Une nouvelle ère pour la culture scientifique - Dévoilement de la programmation du chapitre québécois de la Semaine de l'océan

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Semaine de l'océan, un phénomène canadien qui allie vulgarisation scientifique, art et créativité, lève aujourd'hui le voile sur la programmation du chapitre québécois qui se tiendra du 1er au 8 juin à Montréal. Au menu, plusieurs conférences avec des spécialistes de renom, une grande activité de nettoyage des berges du Saint-Laurent, mais surtout, une performance musicale et artistique en direct du Biodôme, en hommage à la baleine à bosse décédée à l'été 2020.

La première édition de ce festival mis sur pied par l'Organisation Bleue, un organisme qui lutte pour la conservation de l'environnement par le billet de la vulgarisation scientifique et du média créatif, ira à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs et d'artistes qui feront découvrir aux festivaliers des idées, des projets et qui les sensibiliseront à l'importance de maintenir nos océans et notre fleuve en santé.

La programmation :

Classe de maître - Baleines noires et changements climatiques, par Lyne Morissette

Conférence jeunesse - Connais-tu ton Saint-Laurent ?

? Panel - Mode durable pour préserver l'océan

Conférence - Atelier à la découverte du littoral, par le G3E

Panel - En direct du Saint-Laurent avec le Biodôme et Exploramer

avec le Biodôme et Exploramer Atelier culinaire virtuel gastronomique avec le H4C et le chef Dany Bolduc

Grand nettoyage des berges (plusieurs lieux simultanément)

DJ set et performance artistique hommage à la baleine

Discussion - Rencontre d'entrepreneuses pour préserver l'océan et lutter la pollution plastique

Classe de maître - La vie secrète des bélugas par Robert Michaud .

L'Organisation Bleue a l'ambition de faire de cette grande fête, un événement annuel qui pourra rassembler les Québécois autour de la célébration du fleuve Saint-Laurent et de l'océan.

"Se réapproprier le fleuve, ça passe d'abord par mieux le comprendre. Il est grand temps d'inspirer les jeunes à aimer ce que nous avons de plus cher en tant que peuple québécois. Parce qu'on protège ce que l'on aime", mentionne Anne-Marie Asselin, co-fondatrice de l'Organisation Bleue.

Financé par le public

Le chapitre québécois de la Semaine de l'océan est rendu possible grâce aux 150 personnes et entreprises qui ont fait un don lors d'une campagne de sociofinancement lancée le printemps dernier par l'Organisation Bleue. En effet, en quelques semaines seulement, l'OBNL a atteint 102% de l'objectif ambitieux de 60 000$. Grâce au soutien de toute une communauté, le festival prend son envol!

Visitez www.semainedelocean.ca

À propos de l'Organisation Bleue

Fondée en 2018, l'Organisation Bleue est un organisme pour la conservation de l'environnement. C'est la création d'une nouvelle culture scientifique, grâce à l'association de la vulgarisation scientifique et du média créatif, qui aide à repenser la sensibilisation environnementale autour d'expériences enrichissantes face à la planète en changement.

La Semaine de l'océan est possible grâce à l'appui de nos nombreux partenaires: le Port de Québec, Biodôme-Espace pour la vie, Maison du développement durable, Baleines en direct, Ocean Wise Seafood, le G3E, Mission 1000 tonnes, Stratégies Saint-Laurent, WWF-Canada, Allo Simonne et Guru boisson énergisante.

