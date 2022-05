Une initiative en santé mentale par et pour les jeunes - Lancement du projet Aider sans filtre

QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé aujourd'hui le déploiement du projet Aider sans filtre, une initiative en santé mentale par et pour les jeunes, grâce à un investissement de 7,5 millions $ sur 5 ans.

Cette initiative, réalisée en partenariat avec le Réseau Avant de Craquer, est issue de l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. L'organisme l'Appui pour les proches aidants contribuera également un montant de 1,7 million $ pour la réalisation du projet.

Aider sans filtre est une approche novatrice qui sera implantée dans toutes les régions du Québec. Elle vise à créer des conditions favorables au mieux-être des jeunes touchés par les troubles mentaux, notamment les jeunes proches aidants de personnes présentant des troubles mentaux.

Cette initiative permettra également la création d'un réseau de jeunes capables de repérer leurs pairs ayant des besoins relatifs à la santé mentale, notamment les jeunes proches aidants. Ainsi, 35 jeunes de moins de 30 ans seront embauchés par des organismes communautaires puis formés, outillés et soutenus afin de réaliser des activités de sensibilisation, du repérage et de l'accompagnement auprès de jeunes proches aidants ainsi que d'exercer un leadership auprès des organismes que fréquentent les jeunes.

Citations :

« De nombreux jeunes côtoient une personne présentant un trouble mental, que ce soit un parent, un frère, une sœur, un conjoint ou un ami. Ces jeunes, parfois proches aidants malgré eux, n'ont pas tendance à s'identifier comme tels et vont rarement chercher de l'aide. Le projet Aider sans filtre est une initiative des plus pertinentes. Je remercie les organismes partenaires de soutenir son déploiement dans les différentes régions du Québec afin de pouvoir joindre le plus de jeunes personnes possible qui font face à cette situation. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Nous sommes fiers de lancer un projet réalisé pour les jeunes, par les jeunes. Les 35 jeunes qui seront embauchés auront un impact déterminant pour soutenir les jeunes qui accompagnent une personne ayant un trouble mental et pour sensibiliser les milieux qu'ils fréquentent. Le projet nous permettra d'adapter notre approche d'intervention psychosociale auprès des jeunes qui n'ont pas le réflexe de demander de l'aide. Nous tenons à remercier nos précieux partenaires, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Appui pour les proches aidants. Avec leur soutien financier, les 49 associations membres du Réseau Avant de Craquer seront en mesure de rejoindre les jeunes où ils sont et de mieux les soutenir. »

René Cloutier, directeur général, Réseau Avant de Craquer

« De nombreux jeunes sont affectés par les troubles de santé mentale d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami ou d'une amie qu'ils aident. Aller au-devant de ces jeunes proches aidants, les rejoindre à travers d'autres jeunes, dans les milieux de vie qu'ils fréquentent, permettra de mieux les repérer et de réduire la stigmatisation qui les empêche d'aller chercher le soutien requis. Le Réseau Avant de Craquer a développé une force collective que nous sommes fiers d'appuyer. Comme nous, ils sont habités par la volonté de contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes. »

Guillaume Joseph, directeur général, l'Appui pour les proches aidants

