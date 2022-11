WASHINGTON, 17 novembre 2022 /CNW/ -- Un groupe international de grands fabricants d'acier a annoncé aujourd'hui la formation d'une coalition pour exhorter les États-Unis et l'Union européenne à adopter une norme mondiale sur les émissions qui incite les fabricants d'acier à utiliser le processus de production d'acier le plus propre qui soit.

La nouvelle coalition, Global Steel Climate Council (GSCC), appuie la création d'une norme mondiale qui accélère la transition vers l'acier à faibles émissions et reconnaît le potentiel du modèle circulaire d'acier recyclé pour réduire les émissions de carbone.

Les États-Unis et l'Union européenne négocient actuellement une nouvelle norme sur les émissions pour la production d'acier. La coalition GSCC affirme que tout accord devrait se concentrer sur la quantité d'émissions générées, et non sur la façon dont l'acier est fabriqué. La majeure partie de la production mondiale d'acier est à très forte intensité carbonique, car elle dépend principalement du charbon, du minerai de fer et du calcaire exploités et traités. Cependant, d'autres aciéries, y compris celles qui produisent plus de 70 % de tout l'acier produit aux États-Unis et plus de 40 % de tout l'acier fabriqué en Europe aujourd'hui, ont recours à des fours à arc, qui utilisent principalement de la ferraille recyclée pour produire de l'acier, générant ainsi des émissions de carbone considérablement plus faibles.

« Nous disposons aujourd'hui de la technologie nécessaire pour réduire de 70 % les émissions de carbone lors de la production d'acier, a déclaré Leon Topalian, président et chef de la direction de Nucor Corporation, un membre fondateur de la coalition. C'est à l'échelle mondiale que l'industrie doit appliquer l'innovation qui a déjà mené à une production d'acier plus propre aux États-Unis, car les économies vertes et numériques du monde entier seront construites avec de l'acier, et le type de fabrication de cet acier revêt une importance considérable. »

Une norme « à échelle mobile » appliquée par les fabricants d'acier à émissions élevées fixerait des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'à neuf fois plus élevés pour les produits exploités par rapport aux produits recyclés, pénalisant ainsi les fabricants utilisant des fours à arc et faisant en sorte que l'acier à émissions plus élevées soit faussement étiqueté comme « vert ». Avec une échelle mobile, deux produits d'acier pourraient être classés comme « vert », même si l'un d'eux a été produit en produisant un montant considérablement plus élevé d'émissions de carbone que l'autre.

« L'acier est essentiel à nos économies, et l'infrastructure essentielle du monde en dépend. Cette nouvelle norme accélérera la réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre et fournira aux décideurs clés des données exactes pour prendre des décisions éclairées », a déclaré Mark D. Millett, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Steel Dynamics, président de Steel Manufacturers Association et membre fondateur de la coalition.

Nous devons empêcher que les producteurs d'acier ne classent leurs produits comme verts lorsque les mêmes produits sont disponibles sur le marché avec des émissions de carbone nettement plus faibles, a déclaré Francisco Cardona, directeur des affaires publiques du groupe CELSA, un important producteur européen d'acier circulaire à faibles émissions et membre fondateur du Conseil.

Le principal objectif de la coalition GSCC est d'établir une norme, axée sur les principes directeurs suivants :

Réduire les émissions de GES de l'industrie sidérurgique mondiale.

Établir une norme qui n'est pas liée à la technologie ou à la méthode de production.

Établir une norme dont les limites du système comprennent les émissions de portée 1, 2 et 3.

Établir une norme qui s'harmonise avec un cheminement fondé sur la science pour atteindre un scénario de réchauffement planétaire de 1,5 degré d'ici 2050.

Fournir des renseignements pertinents sur la fabrication durable de l'acier aux décideurs compétents.

« La norme unique de la coalition GSCC encouragera tous les fabricants à réduire leurs émissions de carbone et créera des règles du jeu équitables pour tous. Les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne ne devraient pas déboucher sur un accord à deux poids, deux mesures et ainsi nous faire dériver vers un environnement plus polluant. Nous pouvons faire mieux », a déclaré Philip K. Bell, président de Steel Manufacturers Association et membre fondateur de la coalition.

À propos de la coalition Global Steel Climate Council

La coalition Global Steel Climate Council, Inc. (GSCC) est une association sans but lucratif mise sur pied pour faire avancer la stratégie climatique en partageant les pratiques exemplaires, en établissant des normes et en préconisant la réduction des émissions de carbone par les membres de l'industrie sidérurgique.

Elle compte plus de 20 membres et tenants dont des fabricants d'acier, des associations commerciales, des utilisateurs finaux, des fournisseurs de ferraille et des organisations non gouvernementales.

Les objectifs particuliers de la coalition GSCC sont de mettre l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie sidérurgique mondiale en appuyant des méthodes de réduction qui sont neutres sur le plan technologique, qui incluent des limites de système qui comprennent les émissions de portée 1, 2 et 3 et qui s'harmonisent avec les prévisions basées sur la science de scénario de réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius d'ici 2050.

Les membres fondateurs de la coalition GSCC sont Steel Manufacturers Association, Nucor Corporation, CELSA Group, Steel Dynamics, Inc., Commercial Metals Company et Institute of Scrap Recycling Industries.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site https://GlobalSteelClimateCouncil.org

