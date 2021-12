Une nouvelle communauté pour 55+ actifs voit le jour à Thetford Mines - Investissement majeur de 12 millions $ pour réaliser Le Quartier Plus

THETFORD, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est lancé officiellement un nouveau concept d'appartements locatifs qui, il est souhaité, fera figure d'innovation dans le domaine! En effet, situé sur la rue Kingsville à Thetford Mines, entre la clinique Kingsville et le Château Bellevue, Le Quartier Plus verra le jour au cours des prochains mois!

Nouvelle façon de voir le logement

Ce concept 55 ans plus, basé sur l'esprit de communauté, tel qu'on le retrouve notamment en Floride avec le « gated community 55+ », est le premier du genre au Québec. « Avec toutes ses installations, les activités sur place, les superbes terrasses aménagées, on sait qu'on a un produit qui saura plaire aux retraités actifs de la région », a expliqué d'entrée de jeu Frédéric Lepage, à l'origine du projet. Ainsi, la génération des « boomers », des « snowbirds » et des enfants souhaitant vivre avec leur parent aîné dans un logis bigénérationnel y trouveront leur compte.

Ce sont, pour la phase 1 du Quartier Plus, 64 unités de 3½, 4½, 5½ déclinées en logement de type loft urbain et appartement bigénérationnel qui seront prêtes à l'été 2022. Avec des mensualités à partir de 995 $ /mois, ce complexe immobilier locatif est destiné aux retraités actifs de 55 ans et plus. Une gamme d'installations diversifiées répondra au besoin de liberté, de sécurité et d'autonomie des futurs occupants. On peut penser entre autres au garage intérieur souterrain, aux ascenseurs, à la cuisine extérieure, à la terrasse urbaine, à la zone braséro avec foyer extérieur et bien plus encore!

« De plus, ce projet de construction multirésidentielle aura des impacts positifs pour la région. On peut penser à des retombées économiques considérables pour le secteur, étant donné que plusieurs contrats de sous-traitance seront attribués localement », a ajouté Frédéric Lepage, fier de faire affaire dans la région.

Des gens de coeur

Le Quartier Plus est initié par le couple Lepage-Royer qui est également propriétaire du Château Bellevue de Thetford. Ces derniers souhaitent, avec leurs nombreuses années d'expérience, offrir un environnement unique, un concept novateur axé sur la dolce vita pour les retraités actifs!

De plus, ils peuvent s'appuyer sur madame Louise Ferland de Thetford, nommée tout récemment responsable la campagne d'information et de location du projet Quartier Plus. Atout assuré pour l'équipe, Mme Ferland est très impliquée dans la communauté de Thetford, notamment dans son rôle de directrice au Carrefour Frontenac où elle a organisé plusieurs événements communautaires.

Pour rejoindre Mme Ferland, composez le 418 334-1195, ou par courriel [email protected] ou sur Facebook. lequartierplus.com

SOURCE Le Quartier Plus

Renseignements: Pour information, Nathalie Vallée, Vice-présidente - Communications corporatives, Paradigme Stratégies, Cell. : 418 809-7155, [email protected]; Source, Le Quartier Plus, Lequartierplus.com