Une magnifique journée dans le quartier. Nextdoor, le plus vaste réseau privé pour gens d'un même quartier, est officiellement lancé au Canada

Il est clair que les Canadiens ont envie de tisser des relations plus étroites et de former des communautés plus soudées avec leurs voisins. De fait, dans l'histoire de Nextdoor, le Canada est rapidement devenu le pays à la croissance la plus rapide sur le plan des inscriptions, avec une liste d'attente de plus de 10 000 membres avant le lancement bêta de la plateforme cet été au Canada, et des dizaines de milliers de Canadiens déjà inscrits. Plusieurs parmi les premiers membres canadiens de Nextdoor ont tôt fait de montrer un grand intérêt pour la plateforme et l'ont rapidement adoptée; c'est le cas de Tom Carini, d'Ottawa, qui, au moment où sa femme et lui ont pris leur retraite, a utilisé Nextdoor pour organiser des rassemblements de voisins afin de rencontrer des gens vivant tout près et de s'en faire des amis.

De même, Mark Scantlebury, de Calgary, en Alberta, s'est inscrit à Nextdoor pour aider son fils à faire connaissance avec d'autres enfants de son quartier, et il a fini par trouver un groupe de jeunes auquel ses filles ont pu se joindre. « Il s'agit vraiment de bâtir de nouvelles relations, de partager des renseignements utiles et fiables tout en tissant des rapports autres que virtuels », explique-t-il.

L'arrivée de Nextdoor survient alors que les Canadiens disent se sentir plus déconnectés que jamais. Selon une recherche menée par Ipsos Reid pour le compte de Nextdoor, presque tous les répondants (90 %) sont d'accord pour dire que les Canadiens sont accueillants envers leurs voisins, et 83 pour cent des Canadiens se perçoivent comme de bons voisins. Cependant, 38 % des répondants ne connaissent qu'une ou deux personnes parmi leurs voisins. Nextdoor peut aider les personnes qui connaissent peu de gens dans leur quartier à briser la glace et à tisser des liens significatifs dans le monde réel.

Sarah Friar, présidente-directrice générale de Nextdoor, mentionne : « Chez Nextdoor, nous croyons qu'un changement s'opère dès que chacun de nous ouvre sa porte afin de bâtir des relations plus profondes avec ceux qui sont tout près de nous : nos voisins. Les Canadiens ont la réputation bien méritée d'être parmi les gens les plus gentils et les plus accueillants au monde, et nous sommes excités d'amener Nextdoor ici, au Canada, notre voisin du Nord. La façon dont les Canadiens perçoivent les rapports entre voisins étant la même que celle de Nextdoor, j'ai bien hâte de voir comment ils utiliseront Nextdoor pour approfondir leurs relations et leurs interactions dans le monde réel, pour être en contact avec les entreprises et les organismes locaux, et pour favoriser la prospérité dans leur communauté. »

Dans le cadre de son investissement au Canada, la compagnie projette d'ouvrir son premier bureau canadien à Toronto plus tard cet automne. Le bureau régional servira de quartier général pour la première équipe internationale d'ingénieurs. En tant que l'une des villes les plus multiculturelles au monde et où œuvrent plusieurs des esprits les plus brillants de l'industrie technologique, Toronto est l'endroit parfait pour Nextdoor afin qu'elle puisse s'y enraciner, attirer les meilleurs talents qui soient et étendre sa présence dans le monde.

Nextdoor en profite pour annoncer aujourd'hui la nomination de Christopher Doyle à titre de directeur pour le Canada, et de premier employé au Canada. M. Doyle, qui s'est joint à l'équipe plus tôt ce mois-ci, sera présent au bureau de Toronto.

« Je suis extrêmement heureux de faire partie de l'équipe Nextdoor au Canada, où des milliers de membres se sont déjà joints à leur communauté locale Nextdoor. C'est la preuve que les Canadiens ont soif de nouvelles façons d'obtenir des renseignements fiables, utiles et pertinents; de créer des relations dans le monde réel et de multiplier les lieux où l'on se sent aussi heureux et en sécurité que chez soi », a mentionné M. Doyle.

Pour mieux orienter son expansion à Toronto, Nextdoor a établi un partenariat avec Toronto Global, une équipe expérimentée de conseillers d'affaires pour l'assister dans le développement des affaires à l'échelle mondiale.

Quand l'échelle locale devient mondiale

Tout chez Nextdoor repose sur la force du local. C'est ce qui attire les gens vers Nextdoor et en fait un élément essentiel de la vie dans un quartier. Bâti sur la confiance et le respect de la vie privée, Nextdoor regroupe de vraies personnes dont les adresses sont également réelles. Les membres sont tenus d'y utiliser leur vrai nom et leurs adresses sont vérifiées. Cette approche favorise la transparence et la responsabilité essentielles au développement de communautés, et encourage les voisins à se montrer sous leur meilleur jour en ligne.

