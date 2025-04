Une nouvelle alliance pour accroître l'accès à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation à Laval

LAVAL, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Laval, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), l'Université du Québec à Montréal (UQAM), le Collège Montmorency et le Collège LaSalle annoncent conjointement la création du Consortium de collaboration pour le savoir et l'enseignement au Carré Laval. Ce projet de campus repensé viendra augmenter l'offre d'enseignement supérieur à Laval -- troisième ville en importance au Québec et en pleine croissance -- et ainsi former la relève, retenir les talents, générer des projets à fort impact et favoriser un maillage actif et porteur avec les industries.

De gauche à droite : Benoit Lessard, directeur général du Collège Montmorency ; Vanessa Martel, directrice du Pôle lavallois d’enseignement supérieur ; Olivier Simard, vice-recteur de l’Université du Québec à Montréal ; Stéphane Boyer, maire de Laval ; Karine Souffez, directrice du Service des partenariats stratégiques et du soutien à l'innovation à l’Institut national de la recherche scientifique ; Claude Marchand, président-directeur général du Collège LaSalle. Crédit photo : Frédérique Ménard-Aubin (Groupe CNW/Ville de Laval) Logos Ville de Laval, INRS, UQAM, Collège LaSalle, Collège Montmorency (Groupe CNW/Ville de Laval)

Bâtiment inclus dans la première phase de développement du site du Carré Laval, le futur Centre d'innovation deviendra un catalyseur de collaborations inédites et un lieu de convergence entre les milieux universitaire, industriel et communautaire. Ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse : faire du Carré Laval un lieu de savoir, de créativité et d'expérimentation en santé globale, en technologies émergentes et en pratiques pédagogiques, où les étudiantes et les étudiants, les professionnels et les entreprises émergentes du secteur technologique pourront miser sur la créativité, l'innovation et la collaboration.

Un centre d'innovation structurant, au cœur du Carré Laval

L'approche complémentaire et collaborative des partenaires du Consortium favorisera l'accès au savoir et permettra de repenser l'offre de l'enseignement supérieur en veillant à la mise sur pied d'un environnement véritablement innovant et dynamique. Ce centre accueillera des laboratoires de recherche, des entreprises spécialisées, des groupes d'innovation, des accélérateurs d'entreprises, ainsi que des espaces ouverts au public, favorisant la démocratisation du savoir. Située à proximité de la Cité de la Biotech, des campus de l'INRS, du Collège Lasalle, du Collège Montmorency et de l'UQAM à Laval, cette nouvelle confluence incarne la vision d'une ville universitaire intégrée, où santé globale, technologies durables et créativité sont au cœur des projets porteurs.

Rappelons que le projet du Carré Laval bénéficie d'un soutien financier significatif du gouvernement du Québec. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a octroyé en 2020 une aide financière de 10 millions de dollars pour la décontamination et la revalorisation du site.

« Avec une population croissante et une vitalité économique soutenue, les besoins en enseignement supérieur et en recherche sont grands dans notre ville. Cette initiative illustre l'engagement de Laval et de ses partenaires à offrir aux Lavalloises et Lavallois un accès à une éducation et à de la recherche de calibre mondial, ici même. Cette collaboration stratégique contribuera à former les prochaines générations directement chez nous, stimuler l'innovation et accroître l'attractivité de notre territoire. Dans le contexte économique actuel, il est essentiel de miser sur des solutions innovantes qui sortent de la boîte -- c'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui avec ce projet de campus repensé. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Pour notre gouvernement, c'est important de réhabiliter des sites à fort potentiel de développement économique, comme le Carré Laval, qui permettent d'accueillir des projets rassembleurs. Le Consortium de collaboration pour le savoir et l'enseignement en est un bel exemple. Je félicite la Ville de Laval et ses partenaires pour cette initiative, qui va contribuer à former une relève talentueuse et à bâtir un brillant avenir pour notre région et tout le Québec. »

-- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Carré Laval est un projet porteur qui s'inscrit dans la continuité de plus de 80 ans de recherche scientifique à Laval en santé. Le Carré constitue un ancrage solide pour la vision de l'INRS. Nous voulons générer de la recherche d'impact portée par celles et ceux qui vont la faire vivre. »

-- Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)

« Solidement implantée à Laval depuis plus de 40 ans, l'UQAM est partenaire de la première heure du Carré Laval. Les initiatives que nous mènerons dans le cadre de ce projet porteur concernent la santé globale, la pédagogie innovante et la relève scientifique francophone. Nous poursuivrons également nos actions avec le Pôle lavallois d'enseignement supérieur, en vue de renforcer le secteur de la créativité numérique sur le territoire. »

-- Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM)

« Le Collège Montmorency est heureux de prendre part à cette collaboration et d'en explorer les possibilités. Ce consortium représente une occasion unique de poursuivre notre mission éducative en participant activement à un espace d'innovation et de collaboration, et ce, au bénéfice de nos étudiantes et étudiants. »

-- Benoit Lessard, directeur général du Collège Montmorency

« Ce projet marque une étape déterminante pour l'avenir de la formation et de l'employabilité dans la région. En pilotant le chantier sur les maillages avec l'industrie, le Collège LaSalle renforce son engagement à former une relève prête à intégrer un marché du travail en constante évolution. Grâce à notre campus de Laval, nous devenons un véritable trait d'union entre les talents de demain et les besoins réels des industries créatives et technologiques. »

-- Claude Marchand, président-directeur général du Collège LaSalle

À propos de ce partenariat stratégique

La Ville souhaite souligner l'apport déterminant du PLAN - Pôle lavallois d'enseignement supérieur, qui soutient la réflexion sur les besoins en formation collégiale et universitaire à Laval et favorise la concertation ainsi que le dialogue entre les établissements membres du Consortium.

INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie.

UQAM

L'UQAM est une université avant-gardiste, accessible et urbaine, qui offre 365 programmes d'études, dont plusieurs sont uniques au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. À Laval depuis 1983, l'UQAM accueille cette année sur son campus lavallois plus de 6 500 étudiantes et étudiants dans une vingtaine de programmes. Elle mène plusieurs projets de recherche partenariale avec la Ville de Laval et des organismes présents sur le territoire.

Collège Montmorency

Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2024-2025, il accueille plus de 10000 étudiants (formation régulière et formation continue combinées). Vingt-sept programmes d'études sont offerts et l'alternance travail-études est possible dans dix-huit programmes.

Collège LaSalle

Fondé en 1959, le Collège LaSalle est le plus important collège privé d'intérêt public au Canada, offrant plus de 60 programmes d'enseignement postsecondaire en français et en anglais, sur campus (Montréal et Laval) ou en ligne. Fier membre de la communauté LCI Éducation, il est l'une des 12 institutions d'enseignement supérieur réparties sur cinq continents, participant à l'éducation de plus de 20 000 apprenants chaque année à travers le monde.

Renseignements additionnels

Pour en apprendre plus au sujet du Carré Laval, consultez : https://www.laval.ca/organisation-municipale/projets/carre-laval/

Pour obtenir plus de détails sur la vision d'aménagement, consultez : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/carre-laval.aspx

Crédit photo : Frédérique Ménard-Aubin

SOURCE Ville de Laval

Sources : Jonathan Lévesque, Service des communications et du marketing, Conseiller aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected] ; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected] ; Mélanie Loubier, Institut national de la recherche scientifique (INRS), [email protected] / 514 884-5066 ; Jenny Desrochers, Université du Québec à Montréal (UQAM), [email protected] / 514 207-0464 ; Caroline Gervais, Collège LaSalle, [email protected] / 514 691-1999 ; Véronique Leboeuf, Collège Montmorency, [email protected] / 450-975-6100, poste 7570