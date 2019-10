Une nouvelle agence à Québec pour Voyageurs du Monde et Terres d'Aventure

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Voyageurs du Monde et Terre d'Aventures annoncent l'ouverture de leur nouvelle agence sur la rue Champlain à Québec. Les deux leaders en voyage sur mesure au Québec ont élu domicile au 540 rue Champlain dans un bâtiment historique datant de 1861. L'édifice-qui a déjà accueilli une école irlandaise pour les garçons et la première église scandinave en Amérique du Nord-a récemment été rénové avec soin par Voyageurs du Monde.

Voyageurs du Monde Canada est né de la fusion d'Uniktour et de Voyageurs du Monde. Fondé en 2001 au Québec par Philippe Bergeron, Uniktour s'unit avec Voyageurs du Monde et ses 40 ans d'expérience en 2011. Ainsi, le chapitre québécois de Voyageurs du Monde révolutionne aujourd'hui le monde du voyage personnalisé au Québec.

À propos de Voyageurs Du Monde

Partir avec Voyageurs du Monde, c'est faire le choix de voyager dans le respect des pays et des hommes, des cultures et des modes de vie. Les voyages de Voyageurs du Monde sont à contre-courant, loin des clichés et personnalisés en fonction des intérêts de chaque voyageur. Ils sont conçus par leurs conseillers et épaulés par les services et avantages qu'ils ont étoffés au fil de leurs 40 ans d'expérience. Voyageurs du Monde s'engage aussi, depuis 2018, à compenser 100 % des émissions de CO 2 générés par ses voyages à travers sa fondation Insolite Bâtisseur Philippe Roméro en participant à des projets de reforestation.

À propos de Terres d'Aventure

Depuis 1976, Terres d'Aventure explore le monde à pied avec une curiosité insatiable et une passion intacte. Silences des déserts, chemins de terre, sommets mythiques, fêtes du monde… Terres d'Aventure-ou Terdav pour les initiés-aime la planète et ceux qui la peuplent. Les sourires du bout du monde et les lumières des grands espaces guident ses pas et la conception de ses voyages. Conseillers, concepteurs de voyages, guides, partenaires... tous les collaborateurs Terdav sont animés de la même volonté : placer le voyage sous le signe de l'inoubliable et du partage, dans le respect des hôtes et de l'environnement.

www.voyageursdumonde.ca

SOURCE Voyageurs du monde

Renseignements: et demandes d'entrevues : Mayssam Samaha, Relation Presse et Réseaux Sociaux, Voyageurs du Monde, msamaha@voyageursdumonde.ca

Related Links

https://www.voyageursdumonde.ca