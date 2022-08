UNE NOUVELLE COALITION PANCANADIENNE FORMÉE DE CINQ AUTORITÉS PROVINCIALES EN MATIÈRE DE JEU APPELLE À LA COLLABORATION ENTRE LES JURIDICTIONS POUR S'ATTAQUER AU JEU EN LIGNE ILLÉGAL

Des centaines de sites de jeu en ligne illégaux sont en activité au Canada

VANCOUVER, BC, le 4 août 2022 /CNW/ - Une coalition canadienne formée de cinq autorités provinciales en matière de jeu demande au gouvernement fédéral de continuer à travailler avec elles afin de protéger les Canadiens contre la publicité trompeuse et l'exploitation de sites de jeu en ligne illégaux au Canada.

La coalition est formée de la Société des loteries de la Colombie-Britannique, de la Commission des jeux de hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta, de la Société manitobaine des alcools et des loteries, de Loto-Québec et de Loto Atlantique (collectivement désignées les « Sociétés de loterie provinciales »).

Dans toutes les provinces où les membres de la coalition sont en activité, des exploitants, souvent situés à l'étranger, font la promotion de leurs sites de jeu en ligne illégaux par le biais de publicités qui annoncent le « jeu gratuit », notamment pendant les événements sportifs en direct les plus populaires. Ces publicités sont diffusées à l'échelle nationale, et créent un flou entre le jeu en ligne réglementé par les autorités provinciales et les sites d'exploitants illégaux.

« Les études démontrent que la majorité des joueurs ne savent pas si un site en ligne est légal ou non dans leur province », a déclaré le président-directeur général de Loto Atlantique, Patrick Daigle. « Il s'agit de sommes importantes qui pourraient être utilisées dans notre région pour financer des services publics, mais qui, au lieu d'aider nos communautés, profitent seulement aux exploitants illégaux. »

En réponse aux inquiétudes des Canadiens quant à l'augmentation rapide et à la fréquence des publicités de sites illégaux, les Sociétés de loterie provinciales se sont alliées pour combattre les exploitants de sites illégaux et leurs publicités trompeuses et envahissantes.

Une partie du travail de revendication de la coalition consistera à sensibiliser le public à la prévalence des exploitants illégaux et à informer les propriétaires de plateformes et d'entreprises médiatiques de leur devoir de se conformer aux lois et règlements existants en refusant de diffuser les publicités trompeuses des sites de jeu illégaux. La coalition encourage également le gouvernement fédéral à faire respecter les lois et réglementations en place afin d'exclure ces exploitants des marchés où les Sociétés de loterie provinciales opèrent.

Selon une étude réalisée par H2 Gambling Capital en juin 2022, le marché du jeu en ligne au Canada est évalué à 3,8 milliards de dollars en 2022 et atteindrait 6,8 milliards de dollars en 2026. « Les exploitants illégaux considèrent que le paysage canadien leur est favorable », déclare Kandice Machado, présidente-directrice générale de la Commission des jeux de hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta. « Ils utilisent la publicité trompeuse pour dominer le marché, offrant d'innombrables possibilités aux Canadiens de prendre part, souvent sans le savoir, à des paris illégaux. »

Les jeux de hasard et d'argent sont illégaux au Canada, sauf s'ils sont contrôlés par les différents gouvernements provinciaux. Le contrôle exercé par les provinces aide à protéger les joueurs en offrant un environnement de jeu sécuritaire et contrôlé, une protection contre les pratiques abusives, une assurance du respect de l'âge minimum ainsi que des ressources qui encouragent le jeu responsable. Les provinces rendent également des comptes au public. Les sites de jeu en ligne illégaux ne sont pas réglementés ou autorisés par les Sociétés de loterie provinciales.

« Les membres de notre coalition versent leurs profits à la province dans laquelle ils sont en activité. Ces profits aident à financer des programmes et services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et les programmes communautaires », déclare le président et chef de la direction de la Société manitobaine des alcools et des loteries Manny Atwal. « Les sites de jeu illégaux font de la publicité auprès des joueurs canadiens, mais exercent souvent leurs activités à l'extérieur du Canada, emportant leurs profits avec eux. »

La coalition continuera de surveiller l'évolution du marché des sites de jeu en ligne illégaux et de travailler avec les élus pour renforcer les lois et règlements à travers le pays. Pour plus d'informations sur les mesures de protection du jeu en ligne légal, veuillez consulter les sites Web des membres de notre coalition :

Société des loteries de la Colombie-Britannique : https://corporate.bclc.com/player-health/overview.html

Commission des jeux de hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta : https://gamesenseab.ca

Société manitobaine des alcools et des loteries : https://www.gamesensemb.ca

Loto-Québec : https://lejeudoitresterunjeu.lotoquebec.com/fr/accueil

Loto Atlantique : JeuSensé | Société des loteries de l'Atlantique (alc.ca)

SOURCE Coalition de Sociétés de Loterie Provinciales

Renseignements: Lottery Coalition Media, [email protected]