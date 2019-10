Une indignation de trop… - Déclaration de M. Jamil Azzaoui, candidat du Parti vert du Canada

Déclaration de M. Jamil Azzaoui, candidat du Parti vert du Canada dans la circonscription de Laurier-Ste-Marie qui, au nom de nos compatriotes musulmans, enjoint M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, à destituer les candidats bloquistes qui ont publié sur leurs réseaux sociaux des propos à caractère discriminatoire, et enjoint par la même occasion notre communauté maghrébine à ne pas rester muette face à ces déclarations.

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ Déjà indigné face à la crise climatique, me voilà à nouveau indigné d'apprendre aux nouvelles de Radio-Canada, il y a quelques jours, (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1340424/caroline-desbiens-lizabel-nitoi-valerie-tremblay-claude-forgues) que des candidats bloquistes avaient publié des propos islamophobes sur leurs réseaux sociaux.

En raison du mandat social que ces candidats sollicitent, les excuses ne peuvent en aucun cas effacer leurs gestes. On parle ici de quatre citoyens canadiens qui pourraient être amenés à voter nos lois… Il faut les disqualifier.

En tant que fils d'un père musulman, je connais l'Islam de la tolérance et de l'ouverture. Les temps sont assez durs comme ça pour nos compatriotes musulmans maghrébins. L'harmonisation et l'intégration des Marocains, des Algériens et des Tunisiens connaissent de grandes difficultés. Surdiplômée, cette communauté affiche pourtant un des taux de chômage les plus élevés, dû à une discrimination reconnue par les statistiques et par les lacunes de mesures d'intégration. Il est absolument inacceptable qu'un chef digne de ce nom n'ait pas la décence de destituer ces candidats, choisis par lui-même, et qui ont tenu des propos à caractère pour le moins discriminatoire, insultant et obscurantiste. Un ton humoristique aurait pu peut-être faire une différence, car l'humour à ses propres frontières et il opère dans le cadre de la liberté d'expression. Je suis bien placé pour le savoir en tant qu'auteur-compositeur irrévérencieux, mais lorsque j'aborde ce genre d'humour, je m'assure que la communauté concernée trouve le propos amusant, ce qui n'est pas le cas ici. Dans ce cas-ci, le propos tenu dans un cadre politique est plus qu'inquiétant… Il est impossible et irresponsable de prendre le risque de laisser élire des députés aux attitudes discriminatoires dans un pays d'accueil et d'immigration tel que le Canada.

Comment aurions-nous réagi collectivement si ces publications concernaient la communauté noire ou encore la communauté juive? J'appelle tous les démocrates et progressistes de ce pays à se joindre à ma voix pour dénoncer l'innommable et demander la destitution et la révocation de ces candidats bloquistes qui ne respectent pas notre charte fondamentale des droits qui, elle, respecte constitutionnellement la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 et dont l'article premier est :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »

SOURCE Parti vert du Canada / Circonscription Laurier-Ste-Marie

Renseignements: Jamil Azzaoui, Candidat dans Laurier-Ste-Marie, Contact : 514-951-6537