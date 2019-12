Une invitation de La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés à s'associer au projet DREAM

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ -

Un nouveau projet au service des enfants

En 2020, la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés élargit son programme d'aide. En collaboration avec la Fondation CHU Sainte-Justine, elle lance une campagne de financement visant à réaliser le projet DREAM, une initiative qui transformera les soins donnés aux enfants brûlés.

Monsieur Pascal Parent, président de PMU Québec et président du cabinet de campagne, ainsi que monsieur Daniel Desautels, directeur principal en développement des affaires, Caisse Desjardins du Réseau municipal, partenaire principal de la campagne, vous invitent à se joindre à eux pour faire de cette campagne un succès.

Notre objectif de financement est de 150 000 $

Une première au Canada pour la gestion de la douleur des enfants brûlés

Chaque année, une centaine d'enfants sont gravement brûlés au Québec. La plupart doivent subir des traitements répétés et extrêmement souffrants : greffes de peau, nettoyages de plaies, changements de pansements et séances de physiothérapie et d'ergothérapie. Chaque procédure ravive leur douleur et leur peur. Jusqu'ici, la médication était la seule solution pour les soulager. Toutefois, grâce aux efforts de chercheurs québécois, une nouvelle option pourrait bientôt s'offrir aux enfants brûlés : la réalité virtuelle.

Le projet DREAM : Distraire pour réduire la douleur et l'anxiété

Au cours des dernières années, une équipe d'experts technologiques et médicaux de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et du CHU Sainte-Justine a mis au point un prototype de réalité virtuelle destiné aux enfants hospitalisés. Le principe est simple : capter leur attention durant des procédures douloureuses pour leur faire oublier la douleur et l'anxiété.

Le prototype DREAM, c'est : un casque de réalité virtuelle polyvalent qui peut même être utilisé dans les bains où les enfants sont soignés; un jeu vidéo intitulé Dreamland conçu spécialement pour les enfants, interactif, engageant et non violent; une manette vibrante qui rend l'expérience encore plus immersive.

Soutenir le projet DREAM et aider des milliers d'enfants

Un don permettra à l'équipe de recherche de finaliser son projet, puis de l'implanter dans les hôpitaux du Québec. Les sommes amassées permettront plus précisément de poursuivre la collecte de données sur l'efficacité de la réalité virtuelle, de perfectionner le prototype et le jeu vidéo et d'intégrer la technologie dans les soins quotidiens offerts aux enfants brûlés.

« Pascal Parent : soutenir la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés dans l'amélioration des soins pour les victimes de brûlures graves me tient à coeur depuis plusieurs années. Je suis particulièrement fier de m'associer à DREAM, un projet innovant grâce auquel la réalité virtuelle aura un impact majeur pour les jeunes victimes de brûlures graves soignées au CHU Sainte-Justine et soulagera des milliers d'enfants gravement brûlés chaque année. »

« Daniel Desautels : la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est notre cause privilégiée depuis sa création. Nous partageons et appuyons sa mission, année après année. Le projet DREAM en est un bien particulier. Par l'innovation, nous avons le pouvoir de révolutionner les traitements ».

Donner encore plus grâce à la Caisse Desjardins du Réseau municipal

En tant que partenaire principal du projet DREAM, la Caisse Desjardins du Réseau municipal s'engage à bonifier les dons entre 500 $ et 10 000 $ à la hauteur de 20 %*. Les dons seront effectués par la Caisse au nom de l'entreprise donatrice. Les reçus fiscaux seront remis aux entreprises pour le montant total du don, soit pour leur engagement financier additionné de la bonification de la Caisse.

*La bonification sera remise aux entreprises du milieu de la sécurité incendie et à celles qui sont membres de la Caisse.

Pour en savoir plus sur la campagne DREAM et faire un don, aller à www.fondationdespompiers.ca

À propos de la Fondation

La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est le seul organisme québécois qui amasse des fonds pour soutenir les soins et l'aide aux grands brûlés du Québec. Depuis 1988, elle accomplit cette mission grâce à l'engagement de pompiers de partout dans la province et à l'appui de précieux partenaires.

Avec les dons qu'elle amasse, la Fondation : finance des programmes de recherche et de réadaptation, achète de l'équipement spécialisé, parraine un camp d'été pour les enfants, vient en aide aux victimes et à leurs familles, mène des campagnes de prévention des incendies et des dangers de brûlures.

