MONTREAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Une nouvelle procédure de lutte contre l'obésité, la gastroplastie endoscopique par manchon (GEM), est désormais offerte au Québec; il s'agit de la première intervention en son genre.

Santé Canada a approuvé, en février 2024, le dispositif endoscopique utilisé dans le cadre de cette procédure. Les experts médicaux du domaine considèrent la GEM comme un progrès important dans le domaine de la chirurgie pour la perte de poids, ainsi que comme un traitement sûr et efficace contre l'obésité.

Dr. Lamees Almutlaq (gauche), Dr. Michel Gagner (droite) (Groupe CNW/Clinique Michel Gagner)

Qu'est-ce qui distingue cette intervention des autres procédures bariatriques? Premièrement, elle est peu invasive. Au lieu d'utiliser des scalpels et de pratiquer des incisions, les chirurgiens utilisent un long tube appelé endoscope, qui est inséré par la bouche pour atteindre l'estomac. On utilise ensuite des sutures pour réduire la taille de l'estomac.

Deuxièmement, elle peut être remplacée par d'autres interventions bariatriques si cela s'avère médicalement nécessaire. « Il s'agit d'une procédure beaucoup plus sécuritaire », a déclaré le Dr Michel Gagner, chirurgien en chef à la Clinique Michel Gagner à Montréal, où a été pratiquée la première GEM au Canada. « Des complications sont possibles, mais elles sont moins fréquentes et leur ampleur est moins grande que dans le cas de la chirurgie laparoscopique. »

Enfin, le temps de récupération après l'intervention est plus court que pour d'autres interventions de perte de poids, comme les pontages gastriques et les gastrectomies laparoscopiques par manchon.

« La gastroplastie endoscopique par manchon pourrait entraîner des économies substantielles pour les systèmes de soins de santé en réduisant les maladies liées à l'obésité », a déclaré le Dr Gagner. « Les avantages comprennent l'amélioration des symptômes du diabète et la possibilité d'inverser le diabète de type 2. »

L'entreprise à l'origine de la création de l'appareil de pointe utilisé pour la GEM affirme que la procédure est complètement sans incision et ne laisse pas de cicatrice. Elle affirme également que les patients peuvent perdre jusqu'à 15 à 20 % de leur poids corporel en un an. Selon l'entreprise, cette intervention s'avérera plus efficace que les médicaments amaigrissants pour le traitement de l'obésité.

« Sur le spectre des options de perte de poids, d'un extrême à l'autre, il s'agit du pont qui nous manquait », a déclaré la Dre Lamees Almutlaq, la chirurgienne qui a effectué la première GEM au Canada en mai cette année.

