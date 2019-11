Une jeune Québécoise championne d'échecs des Amériques

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - « Maili-Jade Ouellet, une jeune Québécoise de 17 ans de St-Lambert, Québec, vient de remporter le Championnat d'échecs féminin continental des Amériques qui s'est tenu du 18 au 26 novembre 2019 à Aguascalientes, Mexique. Elle a devancé par un point et demi les meilleures joueuses du continent grâce à son score de 7,5 points sur 9 parties. Une victoire vaut un point, une partie nulle 0,5 point et 0 pour une défaite. Maili a mené de bout en bout ne concédant que trois parties nulles en cours de route et terminant en force par deux victoires. Ce résultat lui permet d'accéder à la Coupe du monde féminine d'échecs qui se tiendra à Minsk en Biélorussie en septembre 2020. La médaille d'or lui permet également de décrocher le titre de Grand maître international Fém. Elle est la troisième canadienne seulement à réussir cet exploit. La jeune lambertoise s'était auparavant illustrée en remportant le titre féminin canadien à l'hiver 2017 à l'âge de 15 ans, à Montréal. Maili joue activement aux échecs depuis l'âge de 7 ans. Elle est récipiendaire du Prix Lambertois en Culture.

Les échecs sont un jeu à information complète qui ne laisse que très peu de place au hasard. Une bonne discipline d'esprit est une caractéristique fondamentale pour bien réussir aux échecs. Il ne fait aucun doute que la nouvelle championne possède cet atout.

Source : La Fédération québécoise des échecs est un organisme sans but lucratif voué au développement du jeu d'échecs au Québec. »

Site officiel du tournoi : https://fideamerica.com/index.php/mexico/12593-continental-femenino-2019

Photos : https://www.fqechecs.qc.ca/editeur/articles/index.php?id=14115

SOURCE Fédération Québécoise des Échecs

Renseignements: Richard Bérubé, Directeur général de la Fédération québécoise des échecs, Tél : 514-252-3034, Courriel : dirgen@fqechecs.qc.ca, http://www.fqechecs.qc.ca

