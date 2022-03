Commandée par CSL, la fresque a été créée par les artistes canadiens Bryan Beyung, Emmanuel Jarus, Andrea Wan et K.C. Hall pour célébrer l'esprit des Jeux d'été du Canada 2022, qui se dérouleront du 6 au 21 août dans la région de Niagara.

Chaque artiste a peint un coureur en fonction de son style, sa vision et sa tradition propres. Ensemble, les quatre coureurs créent une œuvre collective et harmonieuse qui reflète la grande diversité de gens, de cultures, d'origines et de capacités dans le sport amateur aujourd'hui.

« À titre de commanditaire principal du Relais du flambeau des Jeux du Canada, nous avons été très heureux de faire appel à ces jeunes artistes, a indiqué Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. Ceux-ci ont réussi à saisir l'esprit du sport ainsi que les valeurs de collaboration, d'inclusion, de diversité, d'intégrité, de responsabilité et de persévérance que nous partageons avec les Jeux. »

« Cette œuvre originale sera un héritage durable pour les Jeux d'été du Canada Niagara 2022 et les idéaux qui s'y rattachent, a commenté Doug Hamilton, président du conseil d'administration de la Société hôtesse de Niagara 2022. Nous avons hâte de voir le CSL Welland et cette merveilleuse fresque susciter l'énergie et l'enthousiasme pour les Jeux - et nous sommes impatients de voir un navire de CSL transporter le flambeau des Jeux du Canada pour la première fois dans l'histoire de l'événement. »

CSL a choisi le bien nommé CSL Welland pour ce projet afin de rendre hommage aux collectivités de la région de Niagara avec lesquelles l'entreprise entretient des liens serrés, ainsi que pour rendre compte du fait que le navire est un pionnier de la navigation durable sur les Grands Lacs.

CSL a pris un engagement envers un avenir sans carbone. Navire étroitement associé au programme d'essais de biocarburants de CSL, le CSL Welland compte le plus grand nombre d'heures de fonctionnement de moteurs alimentés au biodiésel B100 à l'échelle mondiale. La fructueuse utilisation de biocarburant à bord du CSL Welland et d'autres navires de l'entreprise atteste la viabilité et le caractère pratique de cette alternative écologique pour soutenir la décarbonisation du transport maritime.

Depuis 2019, des navires de CSL ont cumulé quelque 30 000 heures de fonctionnement au biodiésel dans le cadre des plus longs essais du genre dans le monde. Résultat : une réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 80 % sur le cycle de vie par rapport au gasoil marin.

« Nous annonçons avec plaisir que nous poursuivrons notre programme d'essais de biodiésel B100 sur huit navires au cours de la saison de navigation 2022-2223 sur les Grands Lacs, » a déclaré M. Martel.

« Comme les coureurs de la fresque, CSL est déterminée à s'améliorer constamment et à rechercher des solutions qui lui permettent de se maintenir à l'avant-garde d'un secteur maritime plus sécuritaire, plus écologique et plus responsable, » a-t-il ajouté.

« Nous agissons ainsi pour ces jeunes athlètes et ces jeunes artistes, ainsi que pour l'avenir de nos clients, de nos collectivités, de notre environnement et de notre industrie. »

Plus d'informations et les biographies d'artistes sont disponibles à www.cslships.com.

Canada Steamship Lines est une division du Groupe CSL, le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. L'entreprise, qui a son siège social à Montréal et qui mène des opérations régionales dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asia, transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