La plateforme de services publics de Nextdoor

Des milliers d'organismes publics autour du monde utilisent déjà Nextdoor comme moyen de partager des renseignements vitaux avec leurs voisins, tant sur une base quotidienne qu'en cas d'incident ou de désastre. Nextdoor est fière d'annoncer que le Canada est le premier pays à lancer la plateforme de services publics à l'intention de ses membres. La plateforme gratuite de services publics de Nextdoor permet aux villes et aux organismes provinciaux de tisser des liens solides avec les quartiers qu'ils desservent, améliorant ainsi la qualité des services et l'engagement citoyen. Plusieurs organisations partenaires de services publics, dont la Croix-Rouge canadienne et la Ville d'Edmonton s'y sont déjà inscrites pour aider les Canadiens à rester informés et bien préparés.

Pages sur les entreprises locales

Nextdoor fournit aux entreprises locales une plateforme unique qui leur permet de prendre part aux conversations du quartier, de développer des relations de confiance et de mieux répondre aux besoins quotidiens des gens du voisinage. Jusqu'ici, on recense plus de 40 millions de recommandations en faveur des principales entreprises locales sur le site de Nextdoor, et la compagnie est enchantée d'offrir des pages pour les entreprises locales canadiennes afin de les aider à enrichir leur réputation, à attirer de nouveaux clients, à générer des ventes supplémentaires et améliorer la fidélité de leur clientèle.

Comment utiliser Nextdoor

Les gens de tous les quartiers au Canada peuvent télécharger l'application via des appareils iOS ou Android, ou visiter nextdoor.ca puis saisir leur adresse pour localiser leur quartier. Nextdoor est offert en français et en anglais au Canada. Si un quartier Nextdoor est déjà établi dans leur région, ils le sauront immédiatement et pourront s'inscrire. Un membre inscrit au moyen d'une adresse vérifiée dans une zone où un quartier Nextdoor n'a pas encore été établi peut facilement en devenir membre fondateur et accueillir Nextdoor dans son voisinage.

À la différence des autres plateformes de médias sociaux, Nextdoor limite ses communications aux personnes qui vivent proches les unes des autres. Les publications d'un membre ne sont vues que par les autres membres d'un quartier donné, et seuls les utilisateurs qui sont en mesure d'attester de leur identité et de leur adresse peuvent s'inscrire. Tous les sites Web de Nextdoor sont protégés par un mot de passe. Le contenu lié aux activités de quartier et l'information sur les membres ne peuvent être vus via Google ni aucun autre moteur de recherche.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nextdoor au Canada, veuillez visiter nextdoor.ca

Au sujet de Nextdoor Inc.

Nextdoor est le plus vaste réseau privé au monde pour les gens vivant dans un même quartier. Nextdoor favorise les conversations qui permettent aux gens d'un même voisinage de créer des quartiers plus unis et plus sûrs. Nouer des relations dans le monde réel est un besoin humain universel. Cette vérité et le fait que les quartiers constituent l'une des communautés les plus importantes et utiles dans la vie de chacun, ont guidé l'approche de Nextdoor depuis les tout débuts. Aujourd'hui, les voisins de plus de 247 000 quartiers dans le monde - aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Espagne, en Australie, en Allemagne, au Danemark, en Suède et au Canada - comptent sur Nextdoor, et plusieurs autres sont à venir. Nextdoor est une société fermée basée à San Francisco qui compte sur le soutien d'importants investisseurs, dont Benchmark Capital, Bond, Greylock Partners, Kleiner Perkins, Riverwood Capital, Axel Springer et autres. Pour obtenir plus de renseignements et voir des photos, visitez notre salle de presse .

Au sujet de l'enquête Ipsos Reid

Ce sondage Ipsos Reid a été mené du 22 au 26 août 2019 pour le compte de Nextdoor. Pour cette étude, 1 055 Canadiens âgés de 18 ans et plus ont été consultés, et des suréchantillons ont été recueillis afin d'obtenir des résultats plus précis dans les régions métropolitaines de recensement de Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver. Les données ont ensuite été pondérées en fonction de caractéristiques démographiques pour faire en sorte que la composition de l'échantillonnage corresponde à celle de la population adulte selon les données du dernier recensement, et pour produire des résultats qui tendent à se rapprocher de l'univers de l'échantillonnage. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée en utilisant un intervalle de crédibilité. Dans le présent cas, les résultats sont précis à quelque 3,4 points, 19 fois sur 20, comparativement aux résultats qui auraient été obtenus si toute la population adulte canadienne avait été consultée. L'intervalle de crédibilité sera plus important au sein de sous-groupes de la population. Toutes les enquêtes par sondage peuvent comporter des erreurs d'autres sources, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs de couverture et de mesure.

