LONDON, ON, le 19 août 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario a proposé une nouvelle carte électorale qui fera l'objet d'audiences publiques cet automne. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales de la province à la suite d'un processus de redécoupage indépendant et non partisan.

« Compte tenu du mandat que lui confère la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et de l'ajout d'une circonscription en Ontario, la Commission juge nécessaire de proposer plusieurs changements aux limites des circonscriptions afin de corriger les inégalités importantes que les changements démographiques des dix dernières années ont fait émerger parmi les électeurs de la province », a déclaré l'honorable juge Lynne C. Leitch, qui préside la commission formée de trois membres.

Karen Bird et Peter John Loewen sont les deux autres commissaires chargés de réviser les limites des circonscriptions fédérales de l'Ontario.

La Commission sollicite la participation du public à cet important exercice démocratique.

La proposition de la Commission tient compte de la croissance démographique de l'Ontario, dont la population est passée de 12 851 821 en 2011 à 14 223 942 selon le recensement de 2021. Elle reflète également la situation des communautés d'intérêts, la spécificité des circonscriptions ainsi que les facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca et sera publiée dans la Gazette du Canada le 3 septembre 2022.

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en 122 circonscriptions dont la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. On obtient le quotient électoral en divisant la population de la province par le nombre de circonscriptions qui lui sont accordées. Dans le cas de l'Ontario, le quotient de chaque circonscription est de 116 590, soit 14 223 942 résidents divisé par 122 circonscriptions.

Audiences publiques

La Commission pour l'Ontario tiendra des audiences publiques virtuelles et en personne pour entendre votre opinion sur les limites et les noms de circonscriptions qu'elle propose.

Audiences publiques Ville ou localité Lieu de l'audience Date de l'audience Heure de

l'audience Audience virtuelle Centre de l'Ontario; RGT-Nord; RGT-Est;

Centre-Est de l'Ontario

Le lien sera fourni aux participants Lundi 26 septembre 2022 18 h 30 Audience virtuelle Hamilton et Niagara; Centre-Sud de l'Ontario;

Sud-Ouest de l'Ontario; extrémité sud de l'Ontario

Le lien sera fourni aux participants. Mardi 27 septembre 2022 18 h 30 Audience virtuelle Halton, Guelph et Wellington; Brampton, Caledon

et Dufferin; Mississauga

Le lien sera fourni aux participants. Mercredi 28 septembre 2022 18 h 30 Audience virtuelle Ville de Toronto

Le lien sera fourni aux participants. Jeudi 29 septembre 2022 18 h 30 Sioux Lookout The Forest Inn & Conference Centre

11, rue May Lundi 3 octobre 2022 18 h 30 Kenora Douglas Family Art Centre-The Muse

224, rue Main Sud Mardi 4 octobre 2022 18 h 30 Timmins The The Senator Hotel

14, rue Mountjoy Sud Mardi 11 octobre 2022 18 h 30 Milton FirstOntario Arts Centre Milton

1010, rue Main Est Mercredi 12 octobre 2022 18 h 30 Brampton Peel Art Gallery, Museum and Archives

9, rue Wellington Est Jeudi 13 octobre 2022 18 h 30 Whitchurch-Stouffville The Whitchurch-Stouffville Museum & Community Centre

14732, avenue Woodbine Lundi 17 octobre 2022 18 h 30 Scarborough Scarborough Civic Centre Committee Rooms 1 & 2

150, promenade Borough Mardi 18 octobre 2022 18 h 30 Toronto Beeton Hall, Toronto Reference Library

789, rue Yonge Mercredi 19 octobre 2022 18 h 30 Ottawa Rotunda, Musée canadien de la nature

240, rue McLeod Jeudi 20 octobre 2022 18 h 30 St. Catharines Pond Inlet, Mackenzie Chown Complex,

Brock University

1812, chemin Sir Isaac Brock Vendredi 21 octobre 2022 18 h 30 London Ivey Spencer Leadership Centre

551, chemin Windermere Lundi 24 octobre 2022 18 h 30 Audience virtuelle Nord de l'Ontario; Est de l'Ontario; Ottawa

Le lien sera fourni aux participants. Mercredi 26 octobre 2022 18 h 30 Audience virtuelle Audience virtuelle panprovinciale ouverte

Le lien sera fourni aux participants. Samedi 29 octobre 2022 12 h

Façons de participer

Si vous souhaitez faire des observations au cours d'une audience, vous devez soumettre le Formulaire de participation à une audience publique d'ici le 25 septembre 2022.

Les personnes qui ne désirent pas participer à une audience virtuelle ou en personne peuvent soumettre des commentaires par écrit. Si vous souhaitez uniquement transmettre des commentaires à la Commission, envoyez-les par courriel ou par la poste, ou à l'aide de l'outil de cartographie interactif.

La Commission peut être contactée à l'adresse suivante :

Mme Paula PuddySecrétaire de la commissionCommission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'OntarioCase postale 37018 SouthdaleLondon (Ontario) N6E 3T3

[email protected]

Par souci de transparence, la Commission rendra publiques toutes les observations écrites qu'elle reçoit au sujet de sa proposition de redécoupage. Ces observations seront publiées sur le site Web de la Commission, y compris le nom de l'auteur et la date des observations. L'adresse de l'auteur ne sera pas publiée.

Renseignements: Site Web : redecoupage2022.ca; Téléphone (sans frais) : 855-747-7224; ATS (sans frais) : 1-800-361-8935; Demandes de renseignements des médias : [email protected]