Les résultats de l'étude publiée dans PLOS Medicine se joignent aux données probantes croissantes sur la sûreté d'utilisation de l'ibuprofène/Advil dans le traitement des symptômes de la COVID-19

MISSISSAUGA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - La division Soins de santé aux consommateurs de GSK continue de faire confiance à ses produits à base d'AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), y compris l'ibuprofène/Advil, dans la prise en charge sûre et efficace de la douleur chez les Canadiens. Une nouvelle étude publiée dans PLOS Medicine, une revue libre d'accès, à but non lucratif et révisée par des pairs, s'ajoute à l'ensemble croissant de données probantes indiquant que les AINS ne sont pas associés à des symptômes plus graves de la COVID-191.

« Chez GSK, nous savons que des milliers de Canadiens font confiance à Advil pour le soulagement rapide de la douleur, et nous espérons que ces nouvelles données les rassureront quant au fait que, lorsqu'il est utilisé conformément aux directives, Advil peut être utilisé de manière sûre et efficace pour réduire temporairement la douleur », a indiqué Walid Aldoori, directeur des Affaires médicales, Soins de santé aux consommateurs de GSK Canada. « Comme toujours, la santé et le bien-être de nos clients sont notre plus grande priorité. Nos produits à base d'ibuprofène sont utilisés efficacement par des millions de consommateurs dans 40 marchés partout dans le monde et sont offerts en vente libre depuis plus de 35 ans. Tous nos médicaments sont assujettis à des règles strictes afin de s'assurer qu'ils respectent les exigences des autorités locales en matière de santé. »

La documentation scientifique actuelle ne montre pas que l'ibuprofène/Advil en vente libre aggrave l'état de santé des personnes atteintes de la COVID-192. De plus, les principales autorités de la santé dans le monde - notamment Santé Canada, l'Agence européenne des médicaments, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et le National Health Service - ont confirmé qu'aucune donnée probante ne recommande d'éviter l'utilisation des AINS en vente libre, y compris l'ibuprofène, dans le traitement de la douleur ou de la fièvre associées à la COVID-193,4,5,6. L'ibuprofène figure sur la liste des médicaments essentiels des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé concernant le soulagement des symptômes légers associés à la COVID-197.

M. Aldoori poursuit : « Nous surveillons et évaluons continuellement les recherches publiées dans une vaste gamme de revues universitaires et scientifiques de partout dans le monde qui concernent l'utilisation des AINS et de l'ibuprofène dans les cas de COVID-19. Ces publications fournissent aux autorités de santé publique et à la communauté médicale une occasion d'examiner, d'évaluer et de transmettre les connaissances concernant la sûreté d'emploi des produits à base d'ibuprofène et relèvent, entre autres, des domaines médicaux suivants : maladies infectieuses, prise en charge de la douleur, maladies respiratoires et santé publique. Toute nouvelle étude sur l'utilisation de l'ibuprofène et des autres AINS dans le traitement des symptômes légers de la COVID-19 sera également prise en considération. »

Le profil d'innocuité de l'ibuprofène/Advil peut être consulté au www.advil.ca/coronavirus. Veuillez parler directement à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre professionnel de la santé si vous avez des questions sur vos besoins thérapeutiques individuels.

Au sujet de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.ca.gsk.com.

Références

____________________________________ 1 Lund LC, Kristensen KB, Reilev M,et al. Adverse outcomes and mortality in users of non-steroidal anti-inflammatory drugs who tested positive for SARS-CoV-2: A Danish nationwide cohort studyPLoS Med. 2020;9:e1003308 2 GSK. Ce qu'il faut savoir sur l'ibuprofène et la COVID-19. Disponible au : https://www.gskhealthpartner.com/fr-ca/pain-relief/brands/advil/covid19/. Publié en 2020. Consulté le 23 septembre 2020 3 Santé Canada. Les données scientifiques ne permettent pas de conclure que l'ibuprofène aggrave les symptômes de la COVID-19. Disponible au : https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72633a-fra.php. Publié le 20 mars 2020. Consulté le 23 septembre 2020 4 Agence européenne des médicaments. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19. Disponible au : https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19. Publié le 18 mars 2020. Consulté le 23 septembre 2020 5 Centers for Disease Control and Prevention. Can ibuprofen make COVID-19 worse? [video] YouTube. Disponible au https://www.youtube.com/watch?v=ZaifV3CQXKg. Publié le 6 avril 2020. Consulté le 5 octobre 2020 6 The National Institute for Health and Care Excellence. COVID-19 rapid guideline: managing symptoms (including at the end of life) in the community. Disponible au : https://www.nice.org.uk/guidance/ng163. Mis à jour le 30 avril 2020. Consulté le 23 septembre 2020 7 Organisation mondiale de la Santé. Clinical management of COVID-19. Disponible au : https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19. Publié le 27 mai 2020. Consulté le 23 septembre 2020

SOURCE GSK Consumer Healthcare

Renseignements: veuillez contacter le service des communications corporatives au 450-680-4812.