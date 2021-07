La technologie de base de l'entreprise repose sur les recherches de pointe du laboratoire du Dr Marc Prentki, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le diabète et le métabolisme, directeur du Centre de recherche sur le diabète de Montréal et chercheur principal au Centre de recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM). Le Dr Prentki est un expert de renommée internationale dans le domaine de l'obésité et du diabète. Son équipe de recherche a découvert qu'une enzyme, la glycérol-3-phosphate phosphatase (G3PP), joue un rôle clé dans le métabolisme des sucres, des graisses et la balance énergétique.

Cette recherche a été approfondie par adMare BioInnovations, entreprise mondiale des sciences de la vie au Canada, qui a identifié plusieurs séries de « hits » activant l'enzyme humaine G3PP. Les fondateurs de NIMIUM ont obtenu les droits de propriété intellectuelle sur les hits d'adMare, et les développent actuellement pour de multiples maladies cardiométaboliques.

NIMIUM est dirigée par un expert des sciences de la vie, le Dr Philippe Walker, qui a occupé des postes de direction en R&D chez AstraZeneca, et a été le fondateur et directeur scientifique de l'Institut NÉOMED. Philippe Walker rapporte : « Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle entreprise fondée sur les recherches de pointe du laboratoire Prentki. De l'obésité au diabète de type 2, en passant par d'autres maladies comme la maladie rénale chronique et la stéatose hépatique non alcoolique, il existe une épidémie mondiale liée aux effets toxiques de la sur-alimentation. À NIMIUM, nous voulons nous attaquer à cette crise sanitaire par une approche thérapeutique entièrement nouvelle qui réduit les effets néfastes d'un apport calorique excessif et devrait aussi favoriser un vieillissement en santé ».

Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d'adMare, ajoute : « Chez adMare, notre travail consiste à bâtir l'industrie nationale des sciences de la vie du Canada en créant de nouvelles entreprises. NIMIUM est un excellent exemple de la manière dont nous y parvenons - en identifiant de manière proactive les recherches menées dans les principales institutions de recherche universitaires canadiennes, et en les faisant progresser jusqu'au point où elles peuvent constituer une base solide pour une nouvelle entreprise dans le domaine des sciences de la vie. Nous sommes extrêmement heureux de soutenir la recherche du Dr Prentki et le lancement de NIMIUM, et nous sommes impatients de voir l'impact que NIMIUM aura certainement sur l'écosystème des sciences de la vie au Canada, et la vie des patients dans le monde entier ».

NIMIUM Thérapeutique est une biotech montréalaise axée sur le développement d'une thérapie innovante pour traiter les maladies cardiométaboliques. La recherche est basée sur la glycérol-3-phosphate phosphatase (G3PP), une enzyme jouant un rôle central dans le métabolisme du glucose, des lipides et la balance énergétique chez les humains. NIMIUM a des partenariats avec adMare BioInnovations, une organisation canadienne qui offre une expertise, une infrastructure et des capitaux pour aider à créer des entreprises dans le domaine des sciences de la vie. NIMIUM a reçu un financement d'Investissement Québec. Pour plus d'informations, visitez www.nimium.ca

adMare BioInnovations est le partenaire d'affaires en sciences de la vie au Canada, en soutien à l'industrie d'un océan à l'autre. Pour ce faire, nous identifions auprès de partenaires académiques et biotechnologiques de premier plan les découvertes les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Nous fournissons une expertise et les infrastructures adéquates dans le but d'aider les entreprises existantes à se développer, en favorisant leur croissance afin qu'elles deviennent des piliers canadiens tout en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Le portefeuille d'adMare, qui compte près de 20 sociétés, a généré plus de 1,2 milliard de dollars d'investissements et représente une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez www.admarebio.com

