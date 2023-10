Une nouvelle école secondaire à Terrebonne

Inauguration officielle de l'école du Havre en présence du ministre de l'Éducation

TERREBONNE, QC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Depuis la rentrée, l'école secondaire du Havre accueille des élèves de Terrebonne et de la MRC Les Moulins dans un environnement moderne et stimulant. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et de la mairesse suppléante de Terrebonne, Valérie Doyon.

Inauguration officielle de l'école secondaire du Havre (Groupe CNW/Centre de services scolaire des Affluents)

Cette école nouvelle génération contribue à répondre aux besoins importants en matière d'infrastructures scolaires dans Lanaudière, une région en pleine croissance démographique. Ce 72e établissement du Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) accueille cette année 827 élèves, pour une capacité de 1 392 élèves d'ici deux ans.

La pointe de la pédagogie au cœur de la nature

Le projet représente un investissement du ministère de l'Éducation de 148 millions de dollars. À l'école du Havre, l'architecture est au service de la pédagogie.

Les lieux ont été entièrement adaptés aux nouvelles méthodes d'enseignement et visent à répondre aux plus hauts standards en éducation. Des espaces communs et collaboratifs viennent favoriser la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves et des membres du personnel.

Le bâtiment, construit dans un secteur boisé selon la norme LEED Argent, pourra bénéficier à l'ensemble de la communauté grâce à la contribution de la Ville de Terrebonne qui a cédé le terrain et financé le projet à hauteur de près de 600 000 $ pour faire de l'école une zone de refuge. Les travaux ont été réalisés par Pomerleau dans le respect de la nouvelle vision gouvernementale pour la construction d'écoles, selon les plans de la firme Provencher Roy - BBBL architectes. La construction a été gérée par la Société québécoise des infrastructures.

Citations

« L'école secondaire du Havre est magnifique et correspond à notre vision de nouvelles écoles. Je suis très content de savoir que les élèves pourront bénéficier d'un environnement moderne et lumineux. On le sait depuis longtemps que les espaces dans lesquels évoluent nos jeunes ont un impact sur leur motivation, leur persévérance et, ultimement, sur leur réussite. Je souhaite une excellente année scolaire à tous les élèves, enseignants et membres du personnel et merci à tous ceux impliqués dans ce projet. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Cette nouvelle école vient répondre à un besoin important pour les familles de Terrebonne. Elle offrira un milieu de vie stimulant à nos jeunes, un endroit où ils vont consacrer une grande partie de leur jeunesse et où ils vont forger des amitiés et des souvenirs, mais deviendra aussi un point de rendez-vous important pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Bravo à toutes les personnes qui ont fait de ce projet une réalité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne

« La Ville de Terrebonne connaît une importante croissance démographique et la nouvelle école secondaire du Havre répond à un besoin important pour nos citoyens. Nos générations futures pourront ainsi évoluer dans un environnement scolaire moderne, stimulant et favorisant les apprentissages. Nous sommes fiers d'avoir apporté notre contribution à ce projet en cédant gracieusement le terrain. Par ailleurs, grâce à un partenariat, les infrastructures sportives et culturelles de cette école pourront être utilisées par la Ville afin de bonifier son offre de services aux citoyens. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

« En pleine croissance, le CSSDA accueille, instruit, socialise et qualifie chaque année des milliers d'élèves supplémentaires. L'école du Havre permet d'offrir à notre communauté un nouvel environnement inspirant et innovant. Tant dans l'environnement physique que dans l'approche éducative, l'école du Havre a été réfléchie pour répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui et de demain. »

Jean-François Collard, directeur général du Centre de services scolaire des Affluents

« L'école du Havre nous permet de décloisonner les classes et de maximiser la collaboration. Nous bénéficions des espaces de vie qui ont été créés pour permettre à l'équipe-école de développer une approche pédagogique basée sur la bienveillance et la valorisation des élèves. Nous avons les moyens d'amener la pédagogie à un autre niveau, ce qui aura assurément une incidence positive sur le taux de diplomation. »

Luc Lépine, directeur de l'école secondaire du Havre

À propos du Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA)

Cinquième centre de services scolaire en importance au Québec et deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, le CSSDA regroupe plus de 52 000 élèves et 72 établissements scolaires. Son territoire couvre les municipalités régionales de comté (MRC) Les Moulins et de L'Assomption, regroupant les municipalités de Terrebonne, Repentigny, Mascouche, L'Assomption, Charlemagne, L'Épiphanie et Saint-Sulpice. Le CSSDA mise sur une culture collaborative pour développer une cohérence dans la mise en œuvre des pratiques à haut rendement nécessaires au développement des compétences du XXIe siècle de ses élèves.

SOURCE Centre de services scolaire des Affluents

