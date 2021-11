Une nouvelle étape est franchie pour la livraison d'hydroélectricité à New York

QUÉBEC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce que l'ambition du gouvernement de faire du Québec la batterie verte du Nord-Est américain vient de franchir un pas de géant avec l'annonce aujourd'hui d'Hydro-Québec et de Transmission Developers (TDI) selon laquelle le Champlain Hudson Power Express (CHPE) a finalisé et soumis son contrat avec la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) pour fournir de l'hydroélectricité à New York.

Il s'agit d'un contrat pour la livraison de 1250 MW d'électricité propre dans la ville de New York, suffisamment pour alimenter plus d'un million de foyers new-yorkais. Ce contrat permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'État de 37 millions de tonnes métriques entre la mise en service et 2040. Il s'agit donc d'une entente gagnante-gagnante pour le Québec et pour New York.

En plus, le CHPE assure également à Hydro-Québec des perspectives de ventes porteuses à long terme. La ville de New York compte parmi les plus grandes économies du monde. Le contrat permet également un énorme gain climatique, puisque la ligne de CHPE permettra à l'énergie d'Hydro-Québec d'atteindre le sud de l'État, là où les émissions de GES sont les plus concentrées en raison de l'approvisionnement en électricité à partir de sources thermiques pour 90 % des besoins de la ville.

Citation :

« Aujourd'hui, nous annonçons la signature d'un contrat avec l'État de New York qui placera notre hydroélectricité au cœur du plus important projet de décarbonation de l'Amérique. Les émissions de GES qui seront ainsi évitées équivalent à retirer plus d'un demi-million de véhicules des routes. Nous nous étions engagés à faire du Québec la batterie verte du nord-est de l'Amérique : l'annonce d'aujourd'hui en est la démonstration. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

À la suite de l'annonce du 20 septembre 2021, par la gouverneure Kathy Hochul, que les autorités de l'État de New York avaient sélectionné le projet Champlain Hudson Power Express (CHPE) pour la livraison d'hydroélectricité au cœur de la ville de New York , les parties sont passées à l'étape de la négociation du contrat.

avaient sélectionné le projet Champlain Hudson Power Express (CHPE) pour la livraison d'hydroélectricité au cœur de la ville de , les parties sont passées à l'étape de la négociation du contrat. Notons que le contrat d'approvisionnement d'Hydro-Québec pour Apuiat ainsi que le partenariat entre Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks de Kahnawake font partie des engagements du contrat avec NYSERDA.

font partie des engagements du contrat avec NYSERDA. Le Québec approvisionne l'État de New York depuis plus de 100 ans, soit depuis la construction en 1914 de l'interconnexion à 200 MW des Cèdres-Dennison.

