Avec 5 500 projets achevés, une présence dans 26 pays et plus de 700 employés dans le monde entier, notre objectif est de créer des espaces qui stimulent l'intelligence des gens qui les utilisent et qui sont alimentés par des partenariats fondés sur la collaboration avec les clients, fournis de manière harmonieuse au-delà des frontières et rendus possibles grâce à des connaissances concrètes.

