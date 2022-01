Plus de 200 000 nouveaux utilisateurs un mois après avoir franchi le cap des 10 000 utilisateurs.

MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Crewdle , l'une des plateformes de vidéoconférence les plus prometteuses au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait franchi une autre étape majeure dans le secteur des technologies, malgré sa jeune histoire, en atteignant la barre des 200 000 utilisateurs. Sa base d'utilisateurs enregistrés est passée de 10 000 à 200 000 depuis décembre 2021 - ce qui représente une croissance mensuelle de 1900 % - et les clients adoptent cette plateforme écologique dans le monde entier, avec un nombre important d'inscriptions en Europe, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Cette nouvelle intervient après une année phénoménale pour l'entreprise qui a connu une croissance organique importante, soutenue par de nouvelles initiatives marketing, des partenariats de distribution et du financement. Cette croissance ne peut être comparée qu'à celle de leaders similaires de la Silicon Valley.

Offrant l'option la plus écologique aux plateformes de communication collaborative basées sur des serveurs, la jeune entreprise technologique montréalaise spécialisée dans les communications pair-à-pair (P2P) en temps réel poursuit sur sa lancée. Et pour accélérer ses opérations et accéder à de nouveaux canaux et utilisateurs, Crewdle a également travaillé à renforcer ses relations avec ses partenaires actuels, tout en s'efforçant de tisser des liens avec de nouveaux alliés. Le nouveau Programme partenaires , en collaboration avec PartnerStack, a non seulement attiré l'attention, mais a permis le recrutement de plus de 25 000 nouveaux affiliés au cours du mois dernier. De plus, Crewdle a été un succès pendant les fêtes, facilitant les rencontres entre les familles et les proches, les restrictions liées à la COVID-19 ayant limité certaines festivités : entre le 20 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, plus de 4 230 rencontres ont été initiées sur Crewdle, contribuant à faire passer le message aux nouveaux ou futurs utilisateurs.

« Le succès que connaît actuellement Crewdle depuis quelques mois a dépassé nos plus grandes attentes, d'autant plus que la croissance de Crewdle a été largement organique. Dépasser la barre des 200 000 utilisateurs témoigne indéniablement de la force et de la nouveauté de notre offre, de la confiance et du soutien de nos précieux partenaires, et du dévouement de notre équipe », a déclaré Vincent Lamanna, président-directeur général de Crewdle. « Nous avons travaillé sans relâche pour offrir une solution compétitive et plus écologique, et nous sommes reconnaissants que les utilisateurs du monde entier - avec un fort taux d'adoption actuel en Europe, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique - voient la valeur ajoutée de la plateforme et choisissent de plus en plus de faire un changement simple et facile en faveur de l'environnement. Notre succès est aussi leur succès. Nous sommes fiers de nos réalisations dans ce segment très actif et nous avons déjà hâte de partager notre prochain jalon important. 2022 sera une autre grande année ! »

L'écosystème numérique sans serveurs de Crewdle est écologique, confidentiel et abordable. La plus récente version de Crewdle est offerte gratuitement avec certaines restrictions ; des forfaits compétitifs sont également proposés pour les PME ou les particuliers. La plateforme est gratuite pour les organisations à but non lucratif (OBNL) de petite et moyenne taille ; des réductions importantes sont aussi offertes pour les OBNL de plus grande taille. Crewdle est également offerte par l'intermédiaire du catalogue réseau d'AppDirect et son vaste réseau de conseillers professionnels AppSmart . Crewdle fonctionne dans les fureteurs populaires sur ordinateurs de bureau et est optimisée pour Safari (iOS), et pour Chrome (Android). Crewdle s'intègre également à Google Agenda, au Calendrier Microsoft 365 Outlook et à Slack.

Pour découvrir toutes les fonctionnalités et les avantages d'utiliser Crewdle, ou pour rejoindre le Programme partenaires , visitez crewdle.com dès aujourd'hui !

À propos de Crewdle

Crewdle développe des technologies distribuées extensibles qui transforment la façon dont les entreprises et les particuliers collaborent et se rencontrent à distance en offrant des outils de communication vidéo écologiques, sécurisés et simples à utiliser. Fondée en 2020 à Montréal, Crewdle prouve que les technologies de communication pair-à-pair (P2P) offrent un environnement confidentiel en supprimant les serveurs entre les utilisateurs lors des rencontres virtuelles. Le résultat est un écosystème numérique durable, davantage privé et confidentiel, et respectueux de l'environnement, fourni par la seule entreprise de vidéoconférence à être certifiée carboneutre à l'échelle mondiale.

crewdle.com | Facebook | LinkedIn

SOURCE Crewdle

Renseignements: Renseignements et demandes des médias : Valérie Gonzalo, [email protected] | 514 923-1549