Une nouvelle campagne vise à supprimer les obstacles que doivent franchir les médecins formés à l'étranger (MFE) au Canada

En tant que Canadiennes et Canadiens, nous avons une solution. Au Canada, il y a des milliers de professionnelles et de professionnels de la santé formés à l'étranger qui répondent aux normes canadiennes, mais qui ne peuvent pas pratiquer leur profession. Ces médecins sont des citoyennes et citoyens canadiens et des résidents permanents ayant une formation et une expérience reconnue. Après avoir passé les examens de qualification canadiens et obtenu leur diplôme, on leur demande de passer des examens, des processus et des certifications supplémentaires que les titulaires de diplômes canadiens n'ont pas à effectuer. Et on leur interdit de postuler à 90 % des postes de résidence offerts dans ce pays.

Les obstacles extraordinaires qui se dressent sur la route des médecins formés à l'étranger les poussent souvent à renoncer à leur désir de pratiquer leur profession sur notre territoire. Souvent, ils sont tellement frustrés qu'ils quittent le pays. « C'est une perte énorme pour le Canada, surtout en temps de pandémie », estime Roberto Alvarez, responsable de #ChancesÉgales.

« Je suis une immigrante iranienne et une médecin formée à l'étranger. J'ai neuf ans d'expérience, mon diplôme est reconnu, j'aime ma pratique, mais on m'empêche toujours d'obtenir un poste de résidence au Canada, explique Sahar (qui souhaite ne pas utiliser son vrai nom par crainte de répercussions professionnelles). Il n'y a que deux postes de résidence offerts aux médecins formés à l'étranger dans ma spécialisation en obstétrique. Je n'ai obtenu ni l'un ni l'autre, alors j'ai dû trouver un emploi en dehors du domaine médical. »

« Le Canada a besoin du personnel professionnel pour réaliser pleinement son potentiel. Les talents des immigrantes et des immigrants et des Néo-Canadiennes et Canadiens qui possèdent des qualifications professionnelles sont une richesse pour nous tous. » - La très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul, coprésidents de l'Institut pour la citoyenneté canadienne.

Ils sont médecins, mais pas au Canada. 80 % de la population canadienne se sent à l'aise de recevoir des soins de médecins formés à l'étranger (sondage ICC-Léger #ChancesÉgales). Pendant la pandémie, bon nombre de ces médecins ont travaillé sans relâche pour aider la population canadienne à rester en bonne santé, souvent à titre de bénévole. Les Canadiens étaient reconnaissants. Personne ne s'y est opposé. Pendant ce temps, ils mettaient leur propre vie en danger. Pourquoi alors leur cheminement vers l'exercice de la médecine à plein temps est-il autant semé d'embûches?

Les médecins formés à l'étranger sont prêts, ils sont formés, ils sont là et ils satisfont aux normes canadiennes. Donnons-leur maintenant des #ChancesÉgales d'intégrer notre système de santé.

« Alors que le personnel médical s'épuise sous la pression de la Covid-19, de nombreux médecins formés à l'étranger sont contraints de rester sur la touche, explique Andrea Harris, directrice des investissements communautaires à Vancity. Ces médecins formés à l'international souhaitent avoir une chance égale d'exercer la médecine et ils la méritent. Vancity est fière de soutenir la campagne #ChancesÉgales pour sensibiliser la population à cet enjeu important. »

Aidez-nous à donner aux médecins formés à l'étranger accès à des #ChancesÉgales. Passez à l'action et demandez des changements basés sur l'égalité des chances en vous joignant à #ChancesÉgales à inclusion.ca/fr/chancesegales/.

#ChancesÉgales est rendu possible par ses partenaires principaux, Vancity, spark* advocacy, Léger

