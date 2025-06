Le nombre gérable de chirurgies mensuelles de restauration des cheveux illustre l'approche pratique et experte des membres de l'ISHRS

CHICAGO, le 19 juin 2025 /CNW/ - Selon les résultats d'un nouveau sondage mené auprès des membres par l'International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), les patients ayant subi une première chirurgie de restauration capillaire en 2024 étaient plus jeunes que la population adulte générale, et 95 % ont entrepris une chirurgie de restauration des cheveux entre 20 et 35 ans. De plus en plus de femmes se sont tournées vers une solution permanente pour la perte de cheveux, car le nombre de patientes traitées en chirurgie pour la restauration des cheveux en 2024 a augmenté de 16,5 % par rapport à 2021.

Infographie des tendances mondiales en matière de restauration des cheveux de l’International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) 2025 Practice Census Survey.

Les membres de l'ISHRS ont signalé une croissance continue dans le domaine de la restauration des cheveux, en grande partie en raison des perfectionnements continus des greffes de cheveux et d'une variété de solutions non chirurgicales et médicales efficaces pour lutter contre la perte de cheveux. Plus précisément, le nombre moyen de patients par membre de l'ISHRS a augmenté de 20 % depuis 2021. Le nombre moyen de chirurgies de restauration des cheveux effectuées par membre de l'ISHRS par mois en 2024 était de 15, ce qui reflète la nature pratique des médecins de l'ISHRS et leur engagement à effectuer leurs propres chirurgies.

« Les personnes qui subissent une perte de cheveux n'attendent plus jusqu'à l'âge adulte pour trouver des solutions efficaces auprès d'experts de confiance, comme les médecins de l'ISHRS qui consacrent en moyenne les trois quarts de leur pratique à la restauration des cheveux, a déclaré Ricardo Mejia, MD, FISHRS, président de l'ISHRS. « La charge de travail raisonnable en matière de chirurgies capillaires que nos membres déclarent effectuer chaque mois témoigne de leur rôle direct dans cette chirurgie très complexe et axée sur l'expérience. « Contrairement aux cliniques de greffe de cheveux sur le marché noir, où les techniciens effectuent illégalement des chirurgies de greffe de cheveux. »

La greffe de cheveux augmente

Bien que la greffe de cheveux au cuir chevelu demeure la forme la plus populaire de chirurgie de restauration des cheveux, le fait de compléter les cheveux d'autres parties du corps par une greffe de cheveux au corps (aussi appelée restauration des cheveux non capillaires) suscite davantage d'intérêt chez les hommes et les femmes.

Le pourcentage d'hommes qui demandent des interventions de restauration des cheveux non caloporteurs est passé de 13 % en 2021 à 18 % en 2024.

Le pourcentage de femmes qui demandent des interventions de restauration des cheveux non caloporteurs est passé de 17 % en 2021 à 21 % en 2024.

Après le cuir chevelu, le deuxième pourcentage le plus élevé de transplantations chez les femmes était les sourcils, soit 12 %.

Après le cuir chevelu, le deuxième pourcentage le plus élevé de transplantations chez les hommes était la moustache/barbe, soit 5 %.

Le point de vue du patient

Lorsqu'on a demandé aux membres de l'ISHRS de fournir des commentaires sur le point de vue de leurs patients sur la chirurgie de restauration des cheveux, le sondage a révélé que près de la moitié des patients étaient prêts à discuter de leur intervention avec d'autres personnes et avaient exprimé des raisons précises pour subir l'intervention chirurgicale.

Les membres de l'ISHRS ont signalé que 44 % des patients ayant subi une greffe de cheveux qu'ils ont traités en 2024 prévoyaient dire à d'autres qu'ils avaient subi une greffe de cheveux.

Les membres de l'ISHRS ont déclaré que la principale raison (90 %) pour laquelle leurs patients ont choisi de subir une greffe de cheveux était de « devenir/se sentir plus attrayants ».

La deuxième raison la plus courante (63 %) pour laquelle les patients ont choisi la chirurgie de greffe de cheveux était de « sembler plus jeunes pour rivaliser sur le marché du travail ».

Le marché noir continue d'avoir un impact sur le marché

Le Dr Mejia a souligné que le nombre de complications découlant des greffes de cheveux sur le marché noir est en hausse partout dans le monde, ce qui entraîne de graves conséquences pour les patients en perte de cheveux. Cela est habituellement attribuable à la délégation de personnes non autorisées et non formées qui ne sont pas médecins.

59 % des membres de l'ISHRS ont déclaré qu'il y a des cliniques de greffe de cheveux sur le marché noir dans leurs villes, comparativement à 51 % en 2021.

Les membres de l'ISHRS ont signalé que le pourcentage moyen de cas de réparation dus à une greffe de cheveux sur le marché noir était de 10 %, en hausse par rapport à 6 % en 2021.

