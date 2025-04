Plus de 70 % des entreprises américaines et canadiennes déclarent un volume de relocalisation stable ou en hausse en 2025

DANBURY, Connecticut, 8 avril 2025 /CNW/ - Cartus Corporation, une entreprise d'Anywhere Real Estate Inc. (NYSE : HOUS) et chef de file mondial en matière de mobilité des talents et de solutions de relocalisation d'entreprises, a annoncé la publication de son Enquête sur la mobilité intérieure aux États-Unis et au Canada en 2025.

https://www.multivu.com/cartus/9308951-en-cartus-us-canada-domestic-mobility-survey-2025

Le rapport présente les dernières tendances en matière de gestion des talents et de mobilité aux États-Unis et au Canada, à partir de données recueillies auprès de plus de 100 professionnels des RH et de la mobilité. Les domaines d'intérêt comprennent le volume et l'activité des déménagements, les stratégies de relocalisation flexibles, la gestion des coûts, le travail à distance, les initiatives de DEI, la technologie et le développement durable.

« Notre enquête regroupe les résultats de la grande variété de secteurs d'activité que nous servons et aborde des thèmes communs dans le domaine de la gestion des talents », a déclaré Matt Tebbe, président et chef de la direction de Cartus. « Nous associons ces données précieuses à l'expertise approfondie en matière de relocalisation que nous possédons au sein de Cartus afin d'aider nos clients à élaborer et à améliorer leurs politiques, à accroître la satisfaction de leurs employés et à obtenir un meilleur rendement du capital investi dans leurs programmes nationaux aux États-Unis et au Canada. »

L'étude montre que la croissance des entreprises, l'expansion des marchés et la pénurie de talents locaux alimentent une augmentation de la mobilité dans les marchés nationaux, tandis que les efforts de maîtrise des coûts, la réduction de la demande dans certains marchés et l'adoption de solutions de travail hybrides contribuent à stabiliser ces volumes.

Autres points saillants du rapport :

Gestion des coûts : L'augmentation des coûts est un défi pour 51 % des répondants. Les solutions comprennent l'efficacité des processus (42 %), des avantages sociaux flexibles (37 %) et des paiements forfaitaires (28 %).

Travail à distance et voyages d'affaires prolongés : 39 % des entreprises emploient des travailleurs à distance, mais 71 % n'offrent pas d'avantages sociaux.

Durabilité et mobilité inclusive : 48 % des entreprises ont mis en place des services non traditionnels comme des programmes de rejet et de don, une aide à l'installation et des congés supplémentaires afin d'améliorer l'expérience des employés et de mieux relier la mobilité aux objectifs ESG.

Les résultats de l'enquête soulignent l'équilibre délicat entre l'offre d'une expérience positive aux employés relocalisés et la réduction des coûts de mobilité pour les entreprises. Pour en savoir plus, consultez le rapport complet ici.

