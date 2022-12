Power Sustainable Lios et McCain Foods mènent un investissement de 150 millions de dollars dans la première exploitation agricole intérieure du Canada

GUELPH, ON, le 7 déc. 2022 /CNW/ - GoodLeaf Farms, la première et la plus grande exploitation agricole verticale intérieure du Canada, a conclu une ronde de financement fructueuse qui permettra l'expansion de ses fermes verticales intérieures novatrices et axées sur la technologie dans l'est et l'ouest du Canada.

La levée de fonds de 150 millions de dollars comprend un nouvel investissement de McCain Foods et un nouveau partenariat avec Power Sustainable Lios - un investisseur spécialisé dans l'agroalimentaire qui soutient les opérateurs de la chaîne de valeur dans le but d'accélérer des initiatives de croissance favorisant un système alimentaire plus durable et plus résilient. Grâce à ce financement, GoodLeaf établira une présence nationale avec de nouvelles fermes à Calgary et dans la région de Montréal, en plus de sa ferme existante de 50 000 pieds carrés entièrement automatisée à Guelph, en Ontario.

L'expansion nationale créera jusqu'à 140 nouveaux emplois (70 dans chaque marché), dont un grand nombre de postes spécialisés, et s'appuiera sur les plus de 500 détaillants en épicerie et points de service alimentaire en Ontario qui offrent actuellement les produits GoodLeaf.

« L'ajout à notre équipe de l'un des investisseurs agroalimentaires les plus sophistiqués d'Amérique du Nord, aux côtés de McCain, un géant mondial de l'alimentation, renforce considérablement la position de GoodLeaf en tant que chef de file de l'agriculture verticale au Canada », déclare Barry Murchie, chef de la direction de GoodLeaf Farms. « Ensemble, nous sommes à l'origine d'une technologie agricole durable et innovante qui révolutionne la façon dont nous cultivons les aliments au Canada. La culture en intérieur nous libère des contraintes des saisons canadiennes et permet de récolter tout au long de l'année un produit de qualité supérieure qui a le goût de la fraîcheur du jardin ».

« GoodLeaf est le chef de file de l'agriculture verticale au Canada, avec des opérations commerciales de premier ordre, des pratiques de sécurité alimentaire à la pointe de l'industrie et une solide équipe de direction axée sur l'alimentation », déclare Jonathan Belair, associé-directeur de Power Sustainable Lios. « En tandem avec son partenaire stratégique unique, McCain Foods, GoodLeaf est idéalement positionnée pour exécuter une stratégie pancanadienne, en fournissant de jeunes pousses et des micro-légumes verts feuillus nutritifs, fiables et cultivés localement, aux consommateurs de tout le pays, tout au long de l'année ».

Dans un secteur alimentaire dominé par les importations - jusqu'à 90 % des légumes verts feuillus consommés par les Canadiens sont importés du sud-ouest des États-Unis - GoodLeaf offre aux consommateurs canadiens une source locale de micro-légumes verts et de jeunes pousses denses en nutriments et frais du jardin, et ce, toute l'année.

Les fermes de haute technologie et au climat contrôlé de GoodLeaf utilisent un système complexe de culture hydroponique, avec un arrosage traditionnel par flux et reflux pour alimenter les plantes d'une eau riche en nutriments, et des lumières LED spécialisées conçues pour imiter le soleil du printemps - des conditions idéales pour que les plantes maximisent la photosynthèse. Cela permet d'intensifier l'utilisation des terres en favorisant la récolte de plus de 40 cultures par an de micro-légumes verts et de 20 cultures par an de jeunes pousses.

Exemptes de pesticides, d'herbicides et de fongicides, les exploitations de GoodLeaf utilisent également moins de cinq pour cent de l'eau nécessaire à l'agriculture en plein champ. Ces exploitations sont également exemptes des risques liés aux conditions météorologiques extrêmes. Aucune inondation ne peut anéantir une récolte, et ils ne sont pas sensibles aux conditions de sécheresse qui obligent actuellement plus de 500 000 acres à être mis en jachère en Californie en raison d'une pénurie d'eau.

"McCain est avant tout une entreprise agricole innovante et un leader en matière de développement durable. GoodLeaf correspond donc parfaitement à nos valeurs", déclare Peter Dawe, directeur de la croissance et de la stratégie chez McCain Foods. "La technologie utilisée dans les fermes GoodLeaf reproduit chaque jour les conditions de croissance idéales du printemps, ce qui garantit un approvisionnement local en légumes verts frais, savoureux et nutritifs tout au long de l'année. Nous avons été un partenaire de premier plan dans le soutien à la croissance de GoodLeaf et nous sommes ravis de poursuivre notre soutien à l'expansion de l'entreprise dans tout le pays".

