Une nouvelle étape vers la concrétisation du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital de Lachine

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annoncent que le dossier d'affaires ajusté du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital de Lachine a été accepté par le gouvernement. Le projet peut donc se poursuivre selon les nouveaux paramètres de référence établis, qui portent notamment sur la portée du projet, son coût et sa stratégie de financement ainsi que ses échéanciers.

Le projet dans son ensemble vise la modernisation des installations de l'hôpital, soit les secteurs ambulatoires et critiques, de même que celui de l'hospitalisation. Il permettra d'effectuer une mise à niveau du bâtiment principal afin que les nouveaux espaces puissent répondre aux normes actuelles en matière d'infrastructure, de contrôle des infections, de confidentialité et de sécurité.

À terme, un nouveau bâtiment de six étages d'une superficie de plus de 18 700 mètres carrés sera construit. À l'intérieur du bâtiment existant, des locaux sur près de 2 700 mètres carrés, principalement au premier et au sixième étage, seront réaménagés. L'agrandissement est appelé à accueillir un tout nouveau bloc opératoire qui sera relié au bâtiment actuel, volet qui s'ajoute au projet initial. Le nouvel édifice abritera également les services d'urgence, 62 lits en chambres individuelles avec salle de bain, dont 10 en soins palliatifs, 16 en chirurgie, 29 en médecine et 7 aux soins intensifs, ainsi que l'unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Citations :

« Ce projet s'avère essentiel pour moderniser de manière optimale l'offre de soins à la population, surtout dans sa formule bonifiée. À terme, l'Hôpital de Lachine disposera de locaux mieux adaptés et accessibles, qui assureront des services de qualité à nos citoyens. De plus, le personnel bénéficiera d'un environnement de travail plus fonctionnel qui contribuera à de meilleures pratiques cliniques et à la rétention de la main-d'œuvre. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Grâce à une telle initiative de modernisation de ses infrastructures de santé, l'Hôpital de Lachine sera à même d'offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens de ce secteur de la métropole, de même que des soins de pointe encore plus sécuritaires et adaptés aux besoins actuels. Notre gouvernement tient à répondre présent afin de permettre aux Montréalais d'avoir accès à des services mieux adaptés aux enjeux de santé du 21e siècle. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Ce projet représente un investissement d'une envergure de 223 millions $, dont la majeure partie sera assumée par le gouvernement du Québec, et 3 millions $ par la Fondation de l'Hôpital de Lachine pour financer une partie des équipements.





pour financer une partie des équipements. Le nouveau bâtiment devrait être à la disposition de la population en 2025. Les travaux de réaménagement dans les bâtiments existants doivent quant à eux se terminer en 2027.





La Société québécoise des infrastructures est responsable de la gestion du projet.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

