Une invitation à entrer dans la danse du FDL Fest et un record GUINNESS WORLD RECORDS® à Fleur de Lys

QUÉBEC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite au succès retentissant du FDL Fest qui a attiré plus de 50 000 visiteurs l'an dernier, ainsi que dans le cadre du partenariat avec la 61e édition du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, Fleur de Lys centre commercial est enthousiaste de lancer sa deuxième édition du FDL Fest. Du 12 au 23 février prochain, une programmation familiale renouvelée axée sur la danse et le mouvement au gré d'activités entièrement gratuites sera offerte.

Afin de divertir petits et grands de tous âges, une multitude d'activités variées, accessibles pour tous et aussi captivantes les unes que les autres sont proposées une fois de plus cette année par les organisateurs du FDL Fest 2020.

Une activité de grande envergure, soit celle d'établir un record GUINNESS WORLD RECORDS® de participation au jeu vidéo Just Dance Now® sur la routine de danse de la chanson Baby Shark* fait partie de la programmation. Toute la population de Québec et tous les participants au Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec et leurs familles sont invités à y prendre part le 23 février, dès 14 h 00, à Fleur de Lys (entrée numéro 1).

Également au programme, une prestation haute en couleur de la troupe de danse Krankyd, finaliste dans le cadre de l'émission Révolution en 2019, prendra place au centre commercial le 16 février dès 13 h 00.

De nombreuses zones de divertissement seront consacrées aux jeux vidéo interactifs dans la zone « EB Games - Just Dance Now® », en partenariat avec Ubisoft et Nintendo; à la danse et au spectacle dans la zone de danse « Espace Desjardins », où de nombreuses troupes de danse incluant des troupes de MondoKarnaval offriront des prestations colorées et des ateliers de danse diversifiés; à l'animation dans la zone traditionnelle et en mail; aux jeux gonflables dans la zone « Capitale en fête » qui a connu un succès retentissant l'an dernier; à la zone « Hockey Sports Experts » et enfin, à la zone de relaxation « Vidéotron ».

La programmation complète est disponible sur le site fdlfestquebec.com.

FDL Fest s'additionne à la démarche Réinventons Fleur de Lys lancée par Trudel Alliance qui vise à recueillir la vision des commerçants et de la population de Québec sur le futur du centre commercial et de son site. « Dans une optique de réinvention, nous continuons en force en révolutionnant les façons de faire pour redynamiser Fleur de Lys », souligne William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance. Jonathan Trudel, vice-président exécutif, fondateur renchérit en ajoutant : « Avec cette deuxième édition du FDL Fest, nous innovons à nouveau cette année avec une programmation unique qui inclura notamment une tentative de réaliser rien de moins qu'un record du monde GUINNESS WORLD RECORDS® au jeu vidéo musical le plus vendu au monde et la participation d'une troupe de danse de la populaire émission Révolution! C'est notre manière de poursuivre notre engagement. »

À propos de Fleur de Lys centre commercial

Fleur de Lys centre commercial est stratégiquement situé au cœur de Québec, à moins de cinq minutes du centre-ville, près de toutes les grandes autoroutes, de la future sortie du 3e lien et de plusieurs sites d'envergure dont le Centre Vidéotron, Expo-Cité et le grand Marché de Québec. Magasiner à Fleur de Lys, c'est retrouver de grandes chaînes telles que Walmart, EB Games, Sports Expert, Hart, Urban Planet, L'Équipeur, Mode Choc et Maxi, le Salon de jeux de Québec, Passe-Temps 3000, l'exposition LUDOVICA Miniland, et plus de 140 commerces. Pour plus de renseignements, visitez le site fdlcentrecommercial.com

À propos de Trudel Alliance

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. L'entreprise possède maintenant un important parc immobilier commercial privé au Québec comptant 58 propriétés réparties sur 34 sites commerciaux. Le fonds immobilier est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys centre commercial qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper en nouveau quartier afin de répondre aux besoins de la population. Il a également acquis à la fin de l'année 2019 tout le parc immobilier commercial de First Capital Realty situé dans la grande région de Québec.

*Titre officiel du record Guinness World Records : « Most people doing the baby shark dance routine »

trudelalliance.com

SOURCE Trudel Alliance

Renseignements: Mario Daigle, Direction des communications, Cellulaires : 581 993-3194 / 514 953-3193, [email protected]