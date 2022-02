Une nouvelle étape pour le projet de création d'un campus pour jeunes à Beaconsfield

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annoncent aujourd'hui que le projet de construction du Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw, à Beaconsfield, est autorisé à amorcer directement la réalisation de son dossier d'affaires, accélérant par le fait même la réalisation du projet. Cette étape permettra également de préciser l'ampleur du projet ainsi que les coûts qui lui sont liés.

Le projet, mené en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, est géré par la Société québécoise des infrastructures. Il consiste à créer un campus pour jeunes regroupant l'ensemble des unités de garde ouverte sur le site de Beaconsfield, en y ajoutant la construction de trois nouvelles unités de réadaptation ouverte de douze lits. Des espaces consacrés aux fonctions clinico-administratives, pédagogiques et de soutien seront également inclus au projet.

« L'objectif derrière ce projet est de développer la meilleure solution immobilière possible à long terme pour mieux répondre aux besoins de nos jeunes et de leurs intervenants, sur un même site. Il sera ainsi plus facile de regrouper l'expertise sur place, afin d'offrir un accompagnement encore mieux adapté à leur réalité, tout en optimisant les services offerts et en favorisant les échanges. Nous tenons à être présents pour nos jeunes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La réalisation d'un tel projet témoigne des efforts qui sont faits par notre gouvernement pour garantir les meilleurs services possibles aux jeunes en difficulté et leur famille. Les choix qui sont faits en matière d'infrastructure et d'organisation de services sont cohérents avec notre volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour aider chaque jeune à développer tout son potentiel. À terme, c'est toute notre société qui en bénéficiera. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

