Une nouvelle campagne invite les gouvernements à travers le Canada à geler les augmentations de taxes sur la bière

D'autres augmentations de taxes feront en sorte que les consommateurs de bière, les serveuses et serveurs dans les bars et restaurants et une panoplie d'industries au Canada seront encore plus durement touchés par la crise économique de la COVID-19

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Avec l'objectif d'appuyer la reprise économique au Canada, de protéger et de créer des emplois et de permettre aux Canadiens de garder plus d'argent dans leurs poches, Bière Canada invite les gouvernements à travers le pays à geler les augmentations de taxes sur la bière.

Bière Canada, avec l'appui d'un nombre croissant de partenaires, mène la campagne « Levons nos verres, pas la taxe ! » - une campagne conçue pour mettre en valeur le rôle que joue la bière dans notre économie et dans le maintien d'un coût de vie abordable.

« Au Canada, les consommateurs, les petites entreprises et les milliers de personnes qui travaillent dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie - l'hôtellerie et la restauration, l'agriculture, le tourisme, la fabrication et le transport - ont besoin de notre aide, précise Luke Chapman, président par intérim de Bière Canada. Geler les augmentations de taxes sur la bière est une décision qui ne coûte rien et que les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent prendre afin d'offrir un allègement à ceux qui en ont le plus besoin. »

Plus de 149 000 Canadiens occupent des emplois directement ou indirectement liés à la production et à la vente de bière. L'industrie est appuyée par 10 millions de consommateurs de bière au pays qui, lorsqu'ils achètent de la bière, versent près de la moitié du prix aux gouvernements fédéral et provinciaux en raison d'un taux de taxe presque cinq fois plus élevé que chez nos voisins américains.

Levons nos verres, pas la taxe ! reçoit l'appui de groupes agricoles, de propriétaires de bars et de restaurants, d'associations des secteurs du tourisme et de l'accueil, de fabricants, de brasseurs et de représentants de l'industrie, notamment :

Conseil de l'orge du Canada

l'orge du Canada Les Producteurs de grains du Canada

Restaurants Canada

Chambre de commerce du Canada

commerce du Ontario Restaurant, Hotel and Motel Association

Drinks Ontario

Service Inspired Restaurants

Firkin Pubs

Alliance of Beverage Licensees

Owens-Illinois

Alberta Hotel & Lodging Association

British Columbia Restaurant & Foodservices Association

Manitoba Hotel Association

Saskatchewan Hotel & Hospitality Association

British Columbia Hotel Association

Tourism Industry Association of BC

Halifax Chamber of Commerce

« Les brasseurs canadiens représentent un marché fiable de grande valeur aux producteurs d'orge, qui à leur tour fournissent aux brasseurs l'un des principaux ingrédients de la bière. L'augmentation annuelle des taxes sur les boissons alcoolisées rend non seulement les consommations moins abordables pour les Canadiens, mais ont également des répercussions sur le gagne-pain des producteurs d'orge canadiens. » - Zenneth Faye, président, Conseil de l'orge du Canada.

« Il est nécessaire, en pleine pandémie mondiale et pendant un ralentissement économique qui ne survient qu'une fois tous les cent ans, de suspendre une augmentation automatique de la taxe afin de s'assurer que nous aidons les Canadiens à gérer les répercussions du COVID-19. Nous demandons au gouvernement de geler cette augmentation injuste de la taxe pour donner un répit aux consommateurs et appuyer la reprise économique des bars, des restaurants et des producteurs canadiens. » - Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

« Pour les 1 200 000 serveurs, serveuses, barmans et barmaids qui servent notre bière - levons nos verres, pas la taxe ! » - Larry Isaacs, Firkin Group of Pubs.

Cette campagne sera déployée au cours des semaines et des mois qui suivent dans le cadre d'une approche marketing multicanal par Ici pour la bière , une communauté de plus de 130 000 amateurs de bière menée par Bière Canada. Pour de plus amples renseignements, visiter l'adresse www.freezeitforthem.ca.

EN BREF

47 % du prix de la bière au Canada représente des taxes gouvernementales

représente des taxes gouvernementales 85 % de la bière consommée au Canada est fabriquée ici

est fabriquée ici 57 000 emplois des secteurs de la restauration et de l'accueil sont appuyés par la vente de bière

35 000 emplois du secteur du détail sont appuyés par la vente de bière

23 000 producteurs d'orge canadiens vendent 300 000 tonnes d'orge de brasserie directement aux brasseurs canadiens

9 000 emplois des secteurs de la vente en gros et de la distribution sont appuyés par l'économie de la bière

1 400 petites et moyennes entreprises fournissent des produits et des services aux brasseries canadiennes

