Une nouvelle campagne mémorable réunit le lait, de véritables producteurs laitiers milléniaux et un joyeux père Noël

Les vidéos de la campagne Autour d'un verre, sous forme de sketches humoristiques, nous présentent le père Noël, un animateur de talk-show naïf et enjoué, et ses invités, de véritables producteurs laitiers milléniaux. Avec cette campagne, les PLC veulent que leur auditoire cible, les milléniaux, réalise à quel point les producteurs laitiers s'engagent à produire du lait de la plus haute qualité en adoptant des pratiques novatrices et en veillant à la santé de leurs animaux.

« Les segments humoristiques et charmants de notre plus récente campagne Autour d'un verre soulignent le travail et les soins qui caractérisent le dévouement des producteurs laitiers canadiens, a affirmé Pamela Nalewajek, vice-présidente, Marketing, PLC. Nous utilisons un ton humoristique pour rejoindre les milléniaux et leur transmettre un message pertinent sur l'innovation, la santé animale, la qualité du lait et le dévouement des producteurs de lait du Canada. »

La campagne est la seconde de deux campagnes des Fêtes qui seront lancées en décembre, associant le lait et la production laitière à la magie de Noël. L'autre campagne, « La surprise du père Noël », célèbre la tradition de longue date qui consiste à laisser un verre de lait à l'intention du père Noël à la veille de Noël.

Les deux campagnes visent à faire comprendre aux consommateurs qu'en choisissant des produits portant le logo de la vache bleue des PLC, ils font l'achat de produits laitiers de grande qualité produits avec soin par des producteurs laitiers canadiens.

La campagne Autour d'un verre, ciblant les milléniaux, sera lancée le 9 décembre par voie numérique à l'échelle nationale. Le plan de placement de la campagne comprend des vidéos en ligne, des publications sur les médias sociaux, des publicités numériques et dans les cinémas du Québec jusqu'au 29 décembre.

Pour visionner les vidéos de la campagne, visitez : https://www.youtube.com/playlist?list=PLWOsb-GUtmTWp7H40BKyw-z-ydD_sTbKh