Les nouvelles fermes de GoodLeaf à Calgary et à Montréal seront hautement automatisées et dotées de la technologie la plus avancée en matière d'agriculture en milieu contrôlé. Ensemble, ces deux fermes ajouteront 200 000 pieds carrés d'espace de production à la capacité de GoodLeaf, et chacune sera en mesure de produire environ deux millions de livres de légumes verts feuillus frais et cultivés localement chaque année. Ils sont également extensibles, avec la possibilité de doubler rapidement cette capacité au fur et à mesure que les Canadiens passent à une source nationale supérieure de légumes verts feuillus.

Les deux exploitations commenceront à produire des micro-légumes verts et de jeunes pousses à la fin du deuxième trimestre et au début du troisième trimestre 2023.

La gamme étendue et croissante de jeunes pousses et de micro-légumes verts de GoodLeaf - y compris les options fraîches de qualité supérieure que sont le mélange printanier unique de GoodLeaf, le mélange asiatique Micro et le mélange de moutarde épicée Micro - est offerte dans la plupart des grands détaillants de l'Ontario, dont Loblaws, Sobeys, Metro, Longo's, Whole Foods et de nombreux détaillants indépendants et exploitants de services alimentaires.

Avec l'achèvement des fermes de Calgary et de Montréal, GoodLeaf aura une couverture nationale pour soutenir les consommateurs de l'Atlantique à la Colombie-Britannique.

« L'approvisionnement traditionnel en légumes-feuilles au Canada en provenance de la Californie et de l'Arizona est un problème aujourd'hui, et continuera de l'être », dit M. Murchie. « Cela nécessite un nombre important de kilomètres de transport, avec chaque kilomètre de route, les plantes perdent des nutriments, et il y a un risque accru de détérioration des aliments et de gaspillage. Grâce à nos excellents partenariats dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, nous apportons aux Canadiens une alternative domestique supérieure en matière de légumes verts feuillus dont le goût, la fraîcheur et la qualité générale sont inégalés. Nous tirons parti de la technologie et de la collaboration commerciale pour sécuriser l'approvisionnement alimentaire du Canada et nous le faisons en utilisant des pratiques de culture durables. »

Barclays a agi en tant qu'agent de placement exclusif de GoodLeaf Farms pour la levée de fonds.

À propos de GoodLeaf Farms :

Passionnée par les légumes verts délicieux et riches en nutriments, GoodLeaf a été fondée à Halifax en 2011. Grâce à une technologie innovante et à l'exploitation verticale à plusieurs niveaux, GoodLeaf a créé une ferme intérieure contrôlée et efficace, capable de faire pousser des produits frais partout dans le monde, 365 jours par an. Le système combine les innovations en matière d'éclairage LED avec des techniques hydroponiques de pointe pour produire des légumes verts à feuilles durables, sûrs, sans pesticides et denses en nutriments. GoodLeaf a des programmes de collaboration en cours avec plusieurs universités au Canada, aux États-Unis et en Europe ainsi que plusieurs autres partenaires du secteur commercial. GoodLeaf est une filiale à part entière de TruLeaf Sustainable Agriculture.

Pour en savoir plus, consultez le site goodleaffarms.com.

À propos de Power Sustainable Lios :

Power Sustainable Lios est une plateforme de capital-investissement spécialisée dans l'agroalimentaire, qui soutient la transformation durable qui s'opère au sein du système alimentaire. Par le biais de son fonds inaugural, Lios Fund I, il investit dans des entreprises de taille moyenne en Amérique du Nord opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, bien positionnées pour donner la priorité à ce changement et l'accélérer. Power Sustainable Lios fait partie de Power Sustainable, un gestionnaire d'actifs alternatifs multiplateforme mondial investissant dans des stratégies durables.

Pour en savoir plus, consultez le site powersustainablelios.com/fr/.

À propos de McCain Foods ( Canada ) :

McCain Foods (Canada) est la division canadienne de McCain Foods Limited, un leader international de l'industrie des aliments surgelés. McCain Foods est le plus grand fabricant au monde de spécialités de pommes de terre surgelées, et produit également d'autres produits de qualité tels que des hors-d'œuvre, des légumes et des desserts que l'on trouve dans les restaurants et les magasins de détail de plus de 160 pays dans le monde. Au Canada, l'entreprise dispose de huit sites de production et emploie environ 2 400 personnes. Outre ses célèbres frites et spécialités de pommes de terre, elle fabrique des desserts surgelés, des collations et des hors-d'œuvre.

