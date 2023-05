Une légende de la musique débarque à Saint-Tite

LE FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE DÉVOILE SA TÊTE D'AFFICHE 2023 : TIM MCGRAW

SAINT-TITE, QC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le Festival Western de St-Tite est fier d'annoncer la venue de l'icône internationale de la musique country, Tim McGraw, le jeudi 7 septembre prochain à la tête de sa programmation 2023. L'artiste maintes fois récompensé se produira à même les Grandes Estrades Coors Original, au cœur de la ville de Saint-Tite.

Crédit photo : Tim McGraw (Groupe CNW/Festival Western de St-Tite)

Les amateurs de musique sont conviés à vivre une expérience unique lors du tout premier passage à vie de Tim McGraw au Québec. La taille et la configuration du site permettront d'ailleurs à chaque détenteur de billet d'assister à un concert d'une impressionnante proximité avec l'artiste.

« C'est un énorme accomplissement pour nous d'avoir un artiste comme Tim McGraw à la tête de notre programmation ! Nous sommes excités, fébriles, et vraiment fiers d'offrir un spectacle de ce calibre à nos festivaliers pour la 55e édition », affirme Nadia Moreau, présidente du comité organisateur de l'événement.

Les billets seront mis en vente le 10 mai pour les membres Fan Club du Festival, puis la billetterie sera officiellement ouverte au grand public le 12 mai, dès 6 h.

Le spectacle de Tim McGraw lancera les festivités de la 55e édition du Festival Western de St-Tite qui se déroulera du 8 au 17 septembre 2023.

À PROPOS DU FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE

Le Festival Western de St-Tite est la plus grande attraction western de l'est du Canada. Il attire dans son village de 4000 âmes près de 600 000 visiteurs durant 10 jours de festivités. L'organisation sans but lucratif a pour mission de produire des rodéos professionnels ainsi que des activités sportives et culturelles dans une ambiance festive unique, de promouvoir la culture country western, et de mettre en valeur Saint-Tite et la région de Mékinac afin de générer des retombées économiques majeures en Mauricie, au Québec et au Canada. Le Festival fait partie des membres actifs du Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI) et de Festivals et événements majeurs Canada (FAME).

À PROPOS DE TIM MCGRAW

Tim McGraw a vendu plus de 90 millions de disques dans le monde et a dominé les palmarès avec 46 singles et 19 albums au numéro 1 mondial. Il a remporté 3 Grammy Awards, 19 Academy of Country Music Awards et 14 Country Music Association Awards. Ses réalisations professionnelles emblématiques incluent le fait d'avoir été nommé l'artiste le plus joué de la décennie à la radio pour tous genres musicaux confondus et d'avoir la chanson la plus jouée de la décennie pour tous genres musicaux confondus. Il est l'artiste country le plus joué à la radio depuis ses débuts en 1992, avec deux singles passant 10 semaines ou plus au numéro 1. Connu pour ses concerts énergiques, il est l'un des meilleurs artistes à voir en tournée de tous les temps, reconnu notamment pour la tournée record « Soul2Soul » qu'il a faite avec sa femme, Faith Hill.

Acteur acclamé, McGraw a joué et raconté le film à succès « The Shack » et a co-écrit et interprété la chanson de clôture du documentaire oscarisé « Free Solo ». Parmi ses autres projets au cinéma, on compte « Friday Night Lights » et « The Blind Side ». McGraw a joué aux côtés de Sam Elliott et de sa femme Faith Hill dans l'antépisode de Yellowstone, « 1883 », et a été nommé trois fois aux Emmy Awards. McGraw a co-écrit deux livres à succès acclamés par le New York Times : « Songs of America: Patriotism, Protest and the Music that Made a Nation » avec Jon Meacham et le livre de fitness « Grit & Grace: Train the Mind, Train the Body, Own Your Life ».

McGraw a accueilli la plus grande foule en plein air de l'histoire de Nashville pour sa performance au repêchage de la NFL 2019. Il est également apparu au NFL Tailgate Party pour le Super Bowl LII et les College Football Playoffs de 2020. McGraw a récemment célébré le succès de son single « 7500 OBO » de l'album numéro 1, « Here On Earth ».

SOURCE Festival Western de St-Tite

