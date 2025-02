UNE INCURSION AU CŒUR DE L'ADOLESCENCE, DANS UN CERVEAU EN PLEINE ÉBULLITION

QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Dans une société souvent prompte à véhiculer des stéréotypes négatifs sur les adolescentes et les adolescents, Ados : cerveaux inventifs renverse toutes idées préconçues et permet d'explorer les capacités créatrices des jeunes à travers les innovations de 11 Canadiens et Canadiennes qui ont contribué à changer le monde. À l'affiche au Musée de la civilisation jusqu'au 1er septembre prochain, cette inspirante exposition est destinée à toute la famille sous la forme d'une rétrospective couvrant plus de 100 ans d'inventivité. Juste à temps pour la relâche, elle a tout pour ouvrir le champ des possibles des petits et des plus grands !

L'exposition est une production du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution du gouvernement du Canada.

Tout au long du parcours, le public découvre des inventions telles qu'un cœur robotique s'adaptant au niveau d'effort d'un patient ou d'une patiente, un récolteur d'intempéries transformant la pluie en électricité, un biberon sans air soulageant l'estomac fragile des bébés, ou des bâtons de ski chauffants pour partir à l'aventure malgré les froids polaires. De plus, une structure géante transporte les visiteurs et visiteuses à l'intérieur d'un cortex cérébral afin d'élucider le mystère de la créativité des jeunes qui, à aucun autre moment qu'à l'adolescence, ne possèdent simultanément une aussi grande motivation à explorer des idées et une telle facilité à apprendre.

Incursion fascinante dans l'univers complexe et vibrant de l'adolescence, Ados : cerveaux inventifs met en lumière la richesse du processus de développement mental, émotionnel et social des jeunes. Loin des clichés qui les dépeignent comme des rebelles dans un tourbillon d'intensité, elle révèle un cerveau en constante ébullition, en pleine quête d'identité et de sens. Un véritable hommage à leur imagination, leur énergie et leur potentiel méconnu.

« En diffusant cette exposition, nous avions le souhait de rejoindre et d'interpeller un public qui nous est cher : les adolescents. Nous avons voulu offrir un espace où leur dynamisme et leurs idées prennent toute leur dimension. Elle nous permet de plus de découvrir des inventions insoupçonnées, purement de chez nous, auxquelles nous n'avions jusque-là pas prêté attention. Je souligne les efforts colossaux de notre partenaire, le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier, qui a réalisé une exposition formidable, et dont l'approche, centrée sur l'engagement et l'innovation, est en parfaite adéquation avec les valeurs de notre institution. Je remercie le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke pour leur collaboration dans la mise en circulation de ce projet. » - Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

« Le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier est absolument ravi que l'exposition Ados : cerveaux inventifs soit présentée au Musée de la civilisation, permettant ainsi de rejoindre un plus grand nombre de personnes à s'inspirer des réalisations remarquables de ces jeunes. Lors du confinement de 2020, on mentionnait que ça serait difficile pour les adolescentes et les adolescents. Ça nous a convaincus de la nécessité de les célébrer et de montrer à quel point ils sont bons, créatifs et capables de réaliser leurs idées. » - Raphaël Bourgeois, codirecteur du Musée, conservation et diffusion, Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier

L'exposition Ados : cerveaux inventifs a été produite en 2022 par le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier, à Valcourt, afin de souligner les 100 ans de la création du premier véhicule de Joseph-Armand Bombardier, alors âgé de 15 ans. Elle poursuit depuis une tournée pancanadienne.





a été produite en 2022 par le Musée de l'ingéniosité J. , à , afin de souligner les 100 ans de la création du premier véhicule de , alors âgé de 15 ans. Elle poursuit depuis une tournée pancanadienne. La proposition originale a remporté le Prix Excellence de la Société des musées du Québec - 2023.

Ados : cerveaux inventifs comporte notamment :

les inventions de 11 Canadiens et Canadiennes réparties sur plus de 100 ans, de technologies anciennes à des innovations récentes ; une structure géante représentant la forme d'un cerveau ; un parcours à obstacles avec une ceinture à capteurs ultrasons ; une expérimentation permettant de construire des phrases en bliss, une langue idéographique ; un test pour découvrir son type de personnalité créative ; des dispositifs interactifs pour tester et comparer des prototypes, et pour valider les grands principes physiques reliés aux innovations ; des jeux mécaniques et numériques.



Parmi les innovations présentées, cinq d'entre elles sont le fruit de l'imagination de Québécois ou de Québécoises :

un biberon sans air - Jean St-Germain (1937 - 2016) ; les bâtons de ski chauffants Magnetude - Olivier Breton , Philippe Dumouchel et Olivier Dubois ; une orthèse rotulienne multifonction - Emmanuelle Tessier ; le cœur robotique Qualyl - Jonathan Lévesque ; la machine à dialyse simplifiée et portable Dialysave - Anya Pogharian .



Bilingue, d'une superficie de 170 m 2 , l'exposition souligne le contexte qui pousse les jeunes à créer, met en lumière leur débrouillardise par le biais d'un processus d'innovation dans lequel s'inscrivent trois grandes étapes : l'observation, l'idéation et la réalisation. Elle démontre l'aspect positif de l'échec en tant que facteur de réussite.

, l'exposition souligne le contexte qui pousse les jeunes à créer, met en lumière leur débrouillardise par le biais d'un processus d'innovation dans lequel s'inscrivent trois grandes étapes : l'observation, l'idéation et la réalisation. Elle démontre l'aspect positif de l'échec en tant que facteur de réussite. Le cerveau atteint sa taille adulte dès l'âge de 5 ou 6 ans, mais poursuit sa maturation jusqu'à l'âge d'environ 25 ans. À l'adolescence, ses composantes se développent à différents rythmes et certaines sont plus actives que d'autres, influençant les interactions entre elles. Cortex préfrontal, système limbique, amygdale, hippocampe, striatum : à travers sa visite, le public parvient à distinguer les parties du cerveau et à comprendre leur implication dans la créativité sans limites des jeunes.

Musée de la civilisation : www.mcq.org

Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier : www.museebombardier.com

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke : www.mns2.ca

